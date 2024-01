Neuzugang im Kasten der Spielgemeinschaft Altach/Vorderland: Sarah-Lisa Dübel (geb: 26. März 1998) verstärkt das Team von Bernhard Summer, nach neun Runden (7S, 1U, 1N) Tabellenzweiter der ADMIRAL Frauen-Bundesliga. Die 25-jährige Deutsche war in der Saison 2022/2023 beim SV Werder Bremen unter Vertrag und seit einem halben Jahr vereinslos. Die 1,85m große Torfrau unterschreibt im Rheindorf bis zum Ende dieser Saison.

Vier Jahre im Sunshine-State Florida

Sarah-Lisa Dübel bringt eine spannende Vita mit zu ihrem neuen Arbeitsgeber: von 2017 bis 2021 war die 25-jährige Deutsche in den USA mit der College-Mannschaft von Flagler (St. Augustine, US-Staat Florida) aktiv, nebenbei absolvierte sie ihr Bachelorstudium in Psychologie. Nach dem Amerika-Abenteuer setzte sie den Schritt zurück in ihre Heimat, wo sie für den SC Sand und zuletzt den SV Werder Bremen spielte.

Nach einer schwereren Verletzung wurde ihr Vertrag an der Weser allerdings nicht mehr verlängert. Nun ist die ehemalige Auswahlspielerin des Hessischen Fußballverbandes wieder topfit und bereit den Kampf um die Nummer Eins Position im Tor der Spielgemeinschaft anzunehmen.

„Ich denke, wir können in dieser Saison Großartiges erreichen"

Tobias Thies, Sportdirektor: „Es freut uns sehr, unserer Torhüterinnenteam mit Sarah-Lisa Dübel zu erweitern. Sarah bewies in der deutschen Bundesliga mehrfach ihre Qualitäten, neben ihrer beachtlichen Größe bringt sie auch Klasse am Ball mit. Der Konkurrenzkampf wird mit ihrer Verpflichtung auf alle Fälle angeheizt.“

Neuzugang Sarah-Lisa Dübel: „Ich bin sehr dankbar darüber, dass mir Altach/Vorderland nach meiner langen Verletzung die Chance gibt, mich wieder zu beweisen. Ich bin bereit und freue mich auf die neue Liga in Österreich. Ich denke, wir können in dieser Saison Großartiges erreichen.“

Fotocredit: SCRA