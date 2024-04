Am kommenden Sonntag empfangen die Frauen des First Vienna FC 1894 in der 13. Runde der ADMIRAL Frauen Bundesliga die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn. Ankick auf der Hohen Warte ist um 11 Uhr. Nehmen die Vienna-Frauen dabei Revanche für die 0:1-Niederlage der Vienna-Männer vor einer Woche in der ADMIRAL 2. Liga beim FC Dornbirn?

Das Team von Mark Dobrounig möchte auch gegen die Vorarlberger wieder Tore bejubeln.

„Wollen den Flow der letzten Wochen beibehalten und attraktiven Fußball spielen"

Die Vienna-Frauen kehrten mit breiter Brust nach Döbling zurück. In der letzten Runde besiegte das Team von Mark Dobrounig den FC Bergheim mit 4:1. Durch diesen Sieg hält die Vienna weiterhin den Anschluss an die Tabellenspitze. Nun sind die Blau-Gelben seit sieben Runden in der Liga ungeschlagen und liegen aktuell auf dem dritten Platz der ADMIRAL Frauen Bundesliga.



Mit 28 Punkten liegen die Döblingerinnen drei Punkte hinter dem zweitplatzierten Altach. Bevor es zum direkten Duell nächste Woche nach Altach geht, wartet auf die Blau-Gelben zuhause die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn.



Für Vienna-Spielerin Patricia Pfanner wird wichtig sein die Leistungen aus den letzten Wochen erneut zu bestätigen: „Die Vorfreude auf das nächste Heimspiel ist natürlich enorm. Wir wollen ganz klar den Flow der letzten Wochen beibehalten und attraktiven Fußball spielen. Dennoch ist uns bewusst, dass sich Dornbirn gut verstärkt hat und uns bestimmt vor Aufgaben stellen wird. Wir werden über 90 Minuten alles reinhauen, um die nächsten drei Punkte mit unseren Fans zu feiern!“

"Wundertüte" aus Vorarlberg

Seit diesem Jahr sind die Vorarlbergerinnen Teil der höchsten Spielklasse. In der Saison mussten sie sich schon einige Male knapp geschlagen geben. Allerdings konnte das von Klaus Stocker trainierte Team auch schon voll anschreiben.

Einen überraschenden 1:0 Sieg gab es in der 3. Runde gegen den USV Neulengbach. Insgesamt stehen sie bei acht Punkten und liegen auf dem neunten Rang. Der Abstand zu Platz sieben ist minimal und beträgt nur zwei Punkte.

„Sie bringen im Spiel in der Offensive einiges an Power mit"

Cheftrainer Mark Dobrounig gibt eine Vorschau auf das Duell: „Mit Dornbirn erwartet uns ein Gegner, welcher speziell gegen Sturm und Neulengbach knappe Niederlagen einstecken musste. Sie bringen im Spiel in der Offensive einiges an Power mit.

Wir werden uns fokussieren, uns gut vorbereiten und versuchen unsere Stärken gemeinsam auf den Platz zu bringen. Wir werden so versuchen dieses Spiel erfolgreich zu gestalten.”

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL