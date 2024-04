Am Samstagabend trafen die SK Rapid-Frauen in einem Testspiel auf die Vienna 1b und feierten nach dem 11:0-Kantersieg vor einer Woche gegen Neusiedl heute mit einem verdienten 4:0 den nächsten Erfolg. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit einer knappen grün-weißen Führung sorgten die Grün-Weißen in den Schlussminuten für einen deutlichen Heimsieg bei strömendem Regen in Hütteldorf.

Die SK-Rapid.Teamkolleginnen kurz vor Anpfiff mit dem Trikot von Viktoria Bittendorfer!

Schwere Verletzung von Bittendorfer

Bereits vor dem Spiel gab es einen sehr bitteren Ausfall zu vermelden. Viktoria Bittendorfer, die erste Torschützin in der Geschichte der SK Rapid-Frauen, hat sich diese Woche im Training schwer am Knie verletzt und fällt mit einem Kreuzbandriss sowie einem Seitenband- und Meniskuseinriss für einige Monate aus.

Auch für sie wollten die Rapidlerinnen gewinnen. Nach einer guten Anfangsphase der Gäste, wo sich Torfrau Bürger mehrmals auszeichnen konnte, stellte Lana Khalaf mit der ersten Torchance der Grün-Weißen in der 15. Minute auf 1:0. In weiterer Folge neutralisierten sich beide Teams, ehe die Vienna kurz vor der Halbzeit den vermeintlichen Ausgleich erzielte. Der Schiedsrichter entschied aber korrekterweise auf Abseits.

In der "Rapid-Viertelstunde" drehte Gürtler-Team auf

In der zweiten Halbzeit übernahmen die SK Rapid-Frauen dann das Kommando. Lisa Rammel, Carina Wenninger und Milena Zink hatten gute Möglichkeiten, das Spiel bereits früher zu entscheiden. Dies gelang aber dann in den Schlussminuten, als zunächst Sophie Glasl mit einem scharfen Schuss auf 2:0 (83.) erhöhte und zwei Minuten später Carina Wenninger nach einer Freistoßflanke goldrichtig stand.

Es war das erste Tor der 104-fachen Nationalteamspielerin für Grün-Weiß. Den Schlusspunkt (88.) setzte anschließend noch Sophie Kuba nach schöner Vorarbeit von Lisa Rammel.

"In 1. Halbzeit haben wir uns gegen die aggressive Spielweise der Gegnerinnen doch etwas schwerer getan"

Damit landet das Team von Cheftrainerin Katja Gürtler den zweiten Testspielsieg in Folge: "In der ersten Halbzeit haben wir uns gegen die aggressive Spielweise der Gegnerinnen doch etwas schwerer getan. Zweite Halbzeit haben wir das deutlich besser gemacht und am Ende dieses Testspiel auch verdient gewonnen!"

Die SK Rapid Frauen II testeten am Samstag ebenfalls in Hütteldorf. Das Duell mit den Vienna Frauen U16 endete 1:1-Unentschieden. Sophia Honemann erzielte das grün-weiße Tor!

SK Rapid Frauen - First Vienna FC Frauen 1b 4:0 (1:0)

Testspiel | Trainingsplatz Nord | Hütteldorf

Torfolge: Khalaf (15.), Glasl (83.), Wenninger (85.), Kuba (88.)

SK Rapid Frauen spielten mit: Bürger; Freimann (46. Zink), Muck, Wenninger ©, Hoyda (65. Kindlmayr); Leitner-Garcia (83. Trieb), Haupt; Khalaf (70. Kuba), Tinesz (46. Nikolic), Rammel; Glasl.

Ersatz: Zink, Nikolic, Kuba, Trieb, Kindlmayr.

Fotocredit: SK Rapid/Chaluk