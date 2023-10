Nach dem Wiener Derby am 6. Spieltag folgt an diesem Wochenende in Runde 7 das Ländle-Duell der ADMIRAL Frauen Bundesliga. Was eine Premiere bedeutet, denn erstmals kommt es in der höchsten Spielklasse des heimischen Frauenfußballs zu einem Vorarlberg-Derby. Aufsteiger SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies empfängt dabei am Samstag, 21. Oktober (12 Uhr, live auf ORF Sport+) die SPG SCR Altach/FFC Vorderland in der Sparkasse Arena Birkenwiese.

SPG SCR Altach/FFC Vorderland seit 13 Ligaspielen unbesiegt

Die favorisierten Altacherinnen sind in dieser Saison noch ohne Punktverlust, haben saisonübergreifend die letzten 13 Ligaspiele allesamt gewonnen und liegen punktgleich mit Meister St. Pölten an der Tabellenspitze. Lustenau/Dornbirn hält derzeit mit 4 Zählern auf Rang 8.

Ebenfalls am Samstag, 21. Oktober empfängt der FC Bergheim den FK Austria Wien (14 Uhr, ÖFB TV). Beide Teams mussten in der vergangenen Runde eine Niederlage hinnehmen. Während der FC Bergheim mit einem Heimsieg in der Tabelle zu den Veilchen aufschließen könnte, gilt es für die Wienerinnen von Cheftrainer Stefan Kenesei den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren. Die Austria liegt nach der Derby-Niederlage gegen die Vienna derzeit mit sechs Punkten auf Rang sieben.



Den Abschluss der Samstagsspiele macht das ÖFB TV-Highlight-Spiel zwischen SoccerCoin USV Neulengbach und Vizemeister SK Sturm Graz (16 Uhr). Beide Teams feierten in der vergangenen Runde einen 2:0-Erfolg. Während die Niederösterreicherinnen, die zuletzt zwei Spiele in Serie gewinnen konnten, mit einem erneuten Heimsieg mit dem SK Sturm gleichziehen könnten, gilt es für die Elf von Sargon Duran Platz drei gegen die Vienna zu verteidigen und den Anschluss an das Führungs-Duo aus St. Pölten und Altach zu wahren.

Sonntags-Matinee mit First Vienna vs. FC Wacker Innsbruck

Den Auftakt in den Bundesliga-Sonntag macht das Heimspiel des First Vienna FC 1894 gegen den FC Wacker Innsbruck in der Naturarena Hohe Warte (11 Uhr, ÖFB TV). Nach dem Derby-Sieg beim FK Austria Wien könnte die Vienna mit einem neuerlichen Erfolg Platz drei vom SK Sturm Graz erobern. Die Innsbruckerinnen, die sich am 6. Spieltag gegen Neulengbach erst spät mit 0:2 geschlagen geben mussten, warten noch auf die ersten Punkte der Saison.



Zum Abschluss des 7. Spieltages gastiert Meister spusu SKN St. Pölten im Hofmann Personal Stadion beim FC Blau Weiß Linz/UNION Kleinmünchen (12:00 Uhr, ÖFB TV). Nach dem X:Y-Erfolg über XY und dem damit verbundenen erfolgreichen Einzug in die Gruppenphase der UEFA Women´s Champions League am Mittwoch will die Elf von Liése Brancao auch in der Liga nachlegen und Platz eins im Fernduell mit Altach verteidigen.



Die sechste Folge #mitHerz – das ORF-Frauenfußball-Magazin 2023/24 ist am Freitag, 20. Oktober 2023 um 22:30 Uhr auf ORF Sport+ zu sehen. Die siebte Ausgabe wird am Sonntag, 29. Oktober 2023 um 12:30 Uhr sowie um 19:30 Uhr ausgestrahlt.

"Linz hat junges Team, das coolen Fußball spielt"

Liése Brancao, Trainerin spusu SKN St. Pölten: „Wir freuen uns sehr auf das Spiel gegen Linz/Kleinmünchen am Sonntag und auf unsere Auswärtspremiere im neuen Hofmann Personal Stadion. Linz hat ein junges Team, das sich unter dem neuen Trainer Adis Besic in dieser Saison schon gut entwickelt hat und einen coolen Fußball spielt. Ich erwarte eine enge Partie, in der wir am Ende natürlich die drei Punkte nach St. Pölten mitnehmen wollen.“



Bernhard Summer, Trainer SPG SCR Altach/FFC Vorderland: „Von der Tabellensituation her sind wir klarer Favorit, aber wir wissen, dass wir in genau solchen Spielen sehr wachsam sein müssen. Wir haben großen Respekt vor Lustenau/Dornbirn. Sie haben viele neue Spielerinnen im Kader, was sie auch ein Stück weit unberechenbar macht. Unser Ziel ist es, das Derby zu gewinnen und die drei Punkte mit nach Altach zu nehmen. Die Vorfreude auf dieses Derby ist bei den Spielerinnen natürlich besonders, dennoch gilt es für uns, nicht zu viele Emotionen hineinzulegen und uns auf unser Spiel und unseren Fußball zu konzentrieren.“



Sargon Duran, Trainer SK Sturm Graz: „Wir freuen uns sehr, dass wir die Hürde Blau Weiß Linz erfolgreich gemeistert haben. Jeder Sieg gibt Rückenwind, vor allem nach dem Spiel gegen St. Pölten war die Reaktion und Leistung der Mannschaft gegen Linz die richtige Antwort. Auf uns wartet mit Neulengbach ein schwieriger, nächster Gegner, der uns in der Vergangenheit immer wieder vor Probleme gestellt hat. Wir sind jedoch gut vorbereitet und werden den Kampf in und gegen Neulengbach annehmen.“

"Sieg bei Austria am vergangenen Wochenende kann sehr viel Rückenwind geben"

Mark Dobrounig, Trainer First Vienna FC 1894: „Wir sind gewarnt vor Wacker Innsbruck, denn die Tabelle spiegelt aus unserer Sicht nicht deren Leistungsfähigkeit wider. Wir wollen den Stärken der Innsbruckerinnen keine Möglichkeiten geben, konsequent und stabil agieren und unser Selbstvertrauen für uns nutzen. Der Sieg bei der Austria am vergangenen Wochenende kann sehr viel Rückenwind geben, aber unser Zusammenhalt und der Fokus ist schon vor dem Spiel enorm gewesen.“



Lukas Noga, Trainer SoccerCoin USV Neulengbach: „Ich denke, dass wir in Innsbruck eine reife Leistung abgeliefert haben, bis zum Ende geduldig geblieben sind und die drei Punkte schlussendlich verdient mit nach Hause genommen haben. Jetzt steht mit Sturm Graz der nächste absolute Härtetest an. Wir sind gut drauf und wollen auch gegen die Grazer die zuletzt guten Leistungen bestätigen.“



Adis Besic, Trainer FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen: „Gegen Sturm war es das erwartet schwierige Spiel für uns, denn sie waren sehr druckvoll und wir haben ihnen zu oft zu viel Platz zum Spielen gelassen. Gegen St. Pölten wissen wir, dass es eines der schwierigsten Spiele der Saison werden wird. Wir müssen schauen, dass wir die Null möglichst lange halten und ihnen trotz unserer Außenseiterrolle das Leben schwer machen. Dornbirn hat es in der vergangenen Runde mit zwei Toren gegen St. Pölten vorgemacht. Wir starten bei 0:0 und werden positiv in dieses Topspiel gehen.“

„Derbyniederlage gegen die Vienna ist sehr bitter für uns gewesen"

Stefan Kenesei, Trainer FK Austria Wien: „Die Derbyniederlage gegen die Vienna ist sehr bitter für uns gewesen, weil wir eigentlich gut in der Partie waren und eine hundertprozentige Chance auf die Führung haben liegen lassen. Aktuell sind wir nicht gerade vom Glück verfolgt und müssen dieses in den nächsten Spielen ein Stück weit auch wieder erzwingen. Konsequenter müssen wir vor allem im letzten Drittel werden, das wird jetzt schon in Bergheim notwendig sein. Auch wenn Bergheim punktemäßig noch nicht so gut dasteht, haben sie in den vergangenen Spielen gezeigt, dass sie ihre Gegner lange vom Tor weghalten und konsequent verteidigen können. Wir werden dort eine Top-Performance abliefern müssen, um wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren.“



Klaus Stocker, Trainer SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies: „Der nächste fast unschlagbare Gegner, denn dreizehn Siege in Folge sprechen klar für Altach/Vorderland. Aber der Fußball schreibt bekanntlich seine eigenen Geschichten. Wir werden wieder alles in die Waagschale werfen, um zu punkten und freuen uns auf das erste Derby und dieses „Special Game“ am Wochenende.“



Sara Schaible, Interimstrainerin FC Bergheim: „Im Spiel gegen Altach haben wir es nicht geschafft, eine konzentriere Leistung über die kompletten neunzig Minuten abzurufen. Das wollen wir im Heimspiel gegen die Austria wieder besser machen. Trotz der beiden Niederlagen, welche die Austria in den letzten Spielen hinnehmen musste, wissen wir um ihre Stärke. Wir sind bereit, ihnen alles abzuverlangen und eine gute Leistung an den Tag zu legen.“

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL