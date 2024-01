ADMIRAL Frauen-Bundesligist First Vienna FC 1894 nimmt Julia Kappenberger (geb.: 09.12.1995 in Waiblingen) vom nordrhein-westfälischen Traditionsklub MSV Duisburg unter Vertrag. Nach einem halben Jahr in der Deutschen Bundesliga kehrt die schnelle Offensiv-Allrounderin auf die Hohen Warte zurück. Das HIER könnte Sie/Euch auch interessieren.

"....kann viele positive Aspekte ins Spiel miteinbringen"

Mit einem lupenreinen Hattrick verabschiedete sich Julia Kappenberger (Foto) im Juni 2023 von der Hohen Warte, nun kehrt die 28-Jährige wieder an ihre alte Wirkungsstätte zurück.



Die gebürtige Baden-Württembergerin kam bei den "Zebras" auf neun Einsätze in der deutschen Frauen Bundesliga, blieb dabei jedoch ohne Torerfolg. Bei der Vienna soll die 1,60 Meter große Deutsche mit ihrem großen Tempo für viel Unruhe in der gegnerischen Abwehr sorgen.



Cheftrainer Mark Dobrounig: “Wir freuen uns, dass Julia nach ihren Erfahrungen in der deutschen Bundesliga wieder bei uns andockt. Wir kennen ihre Professionalität, ihre Persönlichkeit, ihre Einstellung und ihre Qualitäten, darüber hinaus ist sie auf verschiedenen Positionen einsetzbar und kann viele positive Aspekte ins Spiel miteinbringen. Sie kennt die meisten Spielerinnen, so wie unsere Art Fußball zu spielen und daher sind wir froh, sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen.”



Neuzugang Julia Kappenberger: “Ich freue mich wieder zurück zu sein. Es fühlt sich einfach an wie nach Hause kommen. Ich freue mich wieder mit den Mädels zusammen zu spielen, auf die positive Atmosphäre, den Teamgeist und die bevorstehenden Spiele. Es wird eine spannende Rückrunde mit viel Potential und ich freue mich wieder Teil des Teams zu sein und auf alles, was wir bis Sommer gemeinsam noch erreichen können.”

Der First Vienna FC nimmt Julia Kappenberger vom MSV Duisburg unter Vertrag. Nach einem halben Jahr in der deutschen Bundesliga kehrt die schnelle Offensiv-Allrounderin auf die Hohen Warte zurück. 💙💛



Alle Infos 👉https://t.co/BIEVzEIhYa#ViennaFamily #FrauenPower pic.twitter.com/IGXvXQAYN8 — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) January 29, 2024

Fotocredit: Vienna