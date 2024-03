"Well done..."...die Tinte ist mittlerweile trocken, Haken drunter: Wie der SCR Altach am heutigen Freitag, den 1. März 2024, vermeldet, spielt Anna Bereuter (geb.: 27.11.2001) auch die kommenden zwei Saisonen im Rheindorf. Die Vorarlbergerin sei dem Vernehmen nach äußerst glücklich in ihrer Heimat. Die Gespräche über die Verlängerung verliefen folglich reibungslos ab. Die 22-jährige Bregenzerin kam 2022 von St. Pölten nach Altach, wo sie bislang 26-mal in Schwarz-Weiß auflief.

„Anna ist mit dem Verein ein Herz und eine Seele geworden"

Anna Bereuter zeigte sich prompt als Teamplayerin und übernahm auf dem Feld auch eine Führungsposition. Sie ist in den bisherigen eineinhalb Saisonen mehr oder weniger gesetzt. Die 1,76 Meter große Mittelfeldspielerin durchlief diverse Nachwuchsteams beim ÖFB.

In Bregenz kann sie weiters dem Beruf der Lehrerin nachgehen, was sich ideal mit den sportlichen Aufgaben in Altach verbinden lässt.

Tobias Thies, Sportlicher Leiter: „Anna ist mit dem Verein ein Herz und eine Seele geworden. Als Vorarlbergerin identifiziert sie sich zu einhundert Prozent mit dem SCRA, dies ist auch stets auf dem Spielfeld spürbar. Wir freuen uns sehr, dass mit Anna eine wichtige Stütze in unserem Team bleibt.“



Anna Bereuter: „Die Situation, welche ich beim Sportclub vorfinde, ist ideal. Einerseits kann ich mit meinem Team Höchstleistungen in der ADMIRAL Frauen-Bundelsiga zeigen und auf der anderen Seite mich ebenso meinem beruflichen Alltag als Lehrerin widmen. So bin ich begeistert, dass unser gemeinsamer Weg zumindest bis 2026 weitergeht. Ich bin voller Tatendrang das bestmögliche für den SCR Altach herauszuholen.“

𝗭𝗲𝗺𝗺𝗮 𝗯𝗶𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟲 🤝🌸



Anna #Bereuter verlängert in Altach bis Sommer 2026. Die Defensivspielerin fühlt sich sichtlich wohl beim SCRA. ☺️



Fotocredit: SCRA