ÖFB-Frauen-Teamchefin Irene Fuhrmann hat am heutigen Montag ihr Aufgebot für die kommenden beiden Spiele der UEFA Women´s Nations League in der Cashpoint Arena in Altach gegen Portugal (27.10., 18 Uhr, präsentiert von Raiffeisen, live auf ORF1) sowie im Varzim Sport Club in Povoa do Varzim gegen Portugal (31.10., 19:15 Uhr, präsentiert von Raiffeisen, live auf ORF Sport+) nominiert.

Lisa Kolb & Claudia Wenger kehren zurück

Die Teamchefin kann für die beiden Duelle gegen den erstmaligen WM-Teilnehmer wieder auf Lisa Kolb vom SC Freiburg und Claudia Wenger vom spusu SKN St. Pölten zurückgreifen, die für die ersten zwei Länderspiele der neugeschaffenen UEFA Women´s Nations League nicht zur Verfügung standen.

Die beiden Teamspielerinnen kehren für Chiara D´Angelo und Lena Triendl zurück in den Kader. Ansonsten vertraut Irene Fuhrmann auf dasselbe Aufgebot wie beim 1:1-Remis in Norwegen und beim Rekordspiel gegen Frankreich (0:1) in Wien.

"Wir wissen, dass es immer unangenehm ist, gegen sie zu spielen"

„Wir wissen, dass Portugal ein ähnlich starkes Kollektiv hat wie wir. Auch wenn unser letztes Duell schon einige Zeit zurückliegt wissen wir, dass es immer unangenehm ist, gegen sie zu spielen. Sie haben sich richtig gut entwickelt, daher können wir am Ende nur erfolgreich sein, wenn wir über 90 Minuten an unsere Leistungsgrenze gehen. Das Wichtigste für uns wird sein, dass wir mit der vollen Überzeugung in die Spiele gehen, dass wir die Qualität haben, als Gewinnerinnen vom Platz zu gehen“, so Irene Fuhrmann bei der Kader-Bekanntgabe.

Ab Montag, 23. Oktober wird sich die ÖFB-Auswahl im Altach auf das Ländermatch-Doppel gegen die Seleção das Quinas vorbereiten. Für die Rückkehr nach Vorarlberg nach fast exakt 3 Jahren sind bereits über 2200 Tickets abgesetzt. Nach dem ersten Aufeinandertreffen in Altach am 27. Oktober wird die ÖFB-Auswahl am 29. Oktober nach Fao in den Norden Portugals reisen, wo am 31. Oktober das Rückspiel mit der Elf von Teamchef Francisco Neto im Varzim Sport Club in Povoa do Varzim wartet.

„Es werden zwei sehr richtungsweisende Partien für uns werden"

Nach zwei von sechs Gruppenspielen hält die ÖFB-Auswahl in ihrer Gruppe A2 der Liga A derzeit mit einem Zähler auf dem 4. Rang. Auch für Teamchefin Irene Fuhrmann sind die beiden Duelle gegen Portugal daher von großer Bedeutung: „Es werden zwei sehr richtungsweisende Partien für uns werden. Man hat an den ersten beiden Spieltagen gesehen, dass jeder jedem Punkte wegnehmen kann. Portugal liegt uns mit drei Zählern voraus. Dementsprechend gilt es für uns, im Oktober so viele Punkte wie möglich zu holen, um im Rennen um den Verbleib in der Liga A zu bleiben.“



Tickets für das Heimspiel in der Cashpoint Arena in Altach sind weiterhin unter folgendem LINK erhältlich.

Standort für Heimspiel gegen Norwegen fixiert

Im Rahmen der Kaderbekanntgabe hat der ÖFB zudem den Austragungsort für das dritte Heimspiel der Nations League gegen Norwegen (präsentiert von VERBUND) bekanntgeben. Am 5. Dezember 2023 gastiert das Frauen-Nationalteam in der Niederösterreich Arena in St. Pölten. Die Anstoßzeit und alle Infos zum Ticketverkauf werden zeitnah bekanntgegeben.

„Ich freue mich, dass wir nach sehr langer Zeit wieder einmal in St. Pölten zu Gast sind. Es wäre richtig lässig, wenn wir im Oktober gute Ergebnisse erzielen, um dann im Dezember gegen Norwegen die Zuschauer:innen zu einem entscheidenden, letzten Gruppenspiel in die Niederösterreich Arena zu locken“, so die Teamchefin zum Duell in St. Pölten Anfang Dezember.

Kader des Frauen-Nationalteams

TOR: KRESCHE Isabella (U.S. Sassuolo Calcio/ITA/6), PAL Jasmin (1. FC Köln/GER/3), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/91)

ABWEHR: CROATTO Michela (RB Leipzig/GER/1/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/11/2 Tor), GEORGIEVA Marina (ACF Fiorentina/ITA/29/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/100/10), KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/95/3), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/18/1), MAGERL Julia (RB Leipzig/GER/3/1), SCHIECHTL Katharina (FK Austria Wien/66/9)



MITTELFELD: DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/71/10), FEIERSINGER Laura (AS Roma/ITA/108/19), HÖBINGER Marie-Therese (FC Liverpool/ENG/30/7), NASCHENWENG Katharina (FC Bayern München/GER/44/6), PUNTIGAM Sarah (Houston Dash/USA/136/19), SCHASCHING Annabel (SC Freiburg/12/1), WENGER Claudia (spusu SKN St. Pölten/3/0), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/111/15)



ANGRIFF: BILLA Nicole (TSG 1899 Hoffenheim/GER/93/47), CAMPBELL Eileen (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/7/2), KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/17/1), PINTHER Viktoria (FC Zürich/SUI/33/1), PURTSCHELLER Lilli (SGS Essen 19/68/GER/3/0)



Auf Abruf: BEREUTER Anna (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/0/0), BRUNMAIR Livia (1. FC Nürnburg/GER/0/0), BRUNNTHALER Melanie (spusu SKN St. Pölten/0/0), D´ANGELO Chiara (TSG 1899 Hoffenheim/GER/0/0), EL SHERIF Mariella (SK Sturm Graz/0), FUCHS Lainie (Pittsburgh Panthers/USA/0/0), GURTNER Andrea (LASK/0), HORVAT Sabrina (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/1/0), KRAMMER Kristin (1. FC Nürnberg/GER/1), KRÖLL Valentina (SGS Essen 19/68/GER/0/0), LEITNER Annelie (SD Eibar/ESP/1/0), MAIERHOFER Sophie (SK Sturm Graz/22/1), PLATTNER Maria (Wacker Innsbruck/10/4), TRIENDL Lena (FK Austria Wien/0/0), WEILHARTER Yvonne (FK Austria Wien/6/0)

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber