Der 6. Spieltag der ADMIRAL Frauen Bundesliga startet gleich mit dem ORF Sport+ Livespiel und Wiener Derby zwischen dem FK Austria Wien und dem First Vienna FC 1894 am Samstag, 14. Oktober 2023 (12 Uhr). Beide Wiener Vertreter in Österreichs höchster Spielklasse im Frauenfußball mussten in der vergangenen Runde eine Niederlage hinnehmen und wollen im ersten Derby der Saison in der Generali Arena Wiedergutmachung betreiben.

Die 22-jährige Schweizer Abwehrspielerin Eleni Rittmann laboriert derzeit an einer Sprunggelenksverletzung, doch wird ihrer Mannschaft SPG SCR Altach/FFC Vorderland, die bisher noch ohne Punktverlust ist, im Heimspiel gegen den FC Bergheim sicher die "Daumen drücken".

SPG SCR Altach/FFC Vorderland will Siegesserie prolongieren

Ebenfalls am Samstag, 14. Oktober empfängt die SPG SCR Altach/FFC Vorderland um 14 Uhr (ÖFB TV) den FC Bergheim in der Cashpoint Arena in Altach. Während die Vorarlbergerinnen um die frisch gekürte Fußballerin des Jahres – Eileen Campbell – in der noch jungen Saison weiterhin ohne Punkteverlust sind, konnten auch die Gäste aus Salzburg den ersten Saisonsieg einfahren und gewannen am vergangenen Spieltag mit 2:1 gegen Aufsteiger Lustenau.

Das dritte Duell am Bundesliga-Samstag steigt um 14:30 Uhr zwischen dem SK Sturm Graz und dem FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen (ÖFB TV-Highlight-Spiel). Während der Vizemeister aus der Steiermark in der 5. Runde gegen Meister St. Pölten eine 1:5-Heimniederlage einstecken musste, reisen die Oberösterreicherinnen nach dem 7:0-Heimerfolg gegen den FC Wacker Innsbruck selbstbewusst zum Aufeinandertreffen in die steirische Landeshauptstadt.



Der Bundesliga-Sonntag bringt zunächst das Duell zwischen dem FC Wacker Innsbruck und SoccerCoin USV Neulengbach (15.10., 11:00 Uhr, ÖFB TV). Das Tabellenschlusslicht aus Innsbruck konnte in der noch jungen Saison bisher nicht anschreiben, die Gäste aus Neulengbach hingegen feierten am vergangenen Spieltag den ersten Heimsieg der Saison über die Wiener Austria und kletterten damit vorerst um zwei Plätze auf Rang sechs.



Außerdem trifft Meister spusu SKN St. Pölten zuhause auf Aufsteiger SPG FC Lustenau/FC Dornbirn. Die Wölfinnen befinden sich auf Grund der UEFA Women´s Champions League in einer englischen Woche, können mit einem Heimsieg das erste Saisondrittel als Tabellenführer beenden. Die Vorarlbergerinnen rutschten zuletzt durch die knappe 1:2-Niederlage in Bergheim von Rang sieben auf Platz acht.



Die fünfte Folge #mitHerz – das ORF-Frauenfußball-Magazin 2023/24 ist am Donnerstag, 12. Oktober 2023 um 22:45 Uhr auf ORF Sport+ zu sehen. Die sechste Ausgabe wird am Freitag, 20. Oktober 2023 um 22:30 Uhr ausgestrahlt.

Sargon Duran, SK Sturm: „Wir sind klar auf Wiedergutmachung aus"

Liése Brancao, Trainerin spusu SKN St. Pölten: „Wir erwarten am Sonntag gegen Dornbirn ein sehr schwieriges Spiel, weil wir uns auf Grund der Champions League-Spiele in Reykjavík und nächste Woche zuhause in St. Pölten in einer englischen Woche befinden. Dennoch wollen wir von Beginn an dominant auftreten und die 3 Punkte in St. Pölten behalten.“

Bernhard Summer, Trainer SPG SCR Altach/FFC Vorderland: „Bergheim hat durch den ersten Saisonsieg gewiss Auftrieb und Sicherheit gewonnen. Wir werden sicherlich nicht leichtfertig in dieses Spiel gehen, weil wir wissen wie schwierig es ist, gegen Bergheim Tore zu erzielen, da sie defensiv sehr tief und konstant stehen. Ich denke, der erste Treffer der Partie kann ein Knackpunkt sein. Eine frühe Führung wäre natürlich hilfreich.“



Sargon Duran, Trainer SK Sturm Graz: „Wir sind klar auf Wiedergutmachung aus und wollen unser Maximum ausschöpfen, was uns letzte Woche gegen St. Pölten leider nicht gelungen ist. Wir wollen die drei Punkte unbedingt in Graz lassen und werden alles notwendige dafür tun.“



Mark Dobrounig, Trainer First Vienna FC 1894: „Das Derby hat seine eigenen Gesetze und wir freuen uns darauf, am Samstag, in einem hoffentlich tollen Rahmen dieses Spiel zu bestreiten. Den Schwung und die Energie aus den letzten Spielen wollen wir mitnehmen und werden alles daransetzen, dieses Spiel positiv zu bestreiten. Ich hoffe, unsere Fans werden tatkräftig vor Ort sein und das Team unterstützen, verdient haben sie es.“

"Wir wissen, dass Sturm Graz eines der Top-Teams der Liga ist"

Adis Besic, Trainer FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen: „Nach dem letzten Sieg fahren wir natürlich mit einem positiven Gefühl nach Graz. Wir werden mit Sturm auf einen Gegner treffen, der sicherlich auf Wiedergutmachung aus sein wird. Auf das müssen wir vorbereitet sein. Wir wissen, dass Sturm Graz eines der Top-Teams der Liga ist, dennoch wollen wir sie am Samstag ärgern. Von den Punkten her sind wir derzeit im Soll, doch wir wollen unsere Stärken auch gegen Sturm Graz auf den Platz bringen.“



Lukas Noga, Trainer SoccerCoin USV Neulengbach: „Wir sind gut drauf und wollen den positiven Lauf auch gegen Wacker Innsbruck fortsetzen. Unterschätzen dürfen und werden wir den Gegner aber nicht. Uns ist bewusst, dass wir wieder mit einer Topeinstellung ins Spiel gehen und auf alles vorbereitet sein müssen, um die drei Punkte mitzunehmen.“



Stefan Kenesei, Trainer FK Austria Wien: „Für uns ist es ein sehr wichtiges Spiel, nicht nur auf Grund der Brisanz des Wiener Derbys, sondern auch weil wir nach der Niederlage in Neulengbach wieder zurück in die Erfolgsspur kommen wollen. Die Vienna hat ein junges und motiviertes Team, das uns alles abverlangen wird. Bisher haben wir in unseren Heimspielen immer sehr gute Performances abgeliefert, das wollen wir auch am Samstag zeigen. Wir sind klar darauf fokussiert, dass wir drei Punkte holen wollen und uns auch in der Tabelle wieder nach oben orientieren.“

"St. Pölten ist für uns eigentlich außer Reichweite"

Klaus Stocker, Trainer SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies: „Nach der unglücklichen Niederlage letzte Woche in Bergheim dürfen wir nun auswärts beim Serienmeister antreten. St. Pölten ist für uns eigentlich außer Reichweite, wir werden uns aber trotzdem gut auf das Spiel vorbereiten und freuen uns auf die Partie. Jedes Spiel beginnt bei null zu null.“



Sara Schaible, Interimstrainerin FC Bergheim: „Der erste Sieg am letzten Wochenende war natürlich eine Erleichterung für uns und auch das Ergebnis für die harte Arbeit in den letzten Wochen. Der Sieg wird uns sicherlich noch einmal Auftrieb für die nächsten Spiele geben. Mit Altach steht uns allerdings die nächste, extrem schwierige Aufgabe bevor. Wir werden alles daransetzen, den Schwung mitzunehmen und Altach das Spiel so schwer wie möglich zu machen. Vielleicht gelingt es uns ja mit einer stabilen Defensiv-Leistung, den ein oder anderen Punkt aus dem Ländle mitzunehmen.“



Thomas Mayr, Trainer Wacker Innsbruck: „Neulengbach kommt mit einem Sieg über Austria Wien im Rücken zu uns nach Innsbruck. Sie haben ein gestandenes und erfahrenes Team, das klar über uns zu stellen ist. Wir werden versuchen, eine Überraschung zu liefern und uns mit Händen und Füßen wehren. Im Fußball ist immer alles möglich.“

Die Spiele der 6. Runde im Überblick:

Samstag, 14.Oktober, 12:00 Uhr, FK Austria Wien – First Vienna FC 1894 (ORF Sport+)

Samstag, 14. Oktober, 14:00 Uhr, SPG SCR Altach/FFC Vorderland – FC Bergheim (ÖFB TV)

Samstag, 14. Oktober, 14:30 Uhr, SK Sturm Graz – FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen (ÖFB TV)

Sonntag, 15. Oktober, 11:00 Uhr, FC Wacker Innsbruck – SoccerCoin USV Neulengbach (ÖFB TV)

Sonntag, 15. Oktober, 11:00 Uhr, spusu SKN St. Pölten - SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies (ÖFB TV)

Fotocredit: SCRA