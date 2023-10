Das ÖFB-U19 Frauen-Team steht vor dem dritten und letzten Gruppenspiel der ersten Qualifikationsrunde zur UEFA Women´s Under 19 EURO 2024 in Litauen. Nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen Montenegro sowie dem 4:0-Erfolg über Polen hat sich die Elf von ÖFB-Teamchef Hannes Spilka bereits vorzeitig das Ticket für die 2. Qualifikationsrunde im Frühjahr 2024 gesichert. Im letzten Duell mit Dänemark im Stadion Wiener Neustadt (14:30 Uhr, live auf ÖFB TV, präsentiert von Raiffeisen) kommt es zum direkten Duell um Platz Eins.

"Wir stehen an erster Stelle und wollen diesen Platz mit allem was wir haben verteidigen"

Teamchef Hannes Spilka: „Unsere Athletik hat uns bisher gut durch die Qualifikation und die beiden intensiven Spiele gegen Montenegro und Polen getragen. Wir haben ein körperlich sehr starkes und robustes Team. Zudem können wir auch von der Bank die ein oder andere Spielerin bringen, die frische Energie und Qualität ins Spiel bringt. Die Ausgangslage ist klar: Wir stehen an erster Stelle und wollen diesen Platz mit allem was wir haben verteidigen.“



Valentina Mädl, die zuletzt mit zwei Treffern gegen Polen für positive Schlagzeilen sorgte, blickt dem Ziel Gruppensieg optimistisch entgegen: „Es wird wichtig sein, dass wir uns bis zum Spiel noch gut erholen. Wenn wir Dänemark gut analysieren und ihre Schwachstellen herausarbeiten, können wir auch am Dienstag punkten und Platz eins verteidigen. “



„Wir werden alles investieren, um auch gegen Dänemark die drei Punkte zu holen und uns so den Gruppensieg zu sichern“, bestätigt auch Teamkapitänin Laura Spinn.



Österreichs letzter Gegner Dänemark konnte sich nach einem Auftakt-Remis gegen Polen (1:1) zuletzt mit einem 8:0-Kantersieg über Montenegro für das Duell mit Österreich warmschießen. Die ÖFB U19-Frauen liegen nach zwei von drei Gruppenspielen mit sechs Punkten auf Tabellenplatz Eins, gefolgt von Dänemark (4), Polen (1) und Montenegro (0).



Der Eintritt zum letzten Qualifikationsspiel in Wiener Neustadt ist frei.

Im letzten EM-Qualifikationsspiel gegen Dänemark wollen sich unsere #U19 Mädels morgen in Wiener Neustadt den 𝗚𝗿𝘂𝗽𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗲𝗴 holen 🔜🇦🇹🇩🇰



Alle Stimmen vor dem Duell 🎥 https://t.co/1FfYtc35Ij#GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/W5yEfdUTCa — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) October 30, 2023

Kader U19 Frauen-Nationalteam:

AISTLEITNER Isabel (First Vienna FC 1894), ALBRECHT Selina Maria (SPG SCR Altach/ FFC Vorderland), D’ ANGELO Theresa (FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen), FANKHAUSER Hannah (SPG SCR Altach/ FFC Vorderland), GUTMANN Sarah (First Vienna FC 1894), HÖCHERL Lara (First Vienna FC 1894), MÄDL Valentina (spusu SKN St. Pölten), NATTER Linda (SPG SCR Altach/FFC Vorderland), OJUKWU Nicole (First Vienna FC 1894), PURTSCHER, Emilia (SPG SCR Altach/FFC Vorderland), REITERER Jasmin (SoccerCoin USV Neulengbach), RITTER Lara (FC Blau Weiß Linz/UNION Kleinmünchen), RAUCH Jana (FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen), RUSEK Larissa (SoccerCoin USV Neulengbach), SATRA Florentina (SG FAC – USC Landhaus), SCHÖNWETTER Christina (First Vienna FC 1894), SISIC Almedina (FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen), SPINN Laura (SoccerCoin USV Neulengbach), WALTER Michaela (FC Dornbirn Ladies), WONDREJC Lara (USC Landhaus Wien), ZILETKINA Alisa (FK Austria Wien)



Auf Abruf:

ADAMU Cynthia (FK Austria Wien), FILSNER Viktoria (SoccerCoin USV Neulengbach FLOH Esther (First Vienna FC 1894), GIERZINGER Christina (SK Sturm Graz), HAIDNER Larissa (FK Austria Wien), KANDLHOFER Amelie (SKN St. Pölten Frauen), NEIDHARDT Sandrine (FK Austria Wien), REICHMANN Jasmin (SK Sturm Graz), SCHORN Anna (FK Austria Wien), SENSENBERGER Florentina (LASK Linz), TRAGL Leonie (SK Sturm Graz), WÖLKART Alexandra (FK Austria Wien).

Fotocredit: ÖFB