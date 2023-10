Das ÖFB-U17 Frauen-Nationalteam steht vor dem Start der ersten EM-Qualifikationsrunde Mitte Oktober in Duisburg (Deutschland). Am Donnerstag, 12. Oktober wird die Auswahl von Teamchef Patrick Haidbauer nach Deutschland reisen, wo man auf Rumänien (14. Oktober), Deutschland (17. Oktober) und die Ukraine (20. Oktober) trifft.

„Wir haben in Lindabrunn sehr wertvolle Trainingseinheiten absolviert"

Erst Ende September traf die U17-Auswahl für einen reinen Trainingslehrgang im niederösterreichischen Lindabrunn zusammen, um sich auf die bevorstehenden Qualifikationsspiele in Deutschland vorzubereiten.



„Wir haben in Lindabrunn sehr wertvolle Trainingseinheiten absolviert. Dadurch, dass es ein reiner Trainingslehrgang ohne Länderspiel gewesen ist, konnten wir sehr detailliert arbeiten. Ich denke, dass diese Tage für das Team sehr wertvoll waren und wir gut vorbereitet sind“, so Teamchef Patrick Haidbauer eine Woche vor Lehrgangsstart.



Im Vergleich zum Trainingslehrgang in Lindabrunn kehrt SGS Essen-Verteidigerin Giulia Bauer in das 21-köpfige Aufgebot der jungen Österreicherinnen zurück. Erstmals nominiert ist zudem Torfrau Paulina Hirner vom LASK. Patrick Haidbauer kann somit personell aus dem Vollen schöpfen.

"Wenn wir guten Tag haben, können wir für jede Nation unangenehmer Gegner sein"

„Wir gehen mit einem sehr guten Gefühl in die erste Qualifikationsrunde. Nach dem Gewinn des Development-Turniers in Portugal und den beiden Testspiel-Remis gegen Finnland sind wir mit diesem Jahrgang aktuell noch ungeschlagen. Wenn wir einen guten Tag haben, können wir für jede Nation ein unangenehmer Gegner sein. Die Favoritenrolle in unserer Gruppe liegt klar bei Deutschland, sie sind der absolute Top-Gegner. Auch vor Rumänien und der Ukraine sind wir aber gewarnt, weil wir wissen, dass sie uns das Leben so schwer wie möglich machen und uns einiges abverlangen werden.“



Um das gesetzte Ziel - die zweite Qualifikationsrunde im Frühjahr 2024 - zu erreichen, muss die ÖFB-Auswahl ihre Gruppe mindestens als Dritter beenden. „Wir wissen aus den letzten Jahren, dass das Erreichen der 2. Qualifikationsrunde keine Selbstverständlichkeit ist. Dennoch wollen wir uns für das Frühjahr eine gute Ausgangslage verschaffen“, so Haidbauer.



Im Vorjahr qualifizierte sich das U17 Frauen-Nationalteam nach Siegen über Irland (1:0), Nordirland (3:0) sowie einer knappen 0:1-Niederlage gegen Finnland für die 2. Qualifikations-Runde. Nach jeweils zwei knappen 0:1-Niederlagen gegen Slowenien und die Schweiz sowie einem 4:0-Sieg über die Slowakei verpasste die Haidbauer-Elf dort allerdings die Qualifikation für die EM-Endrunde in Estland.



Die diesjährige, zweite Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft 2024 in Schweden (5. bis 18. Mai 2024) steigt Ende März 2024. Die genauen Spieltermine und Austragungsorte werden noch fixiert.



KADER:

BAUER Giulia (SGS Essen/GER)

BERTSCH Mia (AKA Vorarlberg/FFC Vorderland)

FUCHS Emma (SK Sturm Graz)

GLABONJAT Victoria (SK Sturm Graz)

GÖSSLER Elena (SK Sturm Graz)

GRABENHOFER Vivien (ÖFB Frauen Akademie)

HEIPLIK Emma (ÖFB Frauen-Akademie)

HERBST Ella (ÖFB Frauen-Akademie)

HIRNER Paulina (LASK Linz)

HOKE Sophie (ÖFB Frauen-Akademie)

ILLINGER Valentina (ÖFB Frauen-Akademie)

KECKEIS Maja (ÖFB Frauen-Akademie)

KERSCHBAUMER Alina (ÖFB Frauen-Akademie)

KRASSNIG Tina (ÖFB Frauen-Akademie)

LEIDLER Ronja (ÖFB Frauen-Akademie)

NINDL Lena (First Vienna FC 1894)

OSL Anna (ÖFB Frauen-Akademie)

PAMMINGER Alessia (SV Seekirchen)

PÖTZL Valentina (ÖFB Frauen-Akademie)

SPINN Greta (ÖFB Frauen-Akademie)

TRINKL Sarah (ÖFB Frauen-Akademie)



Auf Abruf:



DORFER Florentine (ÖFB Frauen-Akademie), HOFSCHWEIGER Anika (SPG Union Kleinmünchen/FC Blau Weiß Linz), INNERHOFER Jana (SPG Union Kleinmünchen/FC Blau Weiß Linz), MAKALIC Emira (ÖFB Frauen-Akademie), NIMMRICHTER Lea (ÖFB Frauen-Akademie), PETERSCHELKA Isabel (First Vienna FC 1894), SCHÄFER Emily (FK Austria Wien), SCHOBER Lara-Celine (SK Sturm Graz), SCHWEITZER Mavie (LASK Linz), STRAUSSBERGER Sarah (LASK Linz), SUTTER Hanna Sophie (AKA Vorarlberg/FFC Vorderland), TAUCHER Ilvy (ÖFB Frauen-Akademie), WILLIMEK Piia (ÖFB Frauen-Akademie)





Die Spiele in der Übersicht:



ÖSTERREICH – RUMÄNIEN, 14.10.2023, 16:00 Uhr, BZA Wedau III

Deutschland – ÖSTERREICH, 17.10.2023, 13:00 Uhr, Sportschule Wedau

Ukraine – ÖSTERREICH, 20.10.2023, 13:00 Uhr, BZW Wedau III