Das Frauen-Nationalteam ist mit den Vorbereitungen auf das erste von zwei Test-Länderspielen im Rahmen des Trainingslehrgangs in Marbella gestartet. Bei frühlingshaften Temperaturen absolvierte die Auswahl vom Teamchefin Irene Fuhrmann am Dienstagvormittag - nach der individuellen Anreise am Montag - eine erste gemeinsame Trainingseinheit im Marbella Sports Center. Siehe auch: HIER!

"...Vorfreude auf Lehrgang ist sehr groß"

„Die Vorfreude auf den Lehrgang ist sehr groß gewesen bei mir. England und Dänemark sind Top-Nationen, es ist etwas Besonderes, sich mit solchen Gegnern messen zu können. Ich hoffe, dass ich auch persönlich an meine Leistungen im Nationalteam im Herbst anknüpfen kann. Das erste Training heute war natürlich besonders, es ist immer wieder schön, gemeinsam mit dem ganzen Team auf dem Platz zu stehen.

Ich denke, wir haben es uns in der Nations League erarbeitet, dass wir in den kommenden Tagen diese beiden Testspiele bestreiten können. Das gibt uns die Möglichkeit, zu testen, Einsatzminuten zu sammeln und auch wichtige Schlüsse zu ziehen, wo wir uns verbessern müssen“, so Essen-Legionärin Lilli Purtscheller. Die 20-jährige Tirolerin feierte beim 2:1-Heimerfolg im letzten Nations League-Gruppenspiel im Dezember 2023 in St. Pölten gegen Norwegen ihr Startelfdebüt und hält derzeit bei sechs Länderspielen.

"...eine absolute Top-Nation im Frauenfußball"

ÖFB-Teamspielerin Eileen Campbell, die beim Jahresauftakt 2023 vor fast genau einem Jahr ihren ersten Länderspieltreffer beim Duell mit den Niederlanden auf Malta erzielt hat, blickt dem Duell mit den Lionesses mit Spannung entgegen: „Speziell mit dem Nationalteam waren die letzten zwölf Monate sehr erfolgreich. Darum stehen wir auch heute hier in Marbella und können zwei Testspiele bestreiten.

Gegen große Gegner wie England zu spielen, ist immer etwas Besonderes, eine absolute Top-Nation im Frauenfußball. Es könnte aktuell für uns kaum einen lukrativeren Gegner geben. Wir können aus diesem Spiel aber auch dem Duell gegen Dänemark viel mitnehmen und lernen.“

Auf das Frauen-Nationalteam warten am morgigen Mittwoch sowie am Donnerstag noch zwei Trainingseinheiten, ehe es am Freitag im Estadio Nuevo Mirador gegen Vize-Weltmeister England (23. Februar, 20:45 Uhr, präsentiert von ADMIRAL) geht. Das Duell mit Dänemark (28. Februar, 16:30 Uhr, präsentiert von Verbund) steigt dann am Trainingsgelände der ÖFB-Frauen, dem Marbella Football Center.

Test-Länderspiele

Fr., 23. Februar 2023: England - ÖSTERREICH, 20:45 Uhr (MEZ), Estadio Nuevo Mirador, Algeciras (ESP) – live in der ORF-TVthek

Mi., 28. Februar 2023: Dänemark – ÖSTERREICH, 16:30 Uhr (MEZ), Marbella Football Center (ESP) – live auf ORF Sport+

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber