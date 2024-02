Zwei Wochen vor dem Start des ersten Lehrgangs des Jahres in Marbella hat ÖFB-Frauen-Teamchefin Irene Fuhrmann ihr Aufgebot für die beiden freundschaftlichen Länderspiele in Andalusien gegen England (23. Februar, 20:45 Uhr, präsentiert von ADMIRAL, live in der ORF-TVthek) und Dänemark (28. Februar, 16:30 Uhr, präsentiert von Verbund, live in ORF Sport+) nominiert.

Eine personelle Veränderung vor Testspiel-Highlights gegen England & Dänemark

Im Vergleich zum erfolgreichen, letzten Lehrgang des Jahres 2023 Anfang Dezember, bei welchem die ÖFB-Auswahl mit einem 2:1-Heimerfolg über Norwegen den 2. Platz in der UEFA Women´s Nations League-Gruppe fixieren konnte, verändert die Teamchefin (Foto) ihr Aufgebot für die kommenden Testspiel-Hits gegen England und Dänemark lediglich auf einer Position. Chiara D´Angelo (TSG 1899 Hoffenheim) rückt für Michela Croatto in den 23-Spielerinnen starken Kader.

Die Leipzig-Legionärin steht ebenso nur auf Abruf, wie Julia Hickelsberger-Füller (TSG 1899 Hoffenheim), die an immer wiederkehrenden muskulären Problemen laboriert. Die U19-Teamspielerinnen Isabel Aistleitner und Nicole Ojuwku befinden sich hingegen erstmals im erweiterten Aufgebot.

„Die erstmalige Nominierung von Isabel und Nicole auf die Abrufliste ist natürlich eine Belohnung für die konstanten Leistungen und ihre Entwicklungen. Gleichzeitig der Auftrag an sie, daran anzuknüpfen, um in Zukunft echte Alternativen für das Frauen-Nationalteam zu sein“, bestätigt Irene Fuhrmann.

Die Wahl der ersten Testspielgegner des Jahres ist bewusst bereits mit Blick auf die bevorstehenden Spiele der European Qualifiers gewählt worden: „Mein Anliegen ist es, gegen möglichst starke Gegnerinnen zu testen, denn in der der EM-Qualifikation ab April warten genau solche Kaliber wie England und Dänemark auf uns. Darum macht es Sinn, sich schon jetzt diesen Herausforderungen zu stellen. Nur so werden wir sehen, wo wir vor der EM-Qualifikation noch ansetzen müssen“, so Fuhrmann am späten Montagvormittag.

„England ist das Um- und Auf des europäischen Frauenfußballs"

Mit England wartet auf die Fuhrmann-Elf zum Jahresauftakt nicht nur der amtierende Vize-Weltmeister von 2023, sondern auch der aktuell vierte der FIFA-Weltrangliste.

„England ist seit der Übernahme durch Sarina Wiegmann das Um- und Auf des europäischen Frauenfußballs. Dennoch sind die hohen Belastungen nach dem EM-Titel 2022 im eigenen Land und dem Erreichen des WM-Finales 2023 nicht spurlos am englischen Kader vorbeigegangen. Ich denke, auf Grund der Verletzungen von einigen Leistungsträgerinnen und der hohen Anforderungen in der UEFA Women´s Nations League wurde die Olympia- Qualifikation gegenüber den Niederländerinnen nur um die ein Tor schlechtere Tordifferenz knapp verpasst. Umso cooler ist es, dass wir in Marbella die Möglichkeit erhalten, uns gegen England zu messen“, so die Teamchefin zum bevorstehenden Duell am 23. Februar.

Fünf Tage später wartet auf das Frauen-Nationalteam mit den Vize-Europameisterinnen von 2017 ein Gegner, der „von der Grundformation anders spielt“ und welcher der ÖFB-Auswahl „speziell in den Umschaltsituationen alles abverlangen wird“, so die Teamchefin.

„Dänemark ist seit Jahren Fixstarter bei Endrunden, 2023 bei der WM sind sie erst im Achtelfinale an Australien gescheitert. Unter dem neuen Trainer Andrée Jeglertz konnten sie diesen Schwung in die Nations League mitnehmen und gewannen fulminant mit 2:0 gegen Deutschland. Am Ende hatte man dennoch knapp das Nachsehen um die Olympia-Qualifikation“, bestätigt Irene Fuhrmann.

Das Frauen-Nationalteam startete bereits im März 2020 sowie im Februar 2022 im Vorfeld der EURO in England das Fußballjahr im spanischen Marbella. Quartier beziehen wird das ÖFB-Team in Estepona. Die beiden Testspiele gegen England und Dänemark sind zugleich die Generalprobe für das Frauen-Nationalteam für die im April startenden European Qualifiers. Österreichs Gegner werden am 5. März bei der UEFA-Auslosung in Nyon ermittelt.

Freundschaftliche Länderspiele

Fr., 23. Februar 2023: England - ÖSTERREICH, 20:45 Uhr (MEZ), Estadio Nuevo Mirador, Algeciras (ESP) – live in der ORF-TVthek

Mi., 28. Februar 2023: Dänemark – ÖSTERREICH, 16:30 Uhr (MEZ), Marbella Football Center (ESP) – live auf ORF Sport+

Kader des Frauen-Nationalteams

TOR: KRESCHE Isabella (U.S. Sassuolo Calcio/ITA/6), PAL Jasmin (1. FC Köln/GER/3), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/95)

ABWEHR: D´ANGELO Chiara (TSG 1899 Hoffenheim/GER/0/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/13/2 Tor), GEORGIEVA Marina (ACF Fiorentina/ITA/33/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/104/10), KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/98/3), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/18/1), SCHIECHTL Katharina (FK Austria Wien/68/10), WENGER Claudia (spusu SKN St. Pölten/3/0)

MITTELFELD: DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/75/11), FEIERSINGER Laura (AS Roma/ITA/112/19), HÖBINGER Marie-Therese (FC Liverpool/ENG/34/7), NASCHENWENG Katharina (FC Bayern München/GER/48/6), PUNTIGAM Sarah (Houston Dash/USA/140/19), SCHASCHING Annabel (SC Freiburg/14/1), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/115/15)

ANGRIFF: BILLA Nicole (TSG 1899 Hoffenheim/GER/96/47), CAMPBELL Eileen (SC Freiburg/GER/11/4), KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/19/1), PINTHER Viktoria (FC Zürich/SUI/36/2), PURTSCHELLER Lilli (SGS Essen 19/68/GER/6/0)

Auf Abruf: AISTLEITNER Isabel (First Vienna FC 1894/0/0), BRUNMAIR Livia (1. FC Nürnburg/GER/0/0), BRUNNTHALER Melanie (spusu SKN St. Pölten/0/0), CROATTO Michela (RB Leipzig/GER/1/0), EL SHERIF Mariella (SK Sturm Graz/0), FUCHS Lainie (spusu SKN St. Pölten/0/0), GURTNER Andrea (OFI Kreta/GRE/0), HICKELSBERGER-FÜLLER Julia (TSG 1899 Hoffenheim/GER/27/7), HILLEBRAND Sophie (spusu SKN St. Pölten/0/0), HORVAT Sabrina (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/1/0), KRAMMER Kristin (1. FC Nürnberg/GER/1), KRÖLL Valentina (SGS Essen 19/68/GER/0/0), LEITNER Annelie (SD Eibar/ESP/1/0), MÄDL Valentina (spusu SKN St. Pölten/0/0), MAIERHOFER Sophie (SK Sturm Graz/22/1), NATTER Linda (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/0/0), OJUKWU Nicole (First Vienna FC 1894/0/0),TRIENDL Lena (FK Austria Wien/0/0), WEILHARTER Yvonne (FK Austria Wien/6/0).

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber