Veni, vedi, vici...Vina...Die 23-jährige Kroatin Vina Crnoja ist die Topscorerin des FC Bergheim und liegt nach der Hinrunde in der ADMIRAL Frauen Bundesliga mit sieben Treffern auf Platz drei der besten Torschützinnen. Platz 2 (8 Tore Laura Krumböck; SK Sturm Graz), Platz 1 (9 Tore Verena Volkmer; FK Austria Wien). Vier Treffer allein erzielte die Millenium-Geborene (08.03.2000) beim 5:2 Auswärtssieg gegen den FC Wacker Innsbruck. Zwei der sieben Tore wurden zusätzlich zum Tor der Runde gewählt. Gesamt erzielte der Salzburger Klub in der Hinrunde zehn Treffer. 70% davon also allein von Vina Crnoja!

Verliebt in den Fußball: Torjägerin Vina Crnoja vom ADMIRAL Frauen-Bundesligisten FC Bergheim

Mit 13 Jahren in bosnischer 1. Liga Bundesliga-Luft geschnuppert

Die (geboren und aufgewachsen in der 27.000 Einwohner-Stadt Jajce in Bosnien) mit sieben Jahren die Liebe zum Fußball entdeckte und bis zur Jugend bei den Burschen spiele, ehe sie schon mit 13 Jahren beim damaligen bosnischen Erstligisten ZNK Nevic Polje Travnik erstmals Bundesligaluft schnupperte.

2016 zog es die Familie dann ins deutsche Giengen in Baden-Württemberg. Vina Crnoja erinnert sich: „Das war sicher keine leichte Zeit für mich, alles zurückzulassen, in ein fremdes Land zu ziehen, ohne die Sprache zu kennen.“

14 Stunden mit Bus von Deutschland nach Bosnien zu Spielen gefahren

Die Liebe zum Fußball war immer da, so spielte die starke linksfüßige Stürmerin anfangs noch in Bosnien und pendelte die ersten Monate zu den Spielen hin und her: „Nachdem die Vorbereitungen im neuen Verein (Anm.: ZFK/ZNK Emina Mostar) abgeschlossen waren, wollte ich trotz Umzug bei den Spielen dabei sein und bin regelmäßig 14 Stunden mit dem Bus nach Bosnien gefahren, das war alles andere als optimal.“

Schnell wurde klar, dass dies nicht funktionieren kann und so suchte sie übers Internet einen Verein und spielte anfangs beim SV Hohenmemmingen in Deutschland, danach zog es die talentierte Stürmerin zum 1. FC Heidenheim (deren Männer ja seit vergangenen Sommer in der Deutschen Bundesliga spielen) in die 5. Liga Deutschlands. Ehe sie durch Zufall auf Dragan Terzic stieß, der sie im Juli 2021 nach Bergheim mitnahm, als dieser Chef-Trainer wurde.

„Alles, was ich wollte, war Fußball spielen und das auf gutem Niveau"

Wieder musste Vina Crnoja ihre neue zweite Heimat verlassen und zog alleine nach Salzburg. „Alles, was ich wollte, war Fußball spielen und das auf gutem Niveau. Sicher war es am Anfang schwer ohne Wohnung und ohne Job - ich wohnte vier Monate bei Verwandten, ehe ich in eine eigene Wohnung zog. Noch dazu kam meine Verletzung (Meniskusriss) kurz nach dem Wechsel.“

Doch sie gab nicht auf: „Heute lebe ich Salzburg und kann sagen, dass ich meine Entscheidung nicht bereue hierhergekommen zu sein. Ich fühle mich wohl und top fit. Ich hoffe ich kann in der Rückrunde an meine guten Leistungen anknüpfen und mit Toren der Mannschaft und dem Verein weiterhelfen.“

Die Schlüsselspielerin des FC Bergheim wirkte im bosnischen U-17 und U-19 Nationalteam mit und absolvierte zwei Einsätze für das bosnische A-Team.

Fotocredit: FC Bergheim