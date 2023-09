Das ÖFB-Frauen-Nationalteam startet in Oslo mit einem Erfolgserlebnis in die UEFA Women´s Nations League. Beim Premieren-Duell zum Auftakt des neugeschaffenen Wettbewerbs holt die Elf von Teaamchefin Irene Fuhrmann ein verdientes 1:1 (1:0)-Remis gegen Norwegen und bleibt damit im dritten Spiel in Serie gegen die Skandinavierinnen unbesiegt. Eileen Campbell sorgte per Traumtor für den Treffer der ÖFB-Frauen.

Auswärts-Punkt als "Geburtstags-Geschenk" für ÖFB-Präsident

Teamchefin Irene Fuhrmann vertraut beim historisch ersten Nations League-Spiel in der Geschichte auf ihre vermeintlich beste Elf. Celina Degen und Virginia Kirchberger bilden das Zentrum der neu-formierten Innenverteidigung, die von den beiden Außenverteidigerinnen Marina Georgieva und Verena Hanshaw komplettiert wird. Im zentralen Mittelfeld spielt Sarah Zadrazil an der Seite von Kapitänin Sarah Puntigam, die Solo-Sturmspitze bildet Nicole Billa, die im letzten Aufeinandertreffen bei der EURO 2022 für den 1:0-Siegtreffer gesorgt hatte.



Vor den Augen von ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer, der beim heutigen Nations League-Spiel seinen 58. Geburtstag feiert, beginnt die Partie im Ullevaal-Stadion beinahe mit einem frühen Rückstand. Nach Foul von Celina Degen setzt Guro Reiten den fälligen Elfmeter allerdings neben das Tor (3.).



Vor knapp 7000 Zuschauer:innen bestimmen die Gastgeberinnen die Anfangsviertelstunde klar, Österreich hat in der 18. Minute erneut Glück, denn ein Kopfball von Sophie Haug geht nur an die Querlatte. Wenig später geht die Elf von Interimscoach Leif Gunnar Smerud in Führung, Karina Saevik trifft per Abstauber in der 26. Minute, die bis zum Pausenpfiff Bestand hat.

Jokerin Eileen Campbell stach

Für die 2. Spielhälfte kommt zunächst Katharina Schiechtl für Virginia Kirchberger in die Partie und feiert damit ihr Nationalteam-Comeback 2023 nach längerer Verletzungspause. Nach dem Seitenwechsel kann die ÖFB-Auswahl durch Kapitänin Sarah Puntigam beinahe für den schnellen Ausgleich sorgen, diesmal verhindert die Querlatte auf der anderen Seite einen Treffer (47.). Die Österreicherinnen sind nach der Pause deutlich besser in der Partie und kommen durch Sarah Zadrazil (62.) und Katharina Naschenweng (68.) zu guten Torabschlüssen.



Keine fünf Minuten später fällt dann der verdiente Ausgleich. Die eingewechselte Eileen Campbell legt sich den Ball an der Strafraumgrenze zurecht und trifft sehenswert per Schlenzer ins lange Kreuzeck (72.). Es ist die stärkste Phase der Fuhrmann-Elf, die in den Schlussminuten dann doppeltes Glück hat. Sowohl Tuva Hansen als auch Elisabeth Terland treffen nur die Querlatte.



Das Frauen-Nationalteam holt nach starker zweiter Spielhälfte einen verdienten Punkt im ersten Nations League-Spiel. Die Rückreise nach Wien steht für das Frauen-Nationalteam am morgigen Samstag auf dem Plan. Am Dienstag, 26. September 2023 trifft die ÖFB-Auswahl im von ADMIRAL präsentierten ersten Heimspiel der Nations League um 18:30 Uhr (live auf ORF1) auf Frankreich. Für das Top-Spiel im Viola Park sind bereits weit über 8000 Tickets verkauft.

"Haben bewiesen, dass wir zurecht in Liga A gesetzt sind"

Teamchefin Irene Fuhrmann: "Ich denke, wir haben gegen ein starkes und dynamisches norwegisches Team auch das notwendige Glück gehabt, haben aber auch bewiesen, dass wir zurecht in der Liga A gesetzt sind, weil wir das Spiel bis zum Ende offen gehalten haben. Es freut mich für jede einzelne Spielerin und den gesamten Betreuerstab, dass wir diesen Punkt hier mitgenommen haben.

Jetzt gilt es die Akkus bestmöglich aufzuladen. Mit Frankreich wartet die Nummer fünf der Welt auf uns. Ich hoffe, dass die Unterstützung auf den Rängen im Viola Park lautstark ist, um im Idealfall gegen Frankreich auch ein Unentschieden erreichen zu können."



Torschützin Eileen Campbell: "Ich bin sehr froh, dass mein Treffer zum Unentschieden geführt hat. Natürlich wäre uns ein Sieg lieber gewesen, aber ich denke wir haben es vor allem in der zweiten Hälfte ganz gut gemacht. Wenn ich ehrlich bin glaube ich, dass es eines der schönsten Tore in meiner bisherigen Karriere war. Ich bin sehr froh, dass wir den Punkt mitnehmen können. Vor allem nach der Pause waren wir mutig, haben unser Spiel gespielt, das uns auszeichnet.

Am Dienstag wollen wir genauso selbstbewusst auftreten, wie heute vor allem in der zweiten Halbzeit. Es ist toll, dass uns so viele Fans im Viola Park unterstützen kommen. Noch besser wäre es natürlich, wenn wir sie auch akustisch am Platz richtig wahrnehmen werden."

