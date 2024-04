Das Frauen-Nationalteam startet mit den Vorbereitungen auf die European Qualifiers mit dem Auftaktmatch gegen Deutschland am 5. April 2024 (20:30 Uhr, live auf ORF1, präsentiert von ADMIRAL) in der Raiffeisen Arena in Linz sowie dem Auswärtsspiel gegen Polen am 9. April (18 Uhr, live auf ORF Sport+) in Gdynia.

FC Bayern-Legionärin Sarah Zadrazil fällt wegen einer Muskelverletzung) gegen Deutschland (in Linz) und in Polen aus.

Zwei Deutschland-Legionärinnen fehlen in Linz gegen Deutschland

Teamchefin Irene Fuhrmann muss dabei kurzfristig auf zwei Leistungsträgerinnen verzichten. FC Bayern-Legionärin Sarah Zadrazil (Muskelverletzung) fällt für die beiden EM-Qualifikationsspiele ebenso aus, wie ihre Teamkollegin Katharina Naschenweng, die am gestrigen Sonntag im Pokal-Halbfinale des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste und damit vorerst ausfällt. Eine endgültige Diagnose wird frühstens für den morgigen Dienstag erwartet.

Für das Bayern-Duo nominiert die Teamchefin Michela Croatto (RB Leipzig) und Laura Wienroither (FC Arsenal London) nach. Für Wienroither ist es das Kader-Comeback im Nationalteam nach knapp einem Jahr verletzungsbedingter Pause.

"Gerade gegen ein Top-Team wie Deutschland benötigen wir alle Schlüsselspielerinnen"

„So sehr wir uns vor allem über die Rückkehr von Laura Wienroither freuen, so schwer wiegen gleichzeitig die Ausfälle von Sarah Zadrazil und Katharina Naschenweng. Gerade gegen ein Top-Team wie Deutschland benötigen wir alle unsere Schlüsselspielerinnen. Insofern gilt es jetzt, die Ausfälle bestmöglich zu kompensieren“, so Irene Fuhrmann.

Nach einem Teamfoto-Termin am Montagnachmittag wird das Frauen-Nationalteam am morgigen Dienstag, 2. April 2024 ein erstes Mal gemeinsam auf dem Platz stehen. Die erste Trainingseinheit beim Hotel Dilly in Windischgarsten um 11 Uhr ist für Fans öffentlich.

Länderspiele European Qualifiers

Fr., 5. April 2024: ÖSTERREICH - Deutschland, 20:30 Uhr (MEZ), Raiffeisen Arena, Linz – live in ORF1

Di., 9. April 2024: Polen – ÖSTERREICH, 18:00 Uhr (MEZ), Gdynia Stadium, Gdynia (POL) – live auf ORF Sport+

Kader des Frauen-Nationalteams

TOR: EL SHERIF Mariella (SK Sturm Graz/0), PAL Jasmin (1. FC Köln/GER/4), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/96)

ABWEHR: D´ANGELO Chiara (TSG 1899 Hoffenheim/GER/0/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/14/2 Tor), GEORGIEVA Marina (ACF Fiorentina/ITA/34/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/106/10), KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/100/5), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/19/1), SCHIECHTL Katharina (FK Austria Wien/70/10), WENGER Claudia (spusu SKN St. Pölten/3/0), WIENROITHER Laura (FC Arsenal WFC/ENG/33/2)

MITTELFELD: CROATTO Michela (RB Leipzig/GER/1/0), DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/77/12), FEIERSINGER Laura (AS Roma/ITA/114/19), HICKELSBERGER-FÜLLER Julia (TSG 1899 Hoffenheim/GER/27/7), HÖBINGER Marie-Therese (FC Liverpool/ENG/36/7), PUNTIGAM Sarah (Houston Dash/USA/142/19), SCHASCHING Annabel (SC Freiburg/16/1)

ANGRIFF: BILLA Nicole (TSG 1899 Hoffenheim/GER/98/47), CAMPBELL Eileen (SC Freiburg/GER/13/4), KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/20/1), PINTHER Viktoria (FC Zürich/SUI/37/2), PURTSCHELLER Lilli (SGS Essen 19/68/GER/8/0)

Auf Abruf: AISTLEITNER Isabel (First Vienna FC 1894/0/0), BEREUTER Anna (SPG SCR Altach/FFC Vorderland), BRUNMAIR Livia (1. FC Nürnburg/GER/0/0), BRUNNTHALER Melanie (spusu SKN St. Pölten/0/0), FELIX Lara (1. FC Nürnberg/GER/2/0), FUCHS Lainie (spusu SKN St. Pölten/0/0), GURTNER Andrea (OFI Kreta/GRE/0), HILLEBRAND Sophie (spusu SKN St. Pölten/0/0), HORVAT Sabrina (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/1/0), KRESCHE Isabella (U.S. Sassuolo Calcio/ITA/6), KRÖLL Valentina (SGS Essen 19/68/GER/0/0), LEITNER Annelie (SD Eibar/ESP/1/0), MÄDL Valentina (spusu SKN St. Pölten/0/0), MAIERHOFER Sophie (SK Sturm Graz/22/1), OJUKWU Nicole (First Vienna FC 1894/0/0), RUSEK Larissa (SoccerCoin USV Neulengbach), TRIENDL Lena (FK Austria Wien/0/0), WEILHARTER Yvonne (FK Austria Wien/6/0)

Tickets für Deutschland-Schlager weiterhin verfügbar

Fünf Tage vor dem Kracher gegen die DFB-Elf sind im Vorverkauf bereits knapp 6000 Karten abgesetzt.

Tickets sind nach wie vor online sowie in der LASK-Geschäftsstelle in der Raiffeisen Arena und im HYPO LASK Corner an der Mozartkreuzung erhältlich, ein zusätzliches Kontingent gibt es auf oeticket.

VIP-Tickets für die Business-Club-Tribünen B14 und B15 sind ebenfalls online buchbar.

Achtung: Vor Ort wird es keine Tageskassa geben. Der Online-Ticketkauf ist bis zum Anpfiff möglich.

Personalupdate, öffentliches Training und Ticketstand 🇦🇹🦅



Wir haben die aktuellen News zum heutigen Auftakt in Windischgarsten ℹ️ #GemeinsamÖSTERREICH https://t.co/tS4LAHXLcJ — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) April 1, 2024

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber