Bevor es für die Männer des SK Rapid in der 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 morgen zum brisanten 342. Wiener Derby gegen die Austria kommt (17 Uhr Ligaportal-LIVETICKER - siehe auch HIER) wurde heute in Hetzendorf ein weiteres, neues Kapitel in der noch jungen Geschichte des Frauenfußballs bei den Hütteldorfern aufgeschlagen. Die grün-weiße Damenmannschaft bestritt gegen Sportunion Schönbrunn ihr erstes Testspiel der Vereinsgeschichte. Vor über 500 ZuseherInnen feierten die SK Rapid Frauen dabei einen hochverdienten 4:1-Erfolg.

„Ein unglaublich emotionaler Tag für uns alle"

Die grün-weißen Treffer erzielten Viktoria Bittendorfer, Lisa Rammel mit einem Doppelpack und Sophie Glasl! Ab der Saison 2024/25 starten man dann mit einem Team in der Wiener Frauen Landesliga sowie einem weiteren Team in der 1. Klasse durch.

Cheftrainer Katja Gürtler zum Premierensieg: „Es war ein unglaublich emotionaler Tag für uns alle. Die Vorfreude auf das Spiel hätte nicht größer sein können, wir haben lange auf diesen Tag hingearbeitet. Ich muss dem gesamten Team ein riesengroßes Kompliment aussprechen, für die gezeigte Leistung auf dem Feld aber auch dafür, wie sie mit der Nervosität umgegangen sind.

Wir wussten im Vorhinein nicht, was da heute auf uns zukommen wird, nach dem Spiel muss ich sagen, es hätte nicht besser verlaufen können. Ein großer Dank an jeden Rapid-Fan, der diesen Tag heute zu einem unvergesslichen für uns und den Verein gemacht hat.“

„Kann noch nicht ganz realisieren, was wir hier heute erleben durften"

Ebenso emotional und voller Freude war Torschützin Viktoria Bittendorfer: „Ich kann noch nicht ganz realisieren, was wir hier heute erleben durften. Es war ein rundum perfekter Tag, der nicht schöner hätte sein können. Es freut mich sehr, dass ich mit einem Treffer einen Teil zu diesem geschichtsträchtigen Sieg beitragen konnte.

Wir alle waren begeistert von der Unterstützung der Rapid-Fans. Ein ganz besonderer Tag, welchen wir für immer in Erinnerung haben werden.“

Matias Costa, Leiter Frauen- und Mädchenfußball: „Wir sind gerade alle richtig glücklich darüber, was hier heute alles passiert ist. Um ehrlich zu sein sind wir selbst auch etwas überrascht, wie schnell die Mädels zusammengefunden und auf dem Feld als Einheit agiert haben.

Das war so auf diese Art und Weise nicht abzusehen, insbesondere aufgrund der dominanten Leistung. Es war ein perfekter Fußballnachmittag und wir sind sehr dankbar darüber, dass das erste Spiel unserer Frauen bei den Rapid-Fans so großen Anklang gefunden hat. Das macht Lust auf mehr.“

SK Rapid Frauen - Aufstellung:

1 Jasmin Zotter

5 Victoria Leitner

6 Birgit Muck

8 Lisa Hoyda

9 Sandrina Haupt ©

11 Viktoria Bittendorfer (46. Teodora Nikolic)

13 Tatjana Tinesz (68.Lejla Velic)

15 Julia Trieb (46. Katharina Ikerna)

17 Lisa Rammel (88. Lisa Marik)

19 Lana Khalaf (46. Sophie Glasl)

30 Milena Zink

Ersatz:

31 Nathalie Bachmeier

45 Verena Bürger

7 Katharina Ikerna

10 Teodora Nikolic

16 Sophie Glasl

18 Lejla Velic

22 Lisa Marik

Ein Sieg, der so viel bedeutet! 😍



DAAANKE für die Unterstützung vor Ort! 💚 pic.twitter.com/KBmQIkkl6Y — SK Rapid (@skrapid) February 24, 2024

Fotocredit: SK Rapid/Chaluk