Das ÖFB-U-19 Frauen-Nationalteam ist mit einem Sieg in die erste Qualifikationsrunde zur UEFA Women´s Under 19 EURO 2024 in Litauen gestartet. Die Elf von Teamchef Hannes Spilka setzte sich vor heimischen Publikum im Stadion Wiener Neustadt mit 3:0 (2:0) gegen Montenegro durch. Für die Tore der ÖFB-Auswahl sorgten Nicole Ojukwu, Linda Natter und Sarah Gutmann.

Gleich fünf U19-Neulinge in Startelf

Teamchef Hannes Spilka vertraut im ersten Pflichtspiel nach der U19-EM in Belgien auf sechs seiner acht Euro-Fighterinnen des aktuellen Aufgebots in der Startelf. Mit Florentina Satra, Sarah Gutmann, Michaela Walter, Almedina Sisic und Hannah Fankhauser stehen zudem fünf U19-Neulinge in der Startformation.



Die jungen Österreicherinnen übernehmen vom Anpfiff weg die Spielkontrolle und können bereits in der 10. Minute für die verdiente und frühe 1:0-Führung sorgen. Nachdem die ersten beiden Eckbälle noch ungenützt bleiben, verwertet Vienna-Stürmerin Nicole Ojukwu mit dem dritten Versuch direkt von der Corner-Fahne sehenswert. Nach einer knappen halben Stunde kann die Spilka-Elf nachlegen. Eine Vorlage von Kapitänin Isabel Aistleitner nimmt Altach-Stürmerin Linda Natter direkt, scheitert mit ihrem ersten Versuch noch an der montenegrinischen Torfrau Jovana Zugic, im Nachsetzen kann die Torschützenkönigin der vergangenen Bundesliga-Saison dann aus kurzer Distanz zum 2:0 abstauben.

Die ÖFB-Elf bleibt das spielbestimmende Team und findet in der 38. Minute einen letzten Hochkaräter vor der Pause vor. Isabel Aistleitner bringt einen direkten Freistoß aus zentraler Position gefährlich auf das Tor, doch die Schlussfrau der Montenegrinerinnen kann souverän klären.



Österreichs EM-Teilnehmerinnen bleiben auch nach dem Seitenwechsel das klar spielbestimmende Team und halten die Gäste aus Montenegro beinahe gänzlich vom eigenen Tor von Larissa Rusek fern. Offensiv kommt die ÖFB-Elf in der ersten Viertelstunde der zweiten Spielhälfte zu guten Abschlüssen durch Valentina Mädl (48.), Almedina Sisic (54.) und Hannah Fankhauser (57.). Die endgültige Entscheidung fällt dann in der 82. Minute. Nach Corner von Ojukwu verlängern die Montenegrinerinnen unglücklich in Richtung zweite Torstange, wo Sarah Gutmann unbedrängt zum 3:0-Endstand einköpfeln kann.

"Spielverlauf mit der frühen Führung hat uns sehr in die Karten gespielt"

"Der Spielverlauf mit der frühen Führung hat uns sehr in die Karten gespielt. Gegen einen tiefstehenden Gegner ist es immer sehr schwierig, Räume zu finden. Da hat uns in der ein oder anderen Situation ein wenig die Kreativität gefehlt, um noch mehr Treffer zu erzielen. Anderseits sind wir zufrieden, denn wir wollten das Auftaktspiel dominieren und gewinnen, das ist uns gelungen. Gegen Polen werden wir am Samstag mit Sicherheit mehr Räume und Chancen bekommen, aber auch eine Leistungssteigerung brauchen", blickt Teamchef Hannes Spilka voraus und resümiert: "Ich finde, dass sich das Team heute über weite Strecken schon gut gefunden hat. Wir haben ein stabiles Passspiel gezeigt und wenige Fehler im Spielaufbau gehabt. Alles in allem eine gute Leistung heute, die wir mitnehmen."



Die nächsten Qualifikationsspiele steigen gegen Polen (28. Oktober, 17 Uhr, präsentiert von Kelly´s, live auf ÖFB TV) und Dänemark (31. Oktober, 14:30 Uhr, präsentiert von Raiffeisen, live auf ÖFB TV). Der Eintritt zu allen drei Partien in Wiener Neustadt ist frei.

𝗔𝘂𝗳𝘁𝗮𝗸𝘁𝘀𝗶𝗲𝗴 💪🏼



Unsere #U19 Mädels gewinnen das erste Gruppenspiel der Heim-Quali in Wiener Neustadt verdient mit 3:0 gegen Montenegro 🦅🇦🇹🇲🇪



Bericht & Fotos 📲 https://t.co/SgsT7dRVxb #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/CefHWTtSQL — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) October 25, 2023

Fotocredit: ÖFB