Hammer-News für das ÖFB-U19 Frauen-Nationalteam. Knapp ein Jahr vor der Austragung der U20 Frauen-Weltmeisterschaft 2024 in Kolumbien hat die FIFA das Teilnehmerfeld aufgestockt, wodurch der Traum von der ersten WM-Teilnahme eines österreichischen Frauen-Nationalteams wieder lebt.

Aufstockung von 16 auf 24 Teams bei WM 2024

Wie die FIFA bekanntgegeben hat, findet die U20 Frauen-Weltmeisterschaft vom 31. August bis 22. September 2024 in Kolumbien nicht mit den ursprünglich geplanten 16 Teams statt, sondern wird auf 24 Teilnehmer aufgestockt. Durch die Erweiterung erhalten die europäischen Vertreter einen fünften Startplatz. Dieser wird nun in einem Play-Off-Spiel zwischen Österreich und Island – den jeweils Gruppendritten bei der diesjährigen UEFA Women´s Under 19 Championship in Belgien - ermittelt.



Das U19 Frauen-Nationalteam von Teamchef Hannes Spilka erhält damit eine zweite Chance auf die erstmalige WM-Teilnahme in der Geschichte des österreichischen Frauenfußballs.

"Erhalten überragende 2. Chance, weiteren Meilenstein für österreichischen Frauenfußball zu setzen"

„Wir waren allesamt ein Stück weit sprachlos, weil wir natürlich nach der EM in Belgien mit dem Thema Weltmeisterschaft abgeschlossen hatten. Jetzt erhalten wir eine überragende, zweite Chance, einen weiteren Meilenstein für den österreichischen Frauenfußball zu setzen. Wir haben dem gesamten Team in einer kurzfristig einberufenen Zoom-Konferenz diese tolle Neuigkeit übermittelt. Es ist ein unglaublicher Jubel mit vielen Freudentränen ausgebrochen, weil keiner damit gerechnet hat. Es liegt jetzt an uns, diese einmalige Chance wahrzunehmen und alles uns in der Macht liegende zu unternehmen, um das WM-Ticket doch noch zu lösen“, so der Teamchef.



ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer, der schon bei der U19-Europameisterschaft in Belgien vor Ort gewesen ist, zur zweiten Chance auf das WM-Ticket: "Es freut mich persönlich ganz besonders, dass dieses Team, das mit so viel Herz aufgetreten und unglücklich gescheitert ist, nun die Chance erhält, den großen WM-Traum doch noch zu verwirklichen! Jede einzelne Spielerin, der Trainer und der gesamte Betreuerstab werden gemeinsam alles geben, um das Last-Minute-Ticket für die WM in Kolumbien zu buchen."



Austragungsort und Anstoßzeit werden von der UEFA noch bestimmt. Die vier qualifizierten, europäischen Vertreter sind Spanien, Deutschland, Frankreich und die Niederlande.

𝗛𝗮𝗺𝗺𝗲𝗿-𝗡𝗲𝘄𝘀 𝗱𝗲𝗿 𝗙𝗜𝗙𝗔 🤯



Unser U19 Frauen-Nationalteam erhält eine zweite Chance auf die erste 𝐖𝐌-𝐓𝐞𝐢𝐥𝐧𝐚𝐡𝐦𝐞 der Geschichte 😍🌍🏆



ℹ️ https://t.co/Daflq2sHxk #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/rZj7AlrLBD — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) October 11, 2023

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber