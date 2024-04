Der LASK, aktuell Spitzenreiter der 2. Frauen-Bundesliga, empfängt am kommenden Samstag, den 6. April, um 15 Uhr den Tabellenneunten Wiener Sport-Club am heimischen LASK-Platz an der Daimlerstraße und geht als Favorit in das Duell der beiden österreichischen Traditionsklubs.

Im Flow! Linda Schoeser und die LASK-Frauen sind auf Aufstiegskurs in Richung ADMIRAL Fraunen-Bundesliga und wollen gegen den Wiener Sport-Club am Samstag ihren Erfolgslauf fortsetzen!

Im Hinspiel nach 0:1-Rückstand Wende zum 5:1-Kantersieg geschafft

Am Samstag rollt der Ball erneut am LASK-Platz. Zum Traditionsduell der 15. Runde empfängt der LASK den Wiener Sport-Club. Das Hinrundenduell in Hernals drehten die Athletikerinnen wuchtig. Einen 0:1-Rückstand verwandelten die Linzerinnen in einen 5:1-Sieg. Katharina Mayr steuerte damals einen Dreierpack bei.

Jetzt kommt es zum Retourspiel in Linz. Die Linzerinnen können selbstbewusst in die Partie gehen, holten sie doch aus den letzten drei Spielen drei Siege mit einer Tordifferenz von 14:1. Aktuell lacht der LASK mit 35 Punkten von der Tabellenspitze – dicht gefolgt vom FC Pinzgau Saalfelden mit 33 Zählern auf dem Konto.

Aber auch die Wienerinnen starteten erfolgreich in die Rückrunde. Von den letzten drei Spielen entschieden sie zwei für sich. Lediglich das letzte Match gegen die SPG Geretsberg/Bürmoos verloren sie knapp mit 1:2. Der Sport-Club rangiert aktuell mit 15 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz.

LASK-Abobesitzer genießen wie gewohnt freien Eintritt zu allen Heimspielen.

„Wir wollen mehr zocken im Ballbesitz"

Cheftrainer Benjamin Stolte: „Wir freuen uns auf das Traditionsduell gegen den Wiener Sport-Club. Das wird bestimmt ein interessantes Spiel für die Zuschauer. Wir wollen an die Leistungen der letzten Spiele anknüpfen und den Flow mitnehmen. Im Spiel mit dem Ball wollen wir mehr Tempo reinbekommen und mutiger sein. Wir wollen mehr zocken im Ballbesitz, dann sind wir überzeugt, dass wir das Tempo permanent hochhalten können.“

Fotocredit: LASK