Zwei Wochen vor dem Start des letzten Lehrgangs des Jahres hat Teamchefin Irene Fuhrmann ihr Aufgebot für die beiden Spiele der UEFA Women´s Nations League in Frankreich (1.12., 21:10 Uhr, präsentiert von Verbund, live im ORF) und gegen Norwegen (05.12., 19:15 Uhr, präsentiert von Verbund, live im ORF) nominiert.

Zwei personelle Veränderungen

Die Teamchefin verändert ihr Aufgebot im Vergleich zum erfolgreichen Portugal-Doppel mit zwei Siegen personell nur auf zwei Positionen. Nach längerer Verletzungspause steht Julia Hickelsberger-Füller erstmals in diesem Jahr wieder im rot-weiß-roten Kader. Die Hoffenheim-Legionärin absolvierte ihr letztes Länderspiel am 15. November 2022 in Wiener Neustadt gegen die Slowakei. Zudem beruft die Teamchefin auch Annelie Leitner ein. Die 27-Jährige kam in dieser Saison beim spanischen Primera División Feminina-Club SD Eibar in sechs von sieben Saisonspielen über 90 Minuten zum Einsatz. Ihr Team-Debüt feierte Leitner am 14. Juni 2021 in Wiener Neustadt gegen Italien (2:3).



„Es ist ein großer Mehrwert für uns, dass wir auf Julia Hickelsberger-Füller wieder zurückgreifen können, auch wenn es nur Kurzeinsätze sein sollten. Mit ihrer Geschwindigkeit und Robustheit hilft sie unserem Spiel sehr weiter, unabhängig von ihrer Einsatzzeit. Annelie wiederum stand in dieser Saison in der Liga immer in der Startelf, hat sowohl links als auch rechts als Außenverteidigerin gespielt. Sie ist eine sehr athletische Spielerin, die immer einhundert Prozent am Platz lässt. Wir sind gespannt, wie sie sich seit ihrer letzten Einberufung entwickelt hat“, so die Teamchefin bei der Kaderbekanntgabe.



Von Montag, 27. November bis Mittwoch, 29. November wird sich die ÖFB-Auswahl im oberösterreichischen Windischgarsten auf das Auswärtsspiel im Roazhon Park in Rennes gegen die noch ungeschlagenen Französinnen vorbereiten. Ab 2. Dezember bezieht das Frauen-Nationalteam Quartier im niederösterreichischen Krems, ehe es am 5. Dezember in der Niederösterreich Arena in St. Pölten zum womöglich entscheidenden Gruppenspiel gegen Norwegen kommt.

„Dass wir Verbleib in Liga A nach vier Gruppenspielen selbst in der Hand haben, ist schöner Teilerfolg“

Durch die beiden Siege gegen Portugal (2:1, 2:1) hält die ÖFB-Auswahl in ihrer Gruppe A2 der Liga A nach vier von sechs Gruppenspielen derzeit mit sieben Punkten hinter Frankreich (10) auf dem zweiten Platz und hat das Ziel – den Verbleib in der Liga A – in der eigenen Hand. Ein Sieg aus den verbleibenden beiden Spielen würde der Fuhrmann-Elf mindestens Platz zwei sichern.



„Wenn wir an das Hinspiel gegen Frankreich denken, dann hätten wir in Wien auch einen Punkt machen können. Das ist das, was wir mit in das Rückspiel in Rennes nehmen. Wir werden in Frankreich alles daransetzen, dass wir ein erfolgreiches Spiel gestalten können. Das Heimspiel gegen Norwegen wird aber um nichts leichter werden, als die Partie in Frankreich. Wir haben in den ersten vier Gruppenspielen gesehen, dass die Nations League genau das bringt, was wir an Spannung und engen Duellen erwartet haben. Dass wir den Verbleib in der Liga A nach vier Gruppenspielen selbst in der Hand haben, ist ein schöner Teilerfolg“, so Irene Fuhrmann.

Rückkehr nach sechs Jahren in Niederösterreich Arena

Für das Frauen-Nationalteam ist das kommende Heimspiel in der Niederösterreich Arena auch die Rückkehr nach St. Pölten nach sechs Jahren. Am 19. Oktober 2017 gastierte die ÖFB-Elf für ein freundschaftliches Länderspiel gegen die Niederlande (0:2) zuletzt in der niederösterreichischen Landeshauptstadt.

„Wir haben sportlich alles dafür getan, dass die Fans in St. Pölten ein spannendes Duell mit Norwegen erwarten dürfen. Ich hoffe, dass wir die Arena so voll wie möglich bekommen. Wir haben in Wien und Altach gesehen, wie entscheidend die lautstarke Unterstützung der Fans – gerade in schwierigen Phasen der Partie – ist. Ich hoffe, diese Begeisterung können wir auch am 5. Dezember in St. Pölten auslösen“, so die Teamchefin zur Rückkehr nach St. Pölten.



Informationen zum Ticket-Vorverkauf für das Heimspiel in der Niederösterreich Arena in St. Pölten werden in Kürze bekanntgegeben.

Kader des Frauen-Nationalteams

TOR: KRESCHE Isabella (U.S. Sassuolo Calcio/ITA/6), PAL Jasmin (1. FC Köln/GER/3), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/93)

ABWEHR: CROATTO Michela (RB Leipzig/GER/1/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/13/2 Tor), GEORGIEVA Marina (ACF Fiorentina/ITA/31/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/102/10), KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/96/3), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/18/1), LEITNER Annelie (SD Eibar/ESP/1/0), MAGERL Julia (RB Leipzig/GER/3/1), SCHIECHTL Katharina (FK Austria Wien/66/9)

MITTELFELD: DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/73/11), FEIERSINGER Laura (AS Roma/ITA/110/19), HICKELSBERGER-FÜLLER Julia (TSG 1899 Hoffenheim/GER/26/7), HÖBINGER Marie-Therese (FC Liverpool/ENG/32/7), NASCHENWENG Katharina (FC Bayern München/GER/46/6), PUNTIGAM Sarah (Houston Dash/USA/138/19), SCHASCHING Annabel (SC Freiburg/13/1), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/113/15)

ANGRIFF: BILLA Nicole (TSG 1899 Hoffenheim/GER/95/47), CAMPBELL Eileen (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/9/3), KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/19/1), PINTHER Viktoria (FC Zürich/SUI/34/2), PURTSCHELLER Lilli (SGS Essen 19/68/GER/4/0)

Auf Abruf: BEREUTER Anna (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/0/0), BRUNMAIR Livia (1. FC Nürnburg/GER/0/0), BRUNNTHALER Melanie (spusu SKN St. Pölten/0/0), D´ANGELO Chiara (TSG 1899 Hoffenheim/GER/0/0), EL SHERIF Mariella (SK Sturm Graz/0), FUCHS Lainie (Pittsburgh Panthers/USA/0/0), GURTNER Andrea (OFI Kreta/GRE/0), HORVAT Sabrina (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/1/0), KRAMMER Kristin (1. FC Nürnberg/GER/1), KRÖLL Valentina (SGS Essen 19/68/GER/0/0), MAIERHOFER Sophie (SK Sturm Graz/22/1), TRIENDL Lena (FK Austria Wien/0/0), WEILHARTER Yvonne (FK Austria Wien/6/0), WENGER Claudia (spusu SKN St. Pölten/3/0).

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber