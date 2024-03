Die LASK-Frauen fahren einen souveränen 5:0 (2:0)-Sieg gegen den Tabellensiebenten Carinthians LIWOdruck Hornets ein. Katharina Mayr (5., 51.) steuert einen Doppelpack bei. Edina Avdic (17.), Bety Nemcova (78.) und Simone Krammer (82.) erzielen je einen Treffer. Die Linzerinnen (35) führen damit in der 2. Frauen-Bundesliga nach 14 Runden weiter die Tabelle an, mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Pinzgau Saalfelden (33). Am nächsten Samstag, den 6. April, empfängt das Team von Trainer Benjamin Stolte den Neuntplatzierten Wiener Sportclub auf der Verbandsanlage des OÖFV (Ankick: 15 Uhr).

Jana Kofler und die LASKlerinnen waren von Carinthians LIWOdruck Hornets nicht zu stoppen und feierten im 14. Zweitliga-Saisonspiel bereits den elften Dreier.

Eiskalter Blitzstart dank Katharina Mayr

Der LASK war von Beginn an engagiert im Spiel, ging früh in Führung: Florentina Sensenberger mit dem schnellen Einwurf auf Bety Nemcova, die den Ball von der Grundlinie gut in den Rückraum auf Katharina Mayr legte. Eiskalt schob sie zur 1:0-Führung ein (5.). Die Athletikerinnen hatten einige gute Möglichkeiten in der Offensive und bauten den Vorsprung verdient aus. Simone Krammer schickte Katharina Mayr auf rechts in die Tiefe. Uneigennützig legte sie auf die einlaufende Edina Avdic ab – 2:0 (17.).

Die Linzerinnen blieben weiter klar überlegen, die Führung verdient. Erstmalig in der Offensive vorstellig wurden die Gäste in der 19. Spielminute, als Jana Lemberger allein auf LASK-Keeperin Jasmin Mühleder stürmte. Mühleder vereitelte die Chance aber geschickt per Fußabwehr. Alle weiteren Offensivbemühungen der Kärntnerinnen klärte die Viererkette der Gastgeberinnen gekonnt - meist schon auf Höhe der Mittellinie.

Offensivstarke Lena Farthofer

Explizit über links kamen die Linzerinnen durch das hohe Anlaufen von Außenverteidigerin Lena Farthofer zu einigen guten Ballgewinnen und Torchancen. Vor dem Pausenpfiff hatte Schwarz-Weiß noch zwei gute Offensivaktionen durch einerseits Simone Krammer (38.) mit einem Schlenzer und Katharina Mayr (40.) aus kürzester Distanz vor dem Tor. Carinthians-Keeperin Anja Meier agierte aber beide Male souverän.

Kurz nach dem Seitenwechsel wusste der LASK seine Führung weiter auszubauen. Einen abgefälschten Krammer-Schuss drückte Katharina Mayr aus spitzem Winkel ins Netz – 3:0 (51.). Die Linzerinnen waren auch im zweiten Spielabschnitt spielbestimmend, kamen immer wieder zu Chancen. Die Abschlüsse von Linda Schöser aus spitzem Winkel und Bety Nemcova per Aufsetzer (57.) parierte die Kärntner Schlussfrau erneut gekonnt. In der 66. Spielminute kam Marie-Sophie Anfang für Hannah Kreuzer ins Spiel. Die 14-jährige Verteidigerin feierte ihr Kampfmannschaftsdebüt in der zweiten Bundesliga.

Simone Krammer mit kühlem Kopf - Marie Klocker mit roter Karte

Nach dem 3:0 war die Spannung draußen, die Gäste zeigten keinerlei Offensivbemühungen und der LASK fand primär Halbchancen vor. Nach einem Mayr-Corner von rechts verwertete Bety Nemcova mit einem Heber aus dem Rückraum zum 4:0 (78.). Die Athletikerinnen hatten aber noch nicht genug. Nach einem Strafraum-Gewusel bewies Simone Krammer kühlen Kopf und markierte das 5:0 (82.).

Am Ende wurde es nochmal richtig hitzig, die Kärtnerinnen dezimierten sich durch unsportliches Verhalten selbst. Marie Klocker bekam die rote Karte (90.). Am 5:0-Endstand änderte das Intermezzo nichts mehr und unsere Linzerinnen fahren einen hochverdienten Arbeitssieg gegen die Carinthians LIWOdruck Hornets ein.

Linda Schöser und Spitzenreiter LASK haben weiter einen Lauf.

„Wir müssen schauen, dass wir uns nicht an das Spiel des Gegners anpassen"

Cheftrainer Benjamin Stolte: „Es war ein verdienter Sieg unserer Mannschaft. In bestimmten Phasen haben wir uns dem Spiel des Gegners angepasst und hatten zu oft zu wenig Tempo im Spiel mit dem Ball. Wir hatten viele Torchancen, hätten das eine oder andere Tor mehr erzielen können. Man muss den Finger in die Wunde legen: Wir müssen schauen, dass wir uns nicht an das Spiel des Gegners anpassen und uns auf uns fokussieren. So können wir die nächsten Entwicklungsschritte gehen.“

LASK: Mühleder – Sensenberger (23. Kerschbaummayr), Kubickova, Kreuzer (66. Anfang), Farthofer – Mayr, Kofler, Krammer, Nemcova, Schöser (77. Wagner) – Avdic (66. Schweitzer)

Tore: Mayr (5., 51.), Avdic (17.), Nemcova (78.), Krammer (82.)

Fotocredit: LASK