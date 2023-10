Vergangene Woche wurde in der Vorstandssitzung des Wiener Fußballverbandes eine richtungsweisende Entscheidung für das Projekt Frauenfußball beim SK Rapid getroffen. Der die Genehmigung erhielte, Teams für die kommende Saison 2024/25 in der Wiener Frauen Landesliga und in der 1. Klasse zu nennen. Demnach wird ein weiterer großer Schritt in Richtung Frauenteam bei den Hütteldorfern in den kommenden Monaten geschehen.

Steffen Hofmann und Katja Gürtler wollen den Frauenfußball beim SK Rapid auf den Weg bringen.

„Ziel ist, erfolgreiches SK Rapid Frauenteam auf lange Sicht in Bundesliga zu etablieren"

Eine Bewerbung für die Teilnahme an der Wiener Frauen Landesliga für das Team „SK Rapid Frauen“ und der in der 1. Klasse für „SK Rapid Frauen II“ soll gemäß der Bewerbungsfrist im kommenden Frühjahr erfolgen.

Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann zur weiteren Vorgehensweise: „Die Bekanntgabe des WFV haben wir mit Begeisterung entgegengenommen. Wir freuen uns nun, den Frauenfußball mit klaren Zielen vor Augen angehen zu können, nachdem in den vergangenen Monaten bereits umfangreiche Vorarbeit für adäquate Rahmenbedingungen geleistet wurde.

Die Abteilung Frauenfußball steht auf einer soliden Basis, nun wollen wir anhand von Sichtungstrainings im Herbst bis Winter einen Kader planen, um uns im kommenden Jahr optimal auf den Ligaalltag vorbereiten zu können. Das Ziel ist es, eine professionelle Ausbildung und optimale Trainingsbedingungen für unsere zukünftigen Fußballerinnen zu schaffen, um so ein erfolgreiches SK Rapid Frauenteam auf lange Sicht in der Bundesliga zu etablieren."

Sichtungstrainings Frauenfußball

Alle fußballbegeisterten und leistungsorientieren Spielerinnen ab dem 14. Lebensjahr sind herzlich zu den beiden Sichtungstrainings beim SK Rapid eingeladen. Die Einheiten finden am 14. und 22. November ab 19:00 Uhr am Kunstrasen des Allianz Stadions statt.

„Die Vorfreude auf die ersten Sichtungstrainings mit zahlreichen talentierten Spielerinnen ist unheimlich groß. Wir werden von Anfang an professionelle Rahmenbedingungen schaffen, um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen und mit den Frauenteams einen weiteren Teil der erfolgreichen Geschichte des SK Rapid zu schreiben“, sagt die zukünftige Cheftrainerin des Frauenfußballteams des SK Rapid, Katja Gürtler, die die Leitung des eigens dafür konzipierten Trainings bei den Sichtungseinheiten übernehmen wird.

Zudem werden Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann, Matias Costa, der aktuell die Agenden im Bereich Frauen- und Mädchenfußball zusammen mit Katja Gürtler leitet, Akademieleiter Willi Schuldes, Abteilungsleiter Fitness und Sportwissenschaft Alexander Steinbichler und alle Akademiecheftrainer sowie die Trainerinnen der U10 und U12 Mädchenteams beim Sichtungstraining anwesend sein.

Dienstag, 14. November, von 19:00 bis 20:30 Uhr

Mittwoch, 22. November, von 19:00 bis 20:30 Uhr

Für eine Teilnahme an den Sichtungstrainings bittet der SK Rapid um eine Anmeldung im Voraus per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Anmeldeschluss ist der 10. November 2023 um 10:00 Uhr. Alle danach eintreffenden Anmeldungen können nicht mehr positiv berücksichtigt werden.

Mit zwei Frauenteams möchten wir ab kommender Saison in den Ligabetrieb starten. Außerdem gibt es Termine für die ersten Frauen-Sichtungstrainings - alle Infos: 👇😁



➡️ https://t.co/gnYg0EGeBq



📸 @Red_Ring_Shots #skrapid #SCR2023 pic.twitter.com/biw1xx9xMB — SK Rapid (@skrapid) October 10, 2023

Fotocredit: SK Rapid/RedRing-Shots