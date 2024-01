In der spanischen Provinz Andalusien treffen die Österreicherinnen, die im Vorjahr 2023 im FIFA-Ranking von Platz 19 auf Rang 17 vorgerückt sind, zunächst am Freitag, 23. Februar im Estadio Nuevo Mirador in Algerciras auf die „Lionesses“. Am Mittwoch, 28. Februar folgt im Marbella Football Center das Duell mit den Vize-Europameisterinnen von 2017 aus Dänemark.

„Durch das Erreichen des sensationellen zweiten Platzes in der UEFA Women´s Nations League sind wir in einer besonderen Situation zum Start des Länderspieljahres 2024. Während andere Teams ihre Play-Off-Spiele absolvieren müssen, können wir in zwei freundschaftlichen Testspielen an unseren Prinzipien in den unterschiedlichen Spielphasen sowie an unserer Kaderbreite arbeiten. Die Duelle gegen England und Dänemark werden uns wichtige Aufschlüsse für unsere weitere Arbeit im individuellen wie gruppendynamischen Bereich liefern“, so Teamchefin Irene Fuhrmann, die sich bei der Wahl „bewusst für möglichst starke Gegnerinnen“ entschieden hat, um „wichtige Erkenntnisse für die im April startende EM-Qualifikation zu erhalten.“

Das letzte Aufeinandertreffen mit den Engländerinnen gab es Anfang September 2022 im Rahmen der WM-Qualifikation in Wiener Neustadt (0:2). Zuvor standen sich beide Teams beim Eröffnungsspiel der UEFA Euro 2022 im Old Trafford in Manchester gegenüber (1:0).

Auf Dänemark traf die ÖFB-Auswahl zuletzt in der Vorbereitung auf die EURO 2022 in Wiener Neustadt (1:2).

Freundschaftliche Länderspiele

Fr., 23. Februar 2023: England - ÖSTERREICH, 20:45 Uhr (MEZ), Estadio Nuevo Mirador, Algeciras (ESP) – live in der ORF-TVthek

Mi., 28. Februar 2023: Dänemark – ÖSTERREICH, 16:30 Uhr (MEZ), Marbella Football Center (ESP) - live in ORF Sport+

Die weiteren Termine des Frauen-Nationalteams:

Auslosung European Qualifiers: 5. März 2024, 13 Uhr Nyon (MEZ)

European Qualifiers: 1. und 2. Spieltag: 3. bis 9. April 2024

European Qualifiers: 3. und 4. Spieltag: 29. Mai bis 4. Juni 2024

European Qualifiers: 5. und 6. Spieltag: 10. bis 16. Juli 2024

Foto: ÖFB