Das ÖFB-U19 Frauen-Nationalteam steht vor dem zweiten Gruppenspiel der ersten Qualifikationsrunde zur UEFA Women´s Under 19 EURO 2024 in Litauen. Nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen Montenegro trifft die Elf von ÖFB-Teamchef Hannes Spilka am 28. Oktober im Stadion Wiener Neustadt auf Polen (17:00 Uhr, live auf ÖFB TV, präsentiert von Kelly´s).

"Das Remis gegen Dänemark sagt schon viel über ihre Qualität aus"

Während die ÖFB-Auswahl zum Auftakt durch die Treffer von Nicole Ojukwu, Linda Natter und Sarah Gutmann einen ungefährdeten 3:0-Erfolg über Montenegro einfahren konnte, trennten sich die Polinnen im ersten Gruppenspiel von Dänemark mit einem 1:1-Remis, wodurch die jungen Österreicherinnen bei einem neuerlichen Sieg bereits im zweiten von drei Gruppenspielen das Erreichen der 2. Qualifikationsrunde im Frühjahr 2024 finalisieren könnten.



Teamchef Hannes Spilka zum bevorstehenden Aufeinandertreffen mit Polen: „Ich erwarte Polen um vieles stärker als zuletzt Montenegro. Das Remis gegen Dänemark sagt schon viel über ihre Qualität aus. Sie haben eine richtig gute Mannschaft, daher werden wir auf jeden Fall auch eine Leistungssteigerung brauchen. Ich bin überzeugt, dass wir gegen Polen noch besser sein werden, als am Mittwoch gegen Montenegro. Das wird aber auch notwendig sein.“

„Wir werden versuchen, wie schon gegen Montenegro unser Spiel durchzuziehen"

Team-Kapitänin Isabel Aistleitner: „Wir werden versuchen, wie schon gegen Montenegro unser Spiel durchzuziehen und die Inhalte der Trainingseinheiten dann wieder im Match umzusetzen. Dann werden wir sehen, was am Ende dabei heraus kommt.“



„Ich erwarte Polen vor allem körperlich sehr stark, aber auch spielerisch haben sie ihre Qualitäten. Ich denke, wenn wir unsere Leistung wieder zu 100 Prozent abrufen, können wir erneut ein gutes Ergebnis erzielen“, so Neo-U19-Teamspielerin Sarah Gutmann.



Nach dem zweiten Gruppenspiel am Samstag gegen Polen trifft die U19-Auswahl noch auf Dänemark (31. Oktober, 14:30 Uhr, präsentiert von Raiffeisen, live auf ÖFB TV). Der Eintritt zu allen drei Qualifikationsspielen in Wiener Neustadt ist frei.

Kader U19 Frauen-Nationalteam:

AISTLEITNER Isabel (First Vienna FC 1894), ALBRECHT Selina Maria (SPG SCR Altach/ FFC Vorderland), D’ ANGELO Theresa (FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen), FANKHAUSER Hannah (SPG SCR Altach/ FFC Vorderland), GUTMANN Sarah (First Vienna FC 1894), HÖCHERL Lara (First Vienna FC 1894), MÄDL Valentina (spusu SKN St. Pölten), NATTER Linda (SPG SCR Altach/FFC Vorderland), OJUKWU Nicole (First Vienna FC 1894), PURTSCHER, Emilia (SPG SCR Altach/FFC Vorderland), REITERER Jasmin (SoccerCoin USV Neulengbach), RITTER Lara (FC Blau Weiß Linz/UNION Kleinmünchen), RAUCH Jana (FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen), RUSEK Larissa (SoccerCoin USV Neulengbach), SATRA Florentina (SG FAC – USC Landhaus), SCHÖNWETTER Christina (First Vienna FC 1894), SISIC Almedina (FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen), SPINN Laura (SoccerCoin USV Neulengbach), WALTER Michaela (FC Dornbirn Ladies), WONDREJC Lara (USC Landhaus Wien), ZILETKINA Alisa (FK Austria Wien).

Auf Abruf:

ADAMU Cynthia (FK Austria Wien), FILSNER Viktoria (SoccerCoin USV Neulengbach FLOH Esther (First Vienna FC 1894), GIERZINGER Christina (SK Sturm Graz), HAIDNER Larissa (FK Austria Wien), KANDLHOFER Amelie (SKN St. Pölten Frauen), NEIDHARDT Sandrine (FK Austria Wien), REICHMANN Jasmin (SK Sturm Graz), SCHORN Anna (FK Austria Wien), SENSENBERGER Florentina (LASK Linz), TRAGL Leonie (SK Sturm Graz), WÖLKART Alexandra (FK Austria Wien).

Fotocredit: ÖFB