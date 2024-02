Das Frauen-Nationalteam steht vor dem zweiten Test-Länderspiel des Trainingslehrgangs in Marbella. Am morgigen Mittwoch trifft die Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann im Marbella Football Center auf WM-Achtelfinalist Dänemark (28. Februar, 16:30 Uhr, präsentiert von Verbund, live in ORF Sport+). Für die Österreicherinnen ist es der letzte Test vor den im April startenden European Qualifiers auf dem Weg zur EM 2025 in der Schweiz. Virginia Kirchberger steht morgen vor einem besonderen ÖFB-Team-Jubiläum!

Innenverteidigerin Virginia Kirchberger steht morgen gegen Dänemark vor ihrem 100. ÖFB-Team-Einsatz

„Geht am Ende für uns auch darum, Prozesse voranzubringen“

„Es ist morgen eine klare Leistungssteigerung gefragt, weil wir gegen England nicht am Limit waren und morgen jede Spielerin bei einhundert Prozent brauchen, um gegen einen Gegner wie Dänemark zu bestehen. Wir wissen, dass Fußball ein Resultat-Sport ist, dennoch geht es am Ende für uns auch darum, Prozesse voranzubringen“, so Irene Fuhrmann nach dem Abschlusstraining am Dienstagmittag.

Mit Dänemark erwartet die Teamchefin einen Testspielgegner, der „sehr flexibel agiert“ und ihr Team „dahingehend voll fordern“ wird. „Dänemark ist eine Frauenfußball-Nation, die sehr konstant ihre Leistungen bringt und regelmäßig bei Endrunden vertreten ist. Ziel ist, dass wir uns defensiv in Eins-gegen-Eins-Situationen klar verbessern und wieder mehr Ruhe in unser Spiel mit dem Ball bringen müssen“, so die Teamchefin weiter.

Krankheitsbedingt verzichten muss Irene Fuhrmann beim morgigen Spiel auf Marina Georgieva, dafür kehren Claudia Wenger und Celina Degen zurück ins Aufgebot. „Unabhängig vom Ergebnis gegen England gilt für uns nach wie vor, dass wir möglichst vielen Spielerinnen Einsatzminuten geben möchten. Es kann daher auch morgen einige Änderungen im Vergleich zum England-Spiel geben“, so Fuhrmann über eine mögliche Rotation beim morgigen Test.

Teamspielerin Verena Hanshaw meint: „Wir haben uns viel vorgenommen für morgen und wollen es klar besser machen als am Freitag. Ziel ist es, das Spiel positiv abzuschließen, um gut vorbereitet in die bevorstehende EM-Qualifikation im April zu gehen.“

Ein besonderes Spiel könnte das morgige Aufeinandertreffen mit Dänemark für Virginia Kirchberger werden. Die 30-jährige Innenverteidigerin, die im Juni 2010 ihr Debüt für das Frauen-Nationalteam beim 6:0-Erfolg über Malta feierte, steht vor ihrem 100. Länderspiel. Beim Testspiel der ÖFB-Auswahl am vergangenen Freitag gegen England sorgte die Frankfurt-Legionärin mit ihrem ersten Doppelpack im Teamdress für beide Tore der ÖFB-Auswahl.

"Hätte nie gedacht, dass ich einmal so einen Meilenstein als Teamspielerin erreichen werde"

„Ich freue mich unglaublich und bin auch ein wenig stolz auf dieses Jubiläum, wenn es dann morgen soweit kommen sollte. Ich habe erst mit dreizehn Jahren mit dem Fußballspielen begonnen, danach ging alles sehr schnell, auch mit meinem Wechsel zu Bayern München. Ich hätte damals nie gedacht, dass ich einmal so einen Meilenstein als Teamspielerin erreichen werde. Erst im Laufe der letzten Jahre hat sich der Gedanke gefestigt, einmal den Club der 100 erreichen zu wollen“, so Kirchberger vor dem für sie bedeutenden Duell mit der Nummer 13 der FIFA-Weltrangliste (Österreich Platz 17).

Das mögliche, bevorstehende Jubiläum freut auch Teamchefin Irene Fuhrmann: „Gini ist eine arrivierte Spielerin, die sich nach einer sehr schweren Verletzung wieder zurückgekämpft hat. Sie gibt unserer Defensive ungemein viel Sicherheit und es ist zu erwarten, dass sie auch morgen auflaufen wird.“

„Ich freue mich extrem für sie. Da ich selbst erst mein 100. Länderspiel bestritten habe, weiß ich wie es sich anfühlt und dass es etwas ganz Besonderes ist. Gerade für Gini freut es mich umso mehr, weil sie eine absolute Kämpferin ist, die auch nach Rückschlägen immer drangeblieben ist. Ich bin sehr stolz auf sie“, so Verena Hanshaw über ihre Frankfurter Teamkollegin.

Die Bilanz beider Teams im direkten Vergleich ist beinahe ausgeglichen. Zwei der fünf Duelle zwischen 2011 und 2022 konnte die ÖFB-Elf für sich entscheiden. Drei Mal setzten sich die Däninnen durch, so auch beim letzten Duell im Juni 2022 im Zuge der EM-Vorbereitung in Wiener Neustadt (1:2).

Auf Virginia #Kirchberger wartet beim morgigen Test gegen Dänemark ein besonderes Spiel 💯🇦🇹#GemeinsamÖSTERREICH https://t.co/Njds3NxEG3 — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) February 27, 2024

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber