Das ÖFB-Frauen-Team startet in den ersten Lehrgang des Jahres. Wie schon im EURO-Jahr 2022 eröffnet die Mannschaft um Teamchefin Irene Fuhrmann das Kalenderjahr im spanischen Marbella. Im Fokus des elftägigen Lehrgangs stehen die beiden Test-Länderspiele gegen Vize-Weltmeister England (23. Februar, 20:45 Uhr, präsentiert von ADMIRAL, live in der ORF-TVthek) und Dänemark (28. Februar, 16:30 Uhr, präsentiert von Verbund, live in ORF Sport+).

Torfrau Manuela Zinsberger (Arsenal WFC) & Co. sind gut im spanischen Marbella angekommen und freuen sich auf den elftägigen Lehrgang an der Costa del Sol in Andalusien, wo auch einige Österreicher/Innen leben.

„Erwarten uns richtungsweisende Erkenntnisse für die im April startenden European Qualifiers“

Nach der individuellen Anreise im Laufe des heutigen Montags steht die erste gemeinsame Trainingseinheit in Andalusien am morgigen Dienstagvormittag auf dem Programm.

„Wir können uns hier in Marbella auf hervorragende Bedingungen freuen, die es uns ermöglichen, uns optimal auf die beiden herausfordernden Länderspiele gegen England und Dänemark vorzubereiten. Wir erwarten uns aus diesen beiden Härtetests richtungsweisende Erkenntnisse für die im April startenden European Qualifiers“, so Teamchefin Irene Fuhrmann im Rahmen des Auftakts im Süden Spaniens.

"Wir wollen als Team die nächsten Prozesse einleiten"

Auch für die frischgebackene Fußballerin des Jahres 2023 – Barbara Dunst – geht es beim bevorstehenden Lehrgang um eine Bestandsaufnahme: „Wir sind sehr glücklich, dass wir anstatt möglicher Play-Off-Spiele nun mit England und Dänemark zwei internationale Top-Nationen als Testspielgegner zum Auftakt des Jahres bekommen haben. Gerade gegen England wird es am Freitag wichtig sein, vor allem physisch dagegenzuhalten. Wir wollen als Team die nächsten Prozesse einleiten. Spiele auf diesem Niveau sind für uns extrem wichtig, um zu sehen, wo wir aktuell als Team stehen.“

Das bevorstehende Duell mit den Engländerinnen am Freitag ist das erste Wiedersehen seit dem 2:0-Erfolg der Lionesses in Wiener Neustadt im Rahmen der WM-Qualifikation im September 2022. Mit Dänemark duellierte sich die ÖFB-Auswahl zuletzt im Vorfeld der EURO 2022 gegenüber. Beim 2:1-Erfolg der Skandinavierinnen in Wiener Neustadt sorgte Sarah Zadrazil für die zwischenzeitliche Führung.

Test-Länderspiele

Fr., 23. Februar 2023: England - ÖSTERREICH, 20:45 Uhr (MEZ), Estadio Nuevo Mirador, Algeciras (ESP) – live in der ORF-TVthek

Mi., 28. Februar 2023: Dänemark – ÖSTERREICH, 16:30 Uhr (MEZ), Marbella Football Center (ESP) – live auf ORF Sport+

Kader des Frauen-Nationalteams

TOR: KRESCHE Isabella (U.S. Sassuolo Calcio/ITA/6), PAL Jasmin (1. FC Köln/GER/3), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/95)

ABWEHR: D´ANGELO Chiara (TSG 1899 Hoffenheim/GER/0/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/13/2 Tor), GEORGIEVA Marina (ACF Fiorentina/ITA/33/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/104/10), KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/98/3), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/18/1), SCHIECHTL Katharina (FK Austria Wien/68/10), WENGER Claudia (spusu SKN St. Pölten/3/0)

MITTELFELD: DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/75/11), FEIERSINGER Laura (AS Roma/ITA/112/19), HÖBINGER Marie-Therese (FC Liverpool/ENG/34/7), NASCHENWENG Katharina (FC Bayern München/GER/48/6), PUNTIGAM Sarah (Houston Dash/USA/140/19), SCHASCHING Annabel (SC Freiburg/14/1), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/115/15)

ANGRIFF: BILLA Nicole (TSG 1899 Hoffenheim/GER/96/47), CAMPBELL Eileen (SC Freiburg/GER/11/4), KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/19/1), PINTHER Viktoria (FC Zürich/SUI/36/2), PURTSCHELLER Lilli (SGS Essen 19/68/GER/6/0)

Auf Abruf: AISTLEITNER Isabel (First Vienna FC 1894/0/0), BRUNMAIR Livia (1. FC Nürnburg/GER/0/0), BRUNNTHALER Melanie (spusu SKN St. Pölten/0/0), CROATTO Michela (RB Leipzig/GER/1/0), EL SHERIF Mariella (SK Sturm Graz/0), FUCHS Lainie (spusu SKN St. Pölten/0/0), GURTNER Andrea (OFI Kreta/GRE/0), HICKELSBERGER-FÜLLER Julia (TSG 1899 Hoffenheim/GER/27/7), HILLEBRAND Sophie (spusu SKN St. Pölten/0/0), HORVAT Sabrina (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/1/0), KRAMMER Kristin (1. FC Nürnberg/GER/1), KRÖLL Valentina (SGS Essen 19/68/GER/0/0), LEITNER Annelie (SD Eibar/ESP/1/0), MÄDL Valentina (spusu SKN St. Pölten/0/0), MAIERHOFER Sophie (SK Sturm Graz/22/1), NATTER Linda (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/0/0), OJUKWU Nicole (First Vienna FC 1894/0/0),TRIENDL Lena (FK Austria Wien/0/0), WEILHARTER Yvonne (FK Austria Wien/6/0).

𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑩𝒊𝒓𝒕𝒉𝒅𝒂𝒚 𝒕𝒐 𝒚𝒐𝒖 🥳



Pünktlich zum Start des heutigen Lehrgangs feiert unsere 𝒁𝒂𝒅𝒊 ihren 31er 😃🎉🙌🏻 #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/4aJvK9Hw2B — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) February 19, 2024

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber