Österreichs Frauen-Nationalteam wird das zweite Heimspiel der European Qualifiers gegen Island am 31. Mai 2024 (18 Uhr, live im ORF, präsentiert von Raiffeisen) in der Innviertel ARENA in Ried, dem Heimstadion der SV Guntamatic Ried, bestreiten. Für das Frauen-Nationalteam ist es die Premiere in Ried und nach dem Auftaktmatch der EM-Qualifikation in Linz das zweite Gastspiel in Oberösterreich in Folge.

„Mit vielen Fans auf den Rängen kann die Innviertel ARENA ein echter Hexenkessel werden"

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann: „Schon vor dem Start der UEFA Women´s Nations League ist es unser klares Bestreben gewesen, das Frauen-Nationalteam österreichweit zu präsentieren, um noch mehr Nähe zu unseren Fans aufzubauen. Daher freuen wir uns sehr, dass wir Ende Mai erstmalig in Ried zu Gast sein dürfen. Mit vielen Fans auf den Rängen kann die Innviertel ARENA ein echter Hexenkessel werden. Wir werden auch gegen Island genau so eine Stimmung und Atmosphäre auf den Rängen benötigen.“

Bernhard Neuhold, Geschäftsführung ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH: „Die Innviertel Arena hat sich in der Vergangenheit bereits als hervorragender Austragungsort für unser U21 Herren-Nationalteam etabliert. Umso mehr freut es uns, gemeinsam mit der SV Ried nun auch das Frauen-Nationalteam den Fans in Ried und Oberösterreich zu präsentieren und beim wichtigen EM-Qualifikationsspiel gegen Island eine tolle Unterstützung und Bühne zu bieten. Ich möchte mich bei den Verantwortlichen der SV Ried für diese Möglichkeit bedanken.“

"Haben uns als Austragungsstätte für Länderspiele in vergangenen Jahren sehr guten Ruf erarbeitet"

SV Ried-Präsident Thomas Gahleitner: „Es freut uns sehr, dass nach der U21 jetzt auch das Frauen-Nationalteam ein so wichtiges Match bei uns in der Innviertel ARENA in Ried absolviert. Es zeigt, dass wir uns als Austragungsstätte für Länderspiele in den vergangenen Jahren einen sehr guten Ruf erarbeitet haben. Ich bitte alle Fans, zahlreich zu uns ins Stadion zu kommen und unser Frauen-Nationalteam tatkräftig zu unterstützen."

Ticketverkauf ab 8. April

Der Ticketverkauf für das Match startet am Montag, dem 8. April, um 12 Uhr. Sitzplatz-Karten (Nord, Süd, Ost) kosten in der Kategorie 1 (Sektoren B, C, D, E, K) 16 Euro und ermäßigt* 12 Euro. In der Kategorie 2 (Sektoren, A, F, G, H, I, J) sind Karten um 12 bzw. ermäßigt um 8 Euro erhältlich. Kinder zahlen in beiden Kategorien 6 Euro bzw. sind unter 7 Jahren frei. VIP-Tickets (Süd) kosten 110 Euro inkl. USt. Und für Kinder 45 Euro inkl. USt. Tickets gibt es online unter svried.at sowie in der SVR-Geschäftsstelle.

*Als ermäßigt gelten Pensionisten, Jugendliche unter 19 Jahren, Schüler und Studenten, Zivil- und Präsenzdiener sowie Abonnenten der SV Ried.**Rollstuhlfahrer erhalten gratis Eintritt, Begleiter zahlen € 10,-. Bestellung von Karten per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at