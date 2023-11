Nach dem kurzfristigen Ausfall von Spanien-Legionärin Annelie Leitner vom SD Eibar hat Teamchefin Irene Fuhrmann mit Claudia Wenger eine junge Defensivspielerin von Meister spusu SKN St. Pölten für die beiden Spiele der UEFA Women´s Nations League in Frankreich (Freitag, 01.12., 21:10 Uhr, live im ORF) und gegen Norwegen (Dienstag, 05.12., 19:15 Uhr, präsentiert von Verbund, live im ORF) nachnominiert.

„Mit Claudia haben wir nun Defensiv-Allrounderin und somit Option für mehrere Positionen im Kader"

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann: „Der Ausfall von Annelie Leitner auf Grund einer Muskelverletzung ist sehr bitter, denn sie hat bei SD Eibar in Spanien zuletzt regelmäßig als Außenverteidigerin gespielt und wir hätten sie gerne wieder im Kreis des Nationalteams gesehen. Claudia Wenger hingegen hat beim spusu SKN St. Pölten nach langwierigen muskulären Beschwerden wieder Spielminuten sammeln können, in der UEFA Women´s Champions League sogar über die vollen neunzig Minuten. Mit Claudia haben wir nun eine Defensiv-Allrounderin und somit eine Option für mehrere Positionen im Kader."

Das Frauen-Nationalteam startet am kommenden Montag, 27. November in den letzten Lehrgang des Jahres und hat das ausgeschriebene Ziel – den Verbleib in der Liga A der Nations Leauge – selbst in der Hand.



Kader des ÖFB-Frauen-Nationalteams

TOR: KRESCHE Isabella (U.S. Sassuolo Calcio/ITA/6), PAL Jasmin (1. FC Köln/GER/3), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/93)

ABWEHR: CROATTO Michela (RB Leipzig/GER/1/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/13/2 Tor), GEORGIEVA Marina (ACF Fiorentina/ITA/31/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/102/10), KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/96/3), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/18/1), MAGERL Julia (RB Leipzig/GER/3/1), SCHIECHTL Katharina (FK Austria Wien/66/9), WENGER Claudia (spusu SKN St. Pölten/3/0)

MITTELFELD: DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/73/11), FEIERSINGER Laura (AS Roma/ITA/110/19), HICKELSBERGER-FÜLLER Julia (TSG 1899 Hoffenheim/GER/26/7), HÖBINGER Marie-Therese (FC Liverpool/ENG/32/7), NASCHENWENG Katharina (FC Bayern München/GER/46/6), PUNTIGAM Sarah (Houston Dash/USA/138/19), SCHASCHING Annabel (SC Freiburg/13/1), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/113/15)

ANGRIFF: BILLA Nicole (TSG 1899 Hoffenheim/GER/95/47), CAMPBELL Eileen (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/9/3), KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/19/1), PINTHER Viktoria (FC Zürich/SUI/34/2), PURTSCHELLER Lilli (SGS Essen 19/68/GER/4/0)

Auf Abruf: BEREUTER Anna (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/0/0), BRUNMAIR Livia (1. FC Nürnburg/GER/0/0), BRUNNTHALER Melanie (spusu SKN St. Pölten/0/0), D´ANGELO Chiara (TSG 1899 Hoffenheim/GER/0/0), EL SHERIF Mariella (SK Sturm Graz/0), FUCHS Lainie (Pittsburgh Panthers/USA/0/0), GURTNER Andrea (OFI Kreta/GRE/0), HORVAT Sabrina (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/1/0), KRAMMER Kristin (1. FC Nürnberg/GER/1), KRÖLL Valentina (SGS Essen 19/68/GER/0/0), MAIERHOFER Sophie (SK Sturm Graz/22/1), TRIENDL Lena (FK Austria Wien/0/0), WEILHARTER Yvonne (FK Austria Wien/6/0).

