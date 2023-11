Das ÖFB-Frauen-Team startet mit den Vorbereitungen auf die beiden letzten Gruppenspiele in der UEFA Women´s Nations League gegen Frankreich in Rennes (Freitag, 1.Dezember , 21:10 Uhr, live im ORF) und gegen Norwegen (Dienstag, 5. Dezember, 19:15 Uhr, präsentiert von VERBUND, live im ORF) in St. Pölten.

Witterungsbedingt Treff in Krems statt im Teamhotel in Windischgarsten

Auf Grund der Wetterlage in Oberösterreich trifft die Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann (Foto) am heutigen Montag nicht wie geplant im Teamhotel in Windischgarsten zusammen, sondern startet den sechsten Lehrgang des Jahres und die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Freitag gegen Frankreich in Krems.



Bis Mittwoch, 29. November wird die ÖFB-Auswahl in Niederösterreich zu Gast sein, ehe die Abreise in die Bretagne erfolgt. Das Spiel gegen die Les Bleues im Raozhon Park, dem Heimstadion von Stade Rennes, ist mit 26.000 Zuschauer:innen bereits ausverkauft. Nach der Rückreise am Samstag, den 2. Dezember wird das Frauen-Nationalteam nach Krems zurückkehren.

"Der Verbleib in Liga A ist zum Greifen nahe"

Teamchefin Irene Fuhrmann zum Auftakt des letzten Lehrgangs 2023: „Durch die beiden Siege gegen Portugal und den Auswärtspunkt in Norwegen haben wir uns für die letzten beiden UEFA Women´s Nations League-Spiele eine gute Ausgangslage erarbeitet. Der Verbleib in der Liga A ist zum Greifen nahe, klar ist aber, dass sowohl Frankreich als auch Norwegen über sehr viel Qualität verfügen und wir besondere Leistungen brauchen, um als Kollektiv etwas mitzunehmen.

Sollte uns dies gelingen, dann können wir 2024 aus der Liga A in die European Qualifiers starten. Das wäre aus unserer Sicht zwar ein unbestritten herausfordernder, aber etwas“ leichterer“ Weg zu einer erneuten Endrundenqualifikation mit nur 16 Nationen.“

„Es geht in die heiße Phase. In diesem Lehrgang entscheidet sich alles"

Vor den Länderspielen Nummer zehn und elf in diesem Kalenderjahr appelliert auch Teamtorhüterin Manuela Zinsberger: „Es geht in die heiße Phase. In diesem Lehrgang entscheidet sich alles. Zuhause gegen Frankreich haben wir eine tolle Leistung gezeigt und gemerkt, dass wir da etwas holen können. Dennoch wird es auswärts in Rennes noch einmal schwieriger und es muss an dem Tag alles passen für ein Erfolgserlebnis.

Gegen Norwegen haben wir uns auswärts schwer getan ins Spiel zu starten, das wollen wir zuhause in St. Pölten im letzten Spiel des Jahres ändern. Wir wollen einen guten Abschluss für das Jahr 2023.“

„Sowohl Frankreich als auch Norwegen gehen für mich als Favoriten in diese Partien"

Frankfurt-Legionärin Virginia Kirchberger meint: „Vor uns stehen zwei sehr spannende und große Aufgaben, aber wir haben in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass wir auch hier mithalten können. Es warten zwei attraktive Spiele gegen attraktive Gegner. Gerade mit Frankreich steht uns am Freitag ein Weltklasse-Team gegenüber, aber auch hier haben wir im Hinspiel gezeigt, dass wir sie schlagen können, wenn das gewisse Glück auf unserer Seite ist.

Sowohl Frankreich als auch Norwegen gehen für mich als Favoriten in diese Partien. Es muss das klare Ziel sein, in beiden Spielen zu punkten, um den Verbleib in der Liga A zu fixieren. Wir wollen uns für die harte Arbeit belohnen.“



Gelingt der ÖFB-Auswahl am Freitag im zehnten Anlauf der erste Erfolg über die Les Bleues, wäre der Verbleib in der Liga A bereits nach fünf von sechs Spielen fixiert. Die möglichen Szenarien für das Finale der Nations League-Gruppenphase sind HIER zum Nachlesen.



Kader des ÖFB-Frauen-Teams

TOR: KRESCHE Isabella (U.S. Sassuolo Calcio/ITA/6), PAL Jasmin (1. FC Köln/GER/3), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/93)

ABWEHR: CROATTO Michela (RB Leipzig/GER/1/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/13/2 Tor), GEORGIEVA Marina (ACF Fiorentina/ITA/31/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/102/10), KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/96/3), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/18/1), MAGERL Julia (RB Leipzig/GER/3/1), SCHIECHTL Katharina (FK Austria Wien/66/9), WENGER Claudia (spusu SKN St. Pölten/3/0)

MITTELFELD: DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/73/11), FEIERSINGER Laura (AS Roma/ITA/110/19), HICKELSBERGER-FÜLLER Julia (TSG 1899 Hoffenheim/GER/26/7), HÖBINGER Marie-Therese (FC Liverpool/ENG/32/7), NASCHENWENG Katharina (FC Bayern München/GER/46/6), PUNTIGAM Sarah (Houston Dash/USA/138/19), SCHASCHING Annabel (SC Freiburg/13/1), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/113/15)

ANGRIFF: BILLA Nicole (TSG 1899 Hoffenheim/GER/95/47), CAMPBELL Eileen (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/9/3), KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/19/1), PINTHER Viktoria (FC Zürich/SUI/34/2), PURTSCHELLER Lilli (SGS Essen 19/68/GER/4/0)

Auf Abruf: BEREUTER Anna (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/0/0), BRUNMAIR Livia (1. FC Nürnburg/GER/0/0), BRUNNTHALER Melanie (spusu SKN St. Pölten/0/0), D´ANGELO Chiara (TSG 1899 Hoffenheim/GER/0/0), EL SHERIF Mariella (SK Sturm Graz/0), FUCHS Lainie (Pittsburgh Panthers/USA/0/0), GURTNER Andrea (OFI Kreta/GRE/0), HORVAT Sabrina (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/1/0), KRAMMER Kristin (1. FC Nürnberg/GER/1), KRÖLL Valentina (SGS Essen 19/68/GER/0/0), MAIERHOFER Sophie (SK Sturm Graz/22/1), TRIENDL Lena (FK Austria Wien/0/0), WEILHARTER Yvonne (FK Austria Wien/6/0).

