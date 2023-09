Das ÖFB-Frauen-Nationalteam trifft am morgigen Dienstag, 26. September (18:30 Uhr, ORF1) im Viola Park in Wien auf Frankreich. Beim von ADMIRAL präsentierten ersten Heimspiel der neugeschaffenen UEFA Women´s Nations League darf sich die Elf von ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann gegen Frankreich auf einen neuen Zuschauer:innenrekord freuen. Bis dato sind bereits über 9000 Tickets abgesetzt.

"Dieses Spiel ist sicherlich ein Highlight und bleibt künftig hoffentlich kein einmaliges Erlebnis"

„Es wird etwas ganz besonderes, weil wir zum ersten Mal ein Heimspiel vor so einem großen Publikum spielen werden. Dieses Spiel ist sicherlich ein Highlight und bleibt künftig hoffentlich kein einmaliges Erlebnis“, so die Teamchefin beim Abschlusstrainings im Viola Park.



Kapitänin Sarah Puntigam zählt vor dem morgigen Top-Spiel vor allem auf die Unterstützung der Fans: „Wir freuen uns riesig, endlich einmal in Wien zu spielen und dass dieses Spiel von den Zuschauern auch so gut angenommen worden ist. Wir wissen, dass wir einen super Tag brauchen, wenn wir morgen etwas mitnehmen wollen. Mit den vielen Fans im Rücken hoffen wir, dass ein paar Extra-Kräfte freigesetzt werden.“



Während die ÖFB-Elf zum Auftakt der Nations League am vergangenen Freitag dank des Traumtores von Eileen Campbell ein 1:1-Remis in Norwegen holte, feierten die Französinnen um Kapitänin Wendie Renard einen 2:0-Heimerfolg über Portugal.



Die direkte Bilanz beider Teams spricht mit sechs Siegen und zwei Remis in acht Duellen für das französische Starensemble. Beim letzten Heimspiel gegen Frankreich konnte die ÖFB-Auswahl allerdings mit einem 0:0-Remis im Oktober 2020 in Wiener Neustadt einen Achtungserfolg einfahren. Auch in der Gruppenphase der UEFA Women’s EURO 2017 holten die Österreicherinnen ein Remis gegen „Les Bleues“.

"Spiel wird uns nicht nur körperlich, sondern auch mental an die Grenzen bringen"

„Wir wissen um die Schwere der Aufgabe. Das Spiel wird uns nicht nur körperlich, sondern auch mental an die Grenzen bringen. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass Frankreich viel Ballbesitz haben wird. Damit müssen wir umgehen können. Es wird darauf ankommen, dass wir einen guten Tag erwischen und auch die Unterstützung von den Rängen spüren, um etwas mitnehmen zu können“, so Irene Fuhrmann.



Für Außenverteidigerin Verena Hanshaw könnte das morgige Topspiel ein doppeltes Highlight werden, denn die Wienerin steht vor ihrem 100. Einsatz für Rot-Weiß-Rot: „Das bedeutet mir sehr viel und ich bin stolz, dass ich so viele Spiele für das Nationalteam bestreiten durfte. Dass mein 100. Einsatz ausgerechnet in Wien sein könnte, ist natürlich großartig.“



Verena Hanshaw wird ebenso wie Ex-Teamkapitänin Carina Wenninger, die ihre Karriere in diesem Sommer beendet hatte, im Vorfeld der Partie von ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer geehrt.



Für die Fans wartet bereits im Vorfeld der Partie ein breites Rahmenprogramm. Ab 16 Uhr findet auf dem Kunstrasenplatz neben dem Viola Park ein Ostar-Richi Familien-Festival statt. Zudem wartet ein Sponsor-Village auf dem Stadionvorplatz der Ost-Tribüne auf die rot-weiß-roten Fans. Alle Infos dazu gibt es HIER.



Ihr seid der Wahnsinn 🔥



Wir zählen schon die Stunden bis 🇦🇹🇫🇷



Tickets 🎫 https://t.co/awp13qNi2s #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/U6LZ841gV9 — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) September 25, 2023

Ticketvorverkauf für Portugal-Heimspiel startet

Insbesondere Fans in Vorarlberg dürfen sich den morgigen Dienstag, 26. September vormerken, denn ab 10 Uhr startet der Vorverkauf für das zweite Heimspiel des Frauen-Nationalteams in der UEFA Women’s Nations League gegen Portugal am 27. Oktober in Altach. Kick-off für die von Raiffeisen präsentierte Partie ist um 18 Uhr.

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber