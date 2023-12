Die ÖFB Frauen-Akademie engagiert mit Christine Rosner eine neue Trainerin. Die 29-jährige Burgenländerin, die unter anderem bereits beim First Vienna FC 1894 und zuletzt beim SK Rapid tätig gewesen ist, übernimmt ab sofort die Trainerposition ihrer Vorgängerin Katja Gürtler.





"Ihr Knowhow wird extrem wertvoll sein..."



Peter Grechtshammer, Gesamtleiter ÖFB Frauen-Akademie: „Wir freuen uns sehr, diese wichtige Personalie mit Christine besetzen zu können. Mit ihr gewinnen wir nicht nur eine junge, aufstrebende Trainerin für die ÖFB Frauen-Akademie, sondern auch eine fachlich und durch ihre Tätigkeit als Lehrerin vor allem pädagogisch qualifizierte Trainerin. Ihr Knowhow wird für unsere Akademie extrem wertvoll sein. Es gilt, Christine so rasch wie möglich in den Akademie-Betrieb, wo sie von Beginn an gerade für die jüngsten Spielerinnen eine Ansprechperson sein wird, einzuarbeiten.“



Christine Rosner, seit 2020 im Besitz der UEFA B-Lizenz und aktuell in der Ausbildung zum Junioren B-Diplom, wird in der ÖFB Frauen-Akademie auch in gemeinsamer Zusammenarbeit mit Patrick Haidbauer, Teamchef des U17 Frauen Nationalteams, für die Betreuung des Akademie-Teams zuständig sein.



„Durch meine Ausbildung ist für mich immer klar gewesen, dass ich im leistungsorientierten Fußballsport tätig sein möchte. Das professionelle Umfeld der ÖFB Frauen-Akademie macht mir genau dies möglich und ist für mich persönlich eine einmalige Chance. Ich möchte auch mit meiner pädagogischen Ausbildung meinen Teil dazu beitragen, die Spielerinnen weiterzuentwickeln und freue mich, sie jetzt Stück für Stück kennenzulernen“, so die 29-jährige Burgenländerin.

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber