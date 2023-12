Barbara Dunst ist Fußballerin des Jahres 2023. Die Steirerin setzte sich bei der zum sechsten Mal von der Austria Presse Agentur (APA) unter den Sportlichen Verantwortlichen der zehn Vereine der ADMIRAL Frauen Bundesliga durchgeführten Wahl durch und folgt damit auf Julia Hickelsberger-Füller. Auf den Plätzen zwei und drei landen ihre ÖFB-Teamkolleginnen Sarah Zadrazil (24 Punkte/FC Bayern München) und Marie-Therese Höbinger (15 Punkte/FC Liverpool).

"Menschen, die mich über die Jahre hinweg inspiriert, unterstützt und ermutigt haben..."

„Es ist nicht nur für mich persönlich eine tolle Auszeichnung, sondern dahinter stecken zahlreiche Menschen, die mich über die Jahre hinweg inspiriert, unterstützt und immer ermutigt haben, weiter zu machen. Ich weiß das sehr zu schätzen und möchte ich mich bei all diesen Menschen bedanken“, so die 26-jährige Preisträgerin, die keines der letzten 54 Länderspiele des Frauen-Nationalteams verpasste und dabei 48-mal in der Startelf stand.



Die Mittelfeldspielerin der Frankfurter Eintracht erreichte bei der diesjährigen Wahl mit 29 Zählern die höchste Punkteausbeute aller bisherigen Fußballerinnen des Jahres seit der ersten Wahl im Jahr 2018.



Die Auszeichnung der ehemaligen ÖFB Frauen-Akademiespielerin und 75-fachen Nationalteamspielerin freut auch Teamchefin Irene Fuhrmann: „Ich freue mich sehr für Babsi, dass sie zur Fußballerin des Jahres gewählt wurde, da sie sich speziell im letzten Jahr als Fußballerin stark weiterentwickelt hat, aber auch als Mensch gereift ist. Sie ist nicht nur als Assistgeberin für jedes Team wertvoll, sondern hat selbst auch an Torgefährlichkeit zugelegt. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass sie noch nicht ihr gesamtes Potential ausgeschöpft hat und bin daher gespannt auf das, was noch folgt.“



ÖFB Sportdirektor Peter Schöttel: „Mit dieser Auszeichnung zu Österreichs Fußballerin des Jahres bestätigt Barbara Dunst nicht nur ihre hervorragenden sportlichen Leistungen in diesem Jahr im Verein und dem Frauen-Nationalteam, sondern unterstreicht auch ihre Vorbildfunktion für viele junge Mädchen und Frauen auf dem Weg zur Profifußballerin. Dass nach Nicole Billa und Manuela Zinsberger zum dritten Mal eine Absolventin der ÖFB Frauen-Akademie diese Auszeichnung gewinnt, ist zudem ein schönes und wichtiges Zeichen für die Ausbildung junger Spielerinnen in St. Pölten.“



Die bisherigen Siegerinnen der Wahl zu Österreichs Fußballerin des Jahres:

2018: Sarah Zadrazil

2019: Nicole Billa

2020: Manuela Zinsberger

2021: Nicole Billa

2022: Julia Hickelsberger-Füller

2023: Barbara Dunst

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber