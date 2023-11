Nach der vorletzten länderspielbedingten Pause des Jahres kehrt die ADMIRAL Frauen Bundesliga am Wochenende mit Runde 8 der Saison 2023/24 zurück. Im Fokus des Spieltags steht das Topspiel zwischen Tabellenführer spusu SKN St. Pölten und dem punktgleichen Verfolger SPG SCR Altach/FFC Vorderland. Beide holten bisher jeweils die maximale Punkteausbeute von 21 Zählern!

In Linz beginnt´s...

Eröffnet wird der 8. Spieltag der ADMIRAL Frauen Bundesliga am Samstag, 4. November 2023 mit dem Heimspiel des FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen gegen SoccerCoin USV Neulengbach (11 Uhr, ÖFB TV). Beide Teams mussten vor der Länderspielpause eine Niederlage hinnehmen. Die Gäste aus Niederösterreich halten mit aktuell neun Punkten auf Platz fünf, während die Linzerinnen mit sieben Zählern auf Rang sieben lauern und mit einem Heimerfolg an Neulengbach vorbeiziehen können.

Die zweite Samstagspartie steigt in der Steiermark zwischen dem SK Sturm Graz und dem First Vienna FC 1894 (17:30 Uhr, ÖFB TV). Die Grazerinnen gewannen die letzten beiden Ligaspiele jeweils zu Null und zogen in den vergangenen fünf Saisonspielen nur gegen Meister St. Pölten den Kürzeren. Auf dieselbe Bilanz blicken auch die Wienerinnen zurück, die ebenfalls vier der letzten fünf Ligaspiele gewinnen konnten und nur im Heimspiel gegen Altach ohne Punkte blieben.



Den Bundesliga-Sonntag eröffnet der FK Austria Wien mit dem ÖFB TV- Highlight-Spiel gegen die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies (11 Uhr, ÖFB TV). Es ist das Premieren-Duell zwischen den Veilchen und dem Aufsteiger aus Vorarlberg. Die Austrianerinnen sind mit 20 erzielten Treffern hinter dem Spitzen-Duo aus St. Pölten (27) und Altach (25) das Team mit der drittbesten Offensive und können mit einem Heimsieg wieder in die obere Tabellenhälfte aufrücken. Der Tabellenachte aus Lustenau wartet seit dem 1:0-Auswärtserfolg in Neulengbach Mitte September auf einen Erfolg und kann bei einem Sieg in Wien-Favoriten zum Siebten aus Linz aufschließen.

Hit Doublesieger kontra Spitzenreiter Sonntag ab 12:45 Uhr

Das Topspiel der Runde zwischen dem amtierenden Doublesieger und Tabellenführer spusu SKN St. Pölten und dem punktgleichen Verfolger SPG SCR Altach/FFC Vorderland steigt am Sonntag, 5. November 2023 (12:45 Uhr, live auf ORF Sport+). Beide Teams stehen mit der maximalen Punkteausbeute von 21 Zählern an der Tabellenspitze, lediglich das um einen Treffer bessere Torverhältnis lässt den amtierenden Meister vor die Vorarlberger rücken. In der Vorsaison waren die Vorarlbergerinnen das einzige Team, das St. Pölten durch einen Treffer von Teamstürmerin Eileen Campbell besiegen und den Wölfinnen damit die historisch erste Bundesliga-Niederlage seit fünf Jahren zufügen konnte.



Beendet wird der achte und vorletzte Spieltag der Hinrunde mit dem Duell zwischen dem FC Wacker Innsbruck und dem FC Bergheim (13:00 Uhr, ÖFB TV). Es ist zugleich das Aufeinandertreffen des Tabellenschlusslichts aus der Tiroler Landeshauptstadt mit dem Vorletzten aus Bergheim. Die Tirolerinnen warten noch auf die ersten Punkte in dieser Saison, Bergheim hält nach dem Heimsieg über Lustenau/Dornbirn Anfang Oktober bei drei Zählern.



Die achte Folge #mitHerz – das ORF-Frauenfußball-Magazin 2023/24 ist am Freitag, 10. November 2023 um 22:30 Uhr auf ORF Sport+ zu sehen. Die neunte Ausgabe wird am Freitag, 17. November 2023 um 20:30 Uhr um 20:30 Uhr ausgestrahlt.



Die neunte und letzte Runde der Herbstsaison steigt am Wochenende vom 10. bis 12. November 2023.

"Beide Teams legen sehr viel Wert auf ihren Offensivfußball"

Liése Brancao, Trainerin spusu SKN St. Pölten: „Es wartet am Sonntag ein sehr interessantes Spiel gegen Altach auf uns. Beide Teams legen sehr viel Wert auf ihren Offensivfußball, daher denke ich, dass es ein sehr offenes Spiel werden wird. Wir wollen den Heimvorteil natürlich für uns nutzen und dieses Topspiel für uns entscheiden.“

Bernhard Summer, Trainer SPG SCR Altach/FFC Vorderland: „Wir wissen, dass St. Pölten ein Team mit extrem viel Qualität ist und dass es von uns einen richtig guten Tag braucht, um was Zählbares mitzunehmen. St. Pölten hat den Vorteil, dass sie viel Routine mitbringen und schon öfter in dieser Situation waren. Wir haben ein junges Team, das zwar viel Qualität besitzt, dem aber eine gewisse Erfahrung noch fehlt. Dennoch wollen wir in St. Pölten punkten, es muss nicht unbedingt ein Sieg sein, aber dort nicht zu verlieren wäre schon einmal etwas Großes.“



Mark Dobrounig, Trainer First Vienna FC 1894: „Das Spiel in Graz wird eine wegweisende Partie für den restlichen Verlauf der Saison werden. Es wird ein enges Spiel sein, in dem Details entscheiden. Wir haben in dieser Saison jedoch bereits mehrfach gezeigt, dass wir unter Druck stabil agieren und gute Situationen daraus entstehen lassen können. Wir fahren nach Graz, um drei Punkte mit nach Wien zu nehmen.“

"Werden alles daransetzen, unsere Siegesserie fortzuführen"

Sargon Duran, Trainer SK Sturm Graz: „Uns erwartet am Samstag ein schweres Heimspiel mit einer spielstarken Vienna als Gegner. Wir wollen jedoch an unsere sehr guten Leistungen anknüpfen, die wir vor der Länderspielpause abrufen konnten. Wir freuen uns schon sehr auf dieses Duell und werden alles daransetzen, unsere Siegesserie fortzuführen."



Lukas Noga, Trainer SoccerCoin USV Neulengbach: „Nach der bitteren Niederlage zuhause gegen Sturm müssen wir jetzt auswärts in Linz etwas mitnehmen, um den Anschluss an die vordere Tabellenhälfte nicht zu verlieren. Ich denke, dass uns die Länderspielpause ganz gut getan hat, um uns optimal auf den bevorstehenden Gegner vorzubereiten. Wir erwarten eine defensiv sehr gut eingestellte Mannschaft, die aber auch ihre Qualitäten in der Offensive hat. Wir werden den Gegner keinesfalls unterschätzen und müssen unser Spiel von Anfang an konzentriert gestalten, um ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen.“



Stefan Kenesei, Trainer FK Austria Wien: „Wir erwarten ein sehr spannendes und schwieriges Spiel gegen den Liga-Neuling. Auch wenn schon einige Runden gespielt worden sind und wir den Gegner sehr gut analysiert und beobachtet haben, sind sie dennoch eine gewisse Unbekannte in der Liga. Sie haben immer wieder gute und vor allem knappe Ergebnisse abgeliefert, dabei wenige Gegentore erhalten. Die Performance und Punkteausbeute spielen für mich bei Ihnen nicht ganz zusammen, denn die Leistungen waren weitaus besser als die Tabelle zeigt. Deswegen wird es eine sehr schwierige Aufgabe. Wir wollen den Schwung vom Auswärtsspiel in Bergheim mit den sechs erzielten Toren mitnehmen. Das klare Ziel ist es, die drei Punkte zuhause in Favoriten zu lassen.“

"Dennoch schöpfen wir aus dieser Niederlage Mut"

Adis Besic, Trainer FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen: „Nach der Niederlage gegen Sturm Graz wird Neulengbach natürlich motiviert sein, doch auch wir konnten uns vor der Länderspielpause gegen St. Pölten nicht mit zumindest einem Punkt belohnen. Dennoch schöpfen wir aus dieser Niederlage Mut, denn wir haben gegen einen Champions League-Teilnehmer eine couragierte Leistung gezeigt. Das wollen wir nun am Samstag gegen Neulengbach wiederholen. Der Gegner ist Favorit, sie sind mit zwei Punkten vor uns und bringen mehr Erfahrung mit, als wir in unserer zweiten Bundesliga-Saison. Wir werden alles versuchen, Neulengbach alles abzuverlangen und zumindest einen Punkt in Linz zu behalten.“



Klaus Stocker, Trainer SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies: „Mit der Partie bei der Austria steht uns ein sehr schweres Auswärtsspiel in Wien bevor. Sie haben eine junge und spielstarke Mannschaft, gegen die wir wieder gut vorbereitet sein müssen, um basierend auf einer guten Defensive zum Erfolg zu kommen. Wir wollen auch in Wien unbedingt punkten.“



Sara Schaible, Interimstrainerin FC Bergheim: „Mit dem Auswärtsspiel in Innsbruck steht für uns eine der schwierigsten Partien der Saison an. Die Erwartungshaltung ist hier eine andere wie gegen einen Großteil der Liga. Wir haben uns ganz klar zum Ziel gesetzt, hier Punkte mit zu nehmen, wissen aber, dass hierzu eine sehr gute Leistung notwendig ist. Innsbruck hat immer wieder gezeigt, dass sie auch gegen gute Gegner lange stabil stehen und dagegenhalten können.“

Die Spiele der 8. Runde im Überblick:

Samstag, 4. November, 11:00 Uhr, FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen – SoccerCoin USV Neulengbach (ÖFB TV)

Samstag, 4. November, 17:30 Uhr, SK Sturm Graz – First Vienna FC 1894 (ÖFB TV)

Sonntag, 5. November, 11:00 Uhr, FK Austria Wien - SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies (ÖFB TV-Highlightspiel)

Sonntag, 5. November, 12:45 Uhr, spusu SKN St. Pölten – SPG SCR Altach/FFC Vorderland (ORF Sport+)

Sonntag, 5. November, 13:00 Uhr, FC Wacker Innsbruck – FC Bergheim (ÖFB TV)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL