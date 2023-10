Das ÖFB-Frauen-Nationalteam startet mit den Vorbereitungen auf die beiden Portugal-Duelle in der UEFA Women´s Nations League und trifft am heutigen Montag im Teamhotel in Bregenz zusammen, wo sich die Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann auf das erste Duell mit der Seleção das Quinas in der Cashpoint Arena in Altach (Freitag, 27. Oktober, 18:00 Uhr, präsentiert von Raiffeisen, live auf ORF1) vorbereiten wird.

Für das erste Frauen-Länderspiel in Vorarlberg seit Dezember 2020 sind bereits über 3700 Karten abgesetzt. Tickets können weiterhin über den Online-Ticketshop des SCR Altach sowie in der SCRA-Geschäftsstelle erworben werden.



Bis Sonntag, 29. Oktober wird das Frauen-Nationalteam in Vorarlberg zu Gast sein, ehe das 24-Spielerinnen starke Aufgebot in den Norden Portugals nach Fao reist. Das Rückspiel gegen die portugiesische Auswahl von Cheftrainer Francisco Neto steigt am 31. Oktober im Varzim Sport Club in Povoa do Varzim (19:15 Uhr, präsentiert von Raiffeisen, live auf ORF Sport+).



Personell wurde Chiara D´Angelo wie schon für die ersten Nations League-Spiele in Norwegen und gegen Frankreich von der Teamchefin nachnominiert. Die 19-Jährige rückt für St. Pölten-Mittelfeldspielerin Claudia Wenger in das ÖFB-Aufgebot.



ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann zum bevorstehenden Portugal-Doppel des Frauen-Nationalteams: „Wir haben bereits an den ersten beiden Spieltagen der Liga A gesehen, dass es enge Duelle sind und jeder jedem Punkte wegnehmen kann. Bisher konnten wir uns für unseren Aufwand und die Leistungen nur mit einem Punkt belohnen. Mit den Zuschauern im Rücken haben wir das klare Ziel, in Altach den ersten Sieg der neugeschaffenen Nations League zu holen. Um das zu erreichen, wird es auch gegen starke Portugiesinnen wieder nötig sein, unser Leistungsmaximum und eine Top-Performance abzurufen.“

Zwei wegweisende Partien erwartet auch ÖFB-Teamkapitänin Sarah Puntigam: „Die beiden Spiele gegen Portugal haben natürlich eine hohe Bedeutung für uns, weil es zwei sehr richtungsweisende Partien sein werden. Portugal hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt. Sie haben ein aufstrebendes Team, das schon bei der EURO 2022 und zuletzt bei der WM 2023 gute Leistungen gezeigt hat. Ich erwarte zwei Duelle auf Augenhöhe.“



FC Bayern München-Legionärin Sarah Zadrazil, die beim letzten Aufeinandertreffen gegen Portugal (2:1) im März 2014 den zweiten Treffer beisteuerte, setzt am Freitag vor allem auf die Unterstützung des Vorarlberger Publikums: „Es ist für uns etwas ganz Besonderes gewesen, im Viola Park vor über 10.000 Fans zu spielen. Das hat uns extrem gepusht und es ist schön, dass wir in Österreich diese Wertschätzung erfahren. Darum hat es für uns Spielerinnen auch in Altach eine große Bedeutung, wenn die Fans zahlreich in die Cashpoint Arena kommen. Mit Portugal wartet ein attraktiver und guter Gegner auf uns, von daher wird es auch für die Fans ein super Spiel. “

Kader des Frauen-Nationalteams

TOR: KRESCHE Isabella (U.S. Sassuolo Calcio/ITA/6), PAL Jasmin (1. FC Köln/GER/3), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/91)



ABWEHR: CROATTO Michela (RB Leipzig/GER/1/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/11/2 Tor), GEORGIEVA Marina (ACF Fiorentina/ITA/29/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/100/10), KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/95/3), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/18/1), MAGERL Julia (RB Leipzig/GER/3/1), SCHIECHTL Katharina (FK Austria Wien/66/9)



MITTELFELD: D´ANGELO Chiara (TSG 1899 Hoffenheim/GER/0/0), DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/71/10), FEIERSINGER Laura (AS Roma/ITA/108/19), HÖBINGER Marie-Therese (FC Liverpool/ENG/30/7), NASCHENWENG Katharina (FC Bayern München/GER/44/6), PUNTIGAM Sarah (Houston Dash/USA/136/19), SCHASCHING Annabel (SC Freiburg/12/1), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/111/15)



ANGRIFF: BILLA Nicole (TSG 1899 Hoffenheim/GER/93/47), CAMPBELL Eileen (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/7/2), KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/17/1), PINTHER Viktoria (FC Zürich/SUI/33/1), PURTSCHELLER Lilli (SGS Essen 19/68/GER/3/0)



Auf Abruf: BEREUTER Anna (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/0/0), BRUNMAIR Livia (1. FC Nürnburg/GER/0/0), BRUNNTHALER Melanie (spusu SKN St. Pölten/0/0), EL SHERIF Mariella (SK Sturm Graz/0), FUCHS Lainie (Pittsburgh Panthers/USA/0/0), GURTNER Andrea (LASK/0), HORVAT Sabrina (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/1/0), KRAMMER Kristin (1. FC Nürnberg/GER/1), KRÖLL Valentina (SGS Essen 19/68/GER/0/0), LEITNER Annelie (SD Eibar/ESP/1/0), MAIERHOFER Sophie (SK Sturm Graz/22/1), PLATTNER Maria (Wacker Innsbruck/10/4), TRIENDL Lena (FK Austria Wien/0/0), WEILHARTER Yvonne (FK Austria Wien/6/0).

