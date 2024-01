Schon im vergangenen Jahr wurde im Zuge der Etablierung des Frauenfußballs beim SK Rapid auf die Expertise einer „alten“ Bekannten und ausgewiesenen Expertin gezählt. Katja Gürtler, u. a. als Spielerin beim FC Valencia und Trainerin in der ÖFB-Frauenakademie tätig, wurde als erste Cheftrainerin des zukünftigen Frauenteams präsentiert - wir berichteten. Nun gibt es weitere Personalnews zu vermelden. Mit Claudia Bauer steht auch die Cheftrainerin der SK Rapid Frauen II, die ab Sommer in der 1. Klasse den Spielbetrieb aufnehmen werden, fest.

Claudia Bauer (Trainerin SK Rapid Frauen II) und Katja Gürtler (Trainerin SK Rapid Frauen)

„Beide beeindrucken mit Fachkompetenz und Engagement"

Mit Claudia Bauer wird eine geballte Ladung an Kompetenz und Erfahrung die vorrangig mit jungen Spielerinnen ausgestattete Zweitverwertung in Hütteldorf übernehmen. Neben Trainertätigkeiten beim NÖFV als LAZ-Vorstufenleiterin am Standort Stockerau und Cheftrainerin der NÖ-U14 Landesauswahl Mädchen samt zweier Meistertitel in den vergangenen beiden Spielzeiten, war die 50-Jährige auch schon Teil des ÖFB U17 Frauen-Nationalteams. Neben ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann ist die Niederösterreicherin die einzige Frau Österreichs, die neben der UEFA-A-Lizenz auch mit der UEFA-Elite-Junioren-A-Lizenz ausgestattet ist.

SK Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann zur neuen Personalsituation: „Nun haben wir nicht nur mit Katja Gürtler unsere absolute Wunschlösung als Cheftrainerin in unseren Reihen, sondern mit Claudia Bauer ebenfalls eine optimale Trainerin für unser Zweierteam verpflichten können. Beide verfügen über nationale und internationale Erfahrung und beeindrucken mit ihrer Fachkompetenz und ihrem Engagement. Wir sind überzeugt, unter der Führung von Katja und Claudia jeweils ein Team aufzubauen, das auf und abseits des Platzes für einen erfolgreichen Start in die Historie des grün-weißen Frauenfußballs sorgen wird.“



Der Trainingsstart beider Teams wird Anfang Februar erfolgen. Bis dahin wird auch die Kaderplanung abgeschlossen sein, und die ersten Spielerinnen im Zuge der Wintertransferperiode zum SK Rapid wechseln. Ebenso soll in den kommenden Wochen der jeweilige gesamte Trainerstab der SK Rapid Frauen und SK Rapid Frauen II fixiert werden, wie Leiter Frauenfußball Matias Costa bestätigt: „Wir stehen in einem guten Austausch mit mehreren Kandidatinnen und sind zuversichtlich, bis zum geplanten Trainingsauftakt den vollständigen Staff der jeweiligen Trainerteams an Board zu haben.“

„Werden künftig starke Teams mit ehrgeizigen jungen Mädchen und Frauen stellen“

„Die Vorfreude auf den Trainingsstart und die ersten Spiele sind im gesamten Verein spürbar. All die Vorbereitungen in den vergangenen Monaten dafür sind absolut nach Plan verlaufen. Wir werden nicht nur in den jeweiligen Trainerteams mit großen Ambitionen auf den Meisterschaftsstart hinarbeiten, sondern künftig starke Teams mit ehrgeizigen jungen Mädchen und Frauen stellen“, so Cheftrainerin Katja Gürtler.

Ihr Pendant für die SK Rapid Frauen II, Claudia Bauer, zu ihrer neuen Rolle: „Als die Gespräche mit dem SK Rapid gestartet sind, war ich sofort überzeugt, dass das mein nächster Karriereschritt sein soll. Ich danke all den Verantwortlichen für das Vertrauen des Vereins in meine Fähigkeiten und möchte von Beginn an eine sportliche und persönliche Entwicklung der jungen, talentierten Spielerinnen forcieren.“

Katja Gürtler und Claudia Bauer werden ab Februar die Trainings der SK Rapid Frauen und SK Rapid Frauen II leiten - ein Personalupdate zum grün-weißen Frauenfußball: 👇⚽



📰 https://t.co/65Pm1tiP7Q#skrapid #SCR2024 pic.twitter.com/pNOLitR6L0 — SK Rapid (@skrapid) January 16, 2024

