Das ehemalige U19 Frauen-Nationalteam des Jahrgangs 2004/2005, das bei der vergangenen UEFA Women´s Under 19 EURO in diesem Sommer den historisch ersten Halbfinal-Einzug nur knapp verpasst hat, feiert knapp vier Monate nach der EM-Endrunde in Belgien ein Comeback.

Blick voraus und auf zu großen Taten für Kapitänin Lainie Fuchs (spusu SKN St. Pölten) und das ÖFB-U-20-Frauenteam, das im Playoff gegen Island Geschichte schreiben will. Die historische WM-Teilnahme in Kolumbien winkt.

"Es wäre einzigartig und ein historisches Novum, wenn die WM-Qualifikation gelingen würde"

Dank der von der FIFA im Oktober verkündeten Aufstockung des Teilnehmerfeldes für die FIFA U20 Frauen-Weltmeisterschaft in Kolumbien treffen die Euro-Fighterinnen von Teamchef Hannes Spilka als U20 Frauen-Nationalteam in einem Playoff-Match auf Island. Das endscheidende KO-Spiel um die historisch erste WM-Teilnahme eines österreichischen Frauen-Nationalteams steigt am Montag, 4. Dezember 2023 um 17:00 Uhr im Mini Estadi im spanischen Salou (live auf ÖFB TV).

„Wir haben oft betont, dass dieses Team einen besonderen Stellenwert besitzt, darum ist es die größte Vorfreude, dass es nach der EURO im Sommer nun doch noch einmal weitergeht. Aber natürlich herrscht auch ein gewisses Maß an Anspannung, weil dieses Spiel eine ganz besondere Bedeutung hat. Es wäre einzigartig und ein historisches Novum, wenn die WM-Qualifikation gelingen würde. Bis dahin ist es aber auch ein Challenge, konzentriert zu bleiben und die Nervosität in positive Energie umzuwandeln“, so der Teamchef.



Den Probelauf für das WM-Playoff-Spiel südlich von Barcelona bestreitet die ÖFB-Auswahl vier Tage zuvor am Donnerstag, 30. November (14:00 Uhr) im Centro di Preparazione Olimpica im italienischen Tirrenia gegen Italien.



„Italien ist ein extrem guter Testspielgegner, gegen den wir nicht viel ausprobieren, sondern einfach nur wieder in unseren gewohnten Flow kommen und dort anknüpfen müssen, wo wir bei der EURO in Belgien aufgehört haben. Das geht nicht nur in Trainingseinheiten, sondern vor allem in Spielen. Unabhängig vom Ergebnis ist es gegen Italien primär wichtig, wieder in unsere gewohnten Muster zu finden“, blickt Spilka auf die bevorstehende Generalprobe gegen die „Azzurre“.



Österreichs WM-Playoff Gegner Island beendete die vergangene U19-Europameisterschaft in Belgien ebenfalls als Gruppendritter hinter Frankreich und Spanien. Für den Inselstaat ist es die bereits zweite EM-Endrundenteilnahme nach 2007 gewesen. Die Qualifikation zur WM-Endrunde in Kolumbien 2024 wäre auch für die Isländerinnen eine Premiere.

„Island hat ein sehr gutes, robustes und dynamisches Team"

„Island hat ein sehr gutes, robustes und dynamisches Team. Sie hatten bei der Qualifikation zur EURO eine starke Gruppe und sich nicht zu Unrecht für die Endrunde in Belgien qualifiziert. Sie stehen kompakt, lassen nicht viel zu und sind sehr unangenehm zu bespielen. Wir treffen definitiv auf ein richtig gutes, europäisches Team“, warnt der Teamchef im Rahmen der Kadernominierung.



Hannes Spilka nominiert für die beiden Spiele 18 von 21 Spielerinnen des vorherigen U19 Frauen-Nationalteams, welche auch dem EURO-Kader in diesem Sommer angehörten. Mit Sarah Gutmann (First Vienna FC 1894), Almedina Sisic (FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen) und Alisa Ziletkina (FK Austria Wien) stehen zudem drei Spielerinnen des seit Sommer neuen U19 Frauen-Nationalteams im rot-weiß-roten Aufgebot.



„Sarah, Almedina und Alisa haben sich im letzten Lehrgang sehr gut präsentiert und bringen etwas mit, das wir brauchen können. Es ist nur ein einziges Spiel, in dem eine Situation entscheiden kann. Darum haben wir Spielerinnen nominiert, die mit ihren besonderen Stärken für solche entscheidende Situationen sorgen können“, so der Teamchef zur Kaderzusammensetzung seines Teams.



Der FIFA U20 Women´s World Cup 2024 findet vom 31. August bis 22. September 2024 in Kolumbien statt. Durch die Aufstockung des Teilnehmerfeldes bekommt Österreich die Chance, als fünfter europäischer Teilnehmer neben den vier EM-Halbfinalisten aus Spanien, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden teilzunehmen.

Kader U20 Frauen-Nationalteam:



AISTLEITNER Isabel (First Vienna FC 1894)

CAVIC Jovana (First Vienna FC 1894)

D´ANGELO Chiara (TSG 1899 Hoffenheim)

El SHERIF Mariella (SK Sturm Graz)

FUCHS Lainie (University of Pittsburgh/USA)

GUTMANN Sarah (First Vienna FC 1894)

HOLL Anna (Jacksonville State University/USA)

KEUTZ Julia (SK Sturm Graz)

MÄDL Valentina (spusu SKN St. Pölten)

NATTER Linda (SPG SCR Altach/FFC Vorderland)

OJUKWU Nicole (First Vienna FC 1894)

PURTSCHER Emilia (SPG SCR Altach/FFC Vorderland)

RUSEK Larissa (SoccerCoin USV Neulengbach)

SCHNEIDERBAUER Isabell (First Vienna FC 1894)

SCHÖNWETTER Christina (First Vienna FC 1894)

SEIDL Nadine (First Vienna FC 1894)

SISIC Almedina (FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen)

SPINN Laura (SoccerCoin USV Neulengbach)

WEISS Tatjana (SoccerCoin USV Neulengbach)

WIRNSBERGER Anna (SK Sturm Graz)

ZILETKINA Alisa (FK Austria Wien)

Auf Abruf:



ALBRECHT Selina Maria (SPG SCR Altach/FFC Vorderland), FANKHAUSER Hannah (SPG SCR Altach/FFC Vorderland), FILSNER Viktoria (SoccerCoin USV Neulengbach), HÖCHERL Lara (First Vienna FC 1894), RAUCH Jana (FC Blau Weiß Linz/UNION Kleinmünchen), REITERER Jasmin (SoccerCoin USV Neulengbach), RITTER Lara (FC Blau Weiß Linz/UNION Kleinmünchen), REISSNER Naika (FC Union Berlin/GER), SATRA Florentina (SG FAC – USV Landhaus), SCHORN Anna (FK Austria Wien), SENSENBERGER Florentina (LASK Linz), WALTER Michaela (FC Dornbirn Ladies), WONDREJC Lara (SG FAC – USC Landhaus)

Der Traum der ersten 𝗪𝗠-𝗧𝗲𝗶𝗹𝗻𝗮𝗵𝗺𝗲 eines österreichischen Frauen-Nationalteams rückt näher 🌍🏆



Mit diesem Aufgebot will unsere U20 im Playoff gegen Island 𝗚𝗲𝘀𝗰𝗵𝗶𝗰𝗵𝘁𝗲 𝘀𝗰𝗵𝗿𝗲𝗶𝗯𝗲𝗻 🇮🇸🇦🇹



