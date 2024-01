Nach einer knapp zweimonatigen Winterpause beginnt für das Frauenteam des First Vienna FC 1894 die Vorbereitung auf das neue Jahr 2024 in der ADMIRAL Frauen-Bundesliga. Am heutigen Montag findet das Team unter der Leitung von Cheftrainer Mark Dobrounig zur ersten gemeinsamen Trainingseinheit am Rasen zusammen.

Für Loretta Németh und die Vienna-Frauen geht es heute wieder lost mit der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison. Im ersten Testspiel des neuen Jahres trifft die Für die 28-jährige, ungarische Stürmerin mit den Blau-Gelben auf MTK Budapest aus ihrem Heimatland.

Diverse Testspiele gegen ungarische Klubs

In der Vorbereitung treffen die Blau-Gelben auf einige namhafte Gegnerinnen, ehe die Vienna am Wochenende vom 9. - 10. März im Sportland Niederösterreich Frauen Cup daheim auf den LASK trifft.



Terminübersicht Vorbereitung (Änderungen vorbehalten):

Montag, 29. Jänner

Trainingsauftakt



Samstag, 3. Februar, 12:00 (Vienna Campus)

Testspiel: First Vienna FC 1894 vs. MTK Budapest



Mittwoch, 7. Februar, 14:00 (Vienna Campus)

Testspiel: First Vienna FC 1894 vs. Puskas Academy



Freitag, 16. Februar, 14:00 (Vienna Campus)

Testspiel: First Vienna FC 1894 vs. FC Györ



Samstag, 24.Februar, 12:00 (Vienna Campus)

Testspiel: First Vienna FC 1894 vs. FC Viktoria Szombathely



Mittwoch, 28. Februar, 19:30 (Vienna Campus)

Testspiel: First Vienna FC 1894 vs. ÖFB Frauen-Akademie U17



Samstag, 2. März, 12:00 (Vienna Campus)

Testspiel: First Vienna FC 1894 vs. SVK Wildcats Elektro Service Fuchs

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL