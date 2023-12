Das ÖFB-U19 Frauen-Nationalteam von Teamchef Hannes Spilka sowie das ÖFB-U-17 Frauen-Nationalteam von Teamchef Patrick Haidbauer kennen ihre kommenden Gegner der zweiten Qualifikationsrunde auf dem Weg zu den jeweiligen EM-Endrunden 2024. Im schweizerischen Nyon wurden beide österreichischen Nachwuchsteams aus Topf eins gezogen.

"Können mittlerweile bei aller Bescheidenheit sagen, dass wir als Favorit in diese Gruppe gehen"

Auf das U19-Frauennationalteam, das sich in der ersten Qualifikationsrunde in Wiener Neustadt mit drei Siegen über Dänemark, Polen und Montenegro klar als Gruppensieger durchgesetzt hat, warten in der 2. Qualifikationsrunde die Altersgenossinnen aus Island, Irland und Kroatien. Mit den Isländerinnen kommt es damit zu einem Wiedersehen nach dem WM-Playoff Anfang Dezember.



U19 Teamchef Hannes Spilka: „Eine coole Gruppe für uns. Irland und Kroatien kennen wir in dieser Form aus der Vergangenheit noch nicht, mit Island wartet natürlich ein spannendes Wiedersehen. Ich denke, dass wir mittlerweile bei aller Bescheidenheit sagen können, dass wir als Favorit in diese Gruppe gehen. Es wird aber unsere ganze Aufmerksamkeit brauchen, um uns für die Endrunde zu qualifizieren. Das werden wir annehmen und freuen uns auf die Qualifikationsrunde, zu der uns sicherlich auch wieder einige Fans begleiten werden.“



Die U19 EM-Endrunde 2024 findet vom 15. bis 27. Juli 2024 in Litauen. Bei der letzten UEFA Under 19 Euro 2023 in Belgien verpasst die ÖFB-Elf den Halbfinaleinzug nur knapp, löste im WM-Playoff gegen Island am vergangenen Montag dann aber doch noch das historisch erste WM-Ticket eines österreichischen Frauen-Nationalteams für die Endrunde 2024 in Kolumbien (31. August bis 22. September).

Wiedersehen für unsere #U19 Mädels mit Island in der 2. Qualifikationsrunde auf dem Weg zur EURO 2024 in Litauen 🤝🇦🇹



— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) December 8, 2023

„Eine machbare Gruppe auf jeden Fall"

Das U17 Frauen-Nationalteam darf sich auf dem Weg zur EM-Endrunde 2024 in Schweden (5. bis 18. Mai 2024) in der 2. Qualifikationsrunde mit Kroatien, Belgien und Ungarn messen. Auch die Auswahl von Patrick Haidbauer blieb in der ersten Qualifikationsrunde ohne Punktverlust und setzte sich mit drei Siegen über Deutschland, Rumänien und die Ukraine und einem Torverhältnis von 13:1 durch.



U17 Teamchef Patrick Haidbauer: „Eine machbare Gruppe auf jeden Fall. Mit Ungarn und Belgien haben wir zwei Teams gezogen, die sich bereits in der ersten Runde gegenübergestanden sind. Unser Anspruch ist und muss es sein, diese beiden Duelle für uns zu entscheiden, auch wenn wir natürlich wissen, dass es kein Selbstläufer sein wird. Mit Kroatien haben wir den klaren Sieger der Gruppe B gezogen. Wir sind vor Ihnen gewarnt, denn sie werden vor heimischem Publikum ein unangenehmer, erster Gegner werden.“

Spannendes Los für unsere #U17 Mädels in der 2. Qualifikationsrunde auf dem Weg zur EM 2024 in Schweden 🇦🇹🦅



— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) December 8, 2023

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber