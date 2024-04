Die ADMIRAL Frauen Bundesliga steht vor dem 14. Spieltag. Die aktuellen Top-Vier-Teams - siehe auch aktuelle Tabelle - treffen dabei am kommenden Wochenende direkt aufeinander. ORF Sport+ zeigt das Verfolger-Duell zwischen dem Zweiten SCR Altach und dem drei Punkte dahinter liegenden Tabellendritten First Vienna FC 1894 live (Sonntag, 28. April, 12:45 Uhr)

Die Vienna-Frauen gastieren als Dritter zum Top-Spiel beim Tabellenzweiten SCR Altach und wollen diesmal Grund zum Jubeln haben, nachdem sie das Hinspiel am 8. Oktober auf der Hohen Warte durch ein Last-Minute-Tor in der Nachspielzeit mit 1:2 gegen die Vorarlberger verloren haben. Matchwinnerin damals: Die 17-jährige Selina Albrecht - siehe auch HIER!

Wiener Veilchen wollen auch im achten Spiel en suite unbesiegt bleiben

Eröffnet wird die 14. Runde der ADMIRAL Frauen Bundesliga am Samstag, 27. April 2024 um 12:45 Uhr mit dem Heimspiel des FK Austria Wien gegen SoccerCoin USV Neulengbach (live auf ÖFB TV). Die Veilchen sind nicht nur seit nunmehr sieben Ligaspielen ungeschlagen, sondern bilden auch die viertbeste Offensive der Liga.

Mit Neulengbach kommt hingegen jenes Team nach Wien-Favoriten in die Generali Arena, das aktuell die viertbeste Defensive der Frauen-Bundesliga stellt und zuletzt zwei Siege in Serie einfahren konnte. Das Hinspiel im Wienerwaldstadion entschieden die Niederösterreicherinnen mit 2:0 für sich.

Am Samstag, 27. April um 15:00 Uhr kommt es in der Sparkasse Arena Birkenwiese zum Duell zwischen der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies und dem FC Bergheim (live auf ÖFB TV). Beide Teams trennen in der Tabelle nur zwei Punkte. Bergheim konnte in der vergangenen Runde Tabellenführer St. Pölten eine Hälfte lang Paroli bieten, ehe die Wölfinnen das Spiel noch zu ihren Gunsten entschieden.

Die Vorarlbergerinnen feierten am letzten Spieltag mit einem 2:0-Erfolg beim First Vienna FC 1894 den zweiten Auswärtssieg der Saison. Im Hinspiel holte der FC Bergheim einen späten 2:1-Erfolg.

Das dritte Samstagsspiel der 14. Runde steigt um 16:30 Uhr zwischen Titelverteidiger spusu SKN St. Pölten Rush und dem Vorjahres-Vizemeister SK Sturm Graz (live auf ÖFB TV). Die viertplatzierten Steirerinnen kämpfen noch um Platz zwei und die damit verbundene Qualifikation zur UEFA Women´s Champions League.

Meister SKN St. Pölten – aktuell vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Altach/Vorderland – könnte mit einem Erfolg und einem gleichzeitigen Punkteverlust der Vorarlbergerinnen einen großen Schritt in Richtung Titelverteidigung machen.

Bleibt Summer-Team an Spitzenreiter SKN St. Pölten dran?

Den Bundesliga-Sonntag eröffnet um 12:45 Uhr das ORF Sport+ Livespiel zwischen der SPG SCR Altach/FFC Vorderland und dem First Vienna FC 1894. Das Duell „Zweiter gegen Dritter“ verspricht schon vor Anpfiff Spannung, schließlich könnten die Wienerinnen bei einem Erfolg im Ländle punktmäßig mit den Vorarlbergerinnen gleichziehen.

Diese wiederum sind quasi zum Siegen verpflichtet, will man die Chancen auf den Meistertitel im Duell mit St. Pölten noch aufrecht halten. Aktuell hat die Elf von Bernhard Summer drei Punkte Rückstand auf Platz eins. Das Hinspiel in Wien gewann Altach/Vorderland durch einen Last-Minute-Treffer mit 2:1.

Den Abschluss des 14. Spieltags macht das Duell zwischen dem FC Wacker Innsbruck und dem FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen um 14:30 Uhr (live auf ÖFB TV). Die Tirolerinnen, die sich am vergangenen Spieltag erst kurz vor Schluss beim SK Sturm Graz mit 1:2 geschlagen geben mussten, haben aktuell acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Drei der verbleibenden fünf Saisonspiele bestreitet der FC Wacker Innsbruck noch gegen Teams der unteren Tabellenhälfte. Der FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen konnte bisher im Frühjahr nur eines von vier Spielen für sich entscheiden. In der Hinrunde feierten die Linzerinnen mit einem 7:0-Erfolg den bisher höchsten Saisonsieg.

Die dreizehnte Folge #mitHerz – das ORF-Frauenfußball-Magazin 2023/24 ist am Freitag, 26. April 2024 um 23:00 Uhr auf ORF Sport+ zu sehen.

Summer: „Es ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel"

Liése Brancao, Trainerin spusu SKN St. Pölten: „Das Spiel am Samstag gegen den SK Sturm Graz ist für uns ein sehr wichtiges. Wir wissen, dass sie sehr gute, individuelle Offensivspielerinnen in ihren Reihen haben, die in jeder Situation für Gefahr sorgen können. Wir wollen auf uns schauen, unsere beste Leistung auf den Platz bringen und das Spiel gewinnen, denn die drei Punkte werden mit Blick auf das Saisonfinale sehr wichtig sein.“

Bernhard Summer, Trainer SPG SCR Altach/FFC Vorderland: „Es ist eine enorm wichtige Partie für beide Teams. Wenn man auf die Tabelle schaut, ist es ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Aus meiner Sicht ist das Match aber noch nicht meisterschaftsentscheidend, wenngleich sicherlich wegweisend. Wir wissen um die Stärken der Vienna, daher müssen wir mutig und aktiv auftreten. Es wird ein schwieriges Spiel – hoffentlich für beide Teams.“

Mark Dobrounig, Trainer First Vienna FC 1894: „Wir fahren mit demselben Vorhaben wie bei jedem Spiel, nach Altach, nämlich dieses positiv zu bestreiten. Es wird ein hartes Stück Arbeit und Details werden entscheiden. Wir haben viele positive Momente in unserem Spiel und werden alles investieren, diese für uns zu nutzen.“

„Brauchen einen perfekten Tag, und St. Pölten nicht"

Sargon Duran, Trainer SK Sturm Graz: „Wir freuen uns schon sehr auf das Kräftemessen mit dem Tabellenführer. Um auswärts beim SKN zu punkten, benötigen wir eine Top-Performance von der ganzen Mannschaft. Wir werden uns einen Plan zurechtlegen und uns sehr gut vorbereiten. Wir gehen in jedes Spiel mit dem Ziel, es gewinnen zu wollen. Aber wir wissen, dass wir einen perfekten Tag brauchen werden und St. Pölten nicht. Dafür müssen wir auf höchstem Level performen, das muss die Basis sein.“

Stefan Kenesei, Trainer FK Austria Wien: „Wir erwarten mit Neulengbach einen sehr starken Gegner, der vor allem in Top-Spielen immer wieder den enormen Willen und die Qualität gezeigt hat und jeden Gegner in der Liga zumindest ärgern, wenn nicht sogar schlagen kann. Das hat man im Cup gegen St. Pölten gesehen, aber auch zuletzt in der Liga gegen Altach.

Wir selbst sind seit längerer Zeit ungeschlagen, konnten viel Selbstvertrauen sammeln. In Linz haben wir zuletzt aber die Erkenntnis gewonnen, dass wir bei einhundert Prozent sein müssen und gegen jedes Team in der Liga eine Top-Leistung brauchen. Unser Ziel ist klar Revanche für die 0:2-Niederlage im Hinspiel zu nehmen und den positiven Trend fortzusetzen. Es wird ein Topspiel auf sehr hohem Niveau werden.“

„Austria hat beeindruckende Ungeschlagen-Serie aktuell, Hut ab"

Jürgen Weber, Cheftrainer SoccerCoin USV Neulengbach: „Die zwei Siege zuletzt haben uns natürlich nach vorne gepusht. Es wird am Samstag ein ganz heißes Spiel werden. Die Austria hat eine beeindruckende Ungeschlagen-Serie aktuell, Hut ab vor dieser Leistung. Für mich sind sie ohne eines der besten Teams in der Liga. Dennoch wollen wir in der Generali Arena punkten, im besten Fall mit einem Sieg nach Hause fahren.“

Christian Sterrer, Trainer FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen: „Am Sonntag wartet ein extrem wichtiges und schwieriges Spiel auf uns. Nach den zuletzt unglücklichen Niederlagen müssen wir gegen Innsbruck alles daransetzen, nicht tiefer in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Die Tirolerinnen haben sich im Vergleich zum Herbst enorm gesteigert und lassen in der Defensive nur wenig zu. Sie werden alles dafür tun, dieses Spiel zu gewinnen, denn es dürfte wohl deren letzte Chance sein, den Abstiegskampf nochmals spannend zu gestalten. Wir müssen und werden aber bereit sein, diesen Kampf aufzunehmen.“

Alexander Schriebl, Cheftrainer FC Bergheim: „Jetzt geht es in die heiße Phase. Jeder Punktegewinn kann entscheidend sein. Ich erwarte mir ein hartumkämpftes Spiel. Wenn wir es wieder schaffen, auf unsere einhundert Prozent zu kommen, dann ist im Ländle alles möglich. Ein Punkt wäre für uns ein großer Erfolg.“

Klaus Stocker, Trainer SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies: „Jeder Gegner ist schwierig zu bespielen, die Liga ist sehr ausgeglichen und unser nächster Gegner Bergheim hat im Frühjahr konstante Leistungen abgeliefert. Wir werden unsere Abläufe nochmals optimieren und Bergheim sehr ernst nehmen. Wir wollen mit Überzeugung und Freude ins Spiel gehen, um dieses positiv zu gestalten.“

Yasar Demir, Cheftrainer FC Wacker Innsbruck: „Auf uns warten jetzt einige Spiele gegen sogenannte direkte Konkurrenten, in denen wir punkten müssen. Das beginnt für uns schon an diesem Wochenende gegen Blau Weiß Linz, um noch Chancen auf den Verbleib in der Liga zu haben.

Wir sind auf einem guten Weg, haben uns in Graz sehr gut präsentiert und waren lange auf Augenhöhe. Es war eine klare Leistungssteigerung und ich bin optimistisch, dass wir auch am Sonntag punkten können.“

Die Spiele der 14. Runde im Überblick:

Samstag, 27. April, 12:45 Uhr, FK Austria Wien - SoccerCoin USV Neulengbach (live auf ÖFB TV)

Samstag, 27. April, 15:00 Uhr, SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies – FC Bergheim (live auf ÖFB TV)

Samstag, 27. April, 16:30 Uhr, spusu SKN St. Pölten Rush - SK Sturm Graz (live auf ÖFB TV)

Sonntag, 28. April, 12:45 Uhr, SPG SCR Altach/FFC Vorderland - First Vienna FC 1894 (live auf ORF Sport+)

Sonntag, 28. April, 14:30 Uhr, FC Wacker Innsbruck – FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen (live auf ÖFB TV)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL