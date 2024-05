Die ADMIRAL Frauen Bundesliga steht vor dem 17. und vorletzten Spieltag. Titelverteidiger spusu SKN St. Pölten Rush hat dabei eine Runde vor Saisonende im Top-Spiel gegen Verfolger SPG Altach/Vorderland die nächste Chance, sich vorzeitig den neunten Meistertitel der Vereinsgeschichte zu sichern. Siehe auch aktuelle TABELLE! Das Hinspiel im Herbst gewannen die Wölfinnen daheim mit 2:0.

Beim Hinspiel im Herbst im neuen Hofmann Personal Stadion brachte Viktoria Filsner die Neulengbacherinnen beim 2:0-Auswärtssieg gegen Gastgeber FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen in Führung.

FC Bergheim reicht gegen FC Wacker Innsbruck Remis zum Klassenerhalt

Eröffnet wird die 17. Runde der ADMIRAL Frauen Bundesliga am Samstag, 18. Mai 2024 um 13 Uhr mit dem direkten Abstiegsduell zwischen dem FC Bergheim und dem FC Wacker Innsbruck. Die Salzburgerinnen liegen zwei Runden vor Schluss fünf Zähler vor dem Tabellenschlusslicht aus der Tiroler Landeshauptstadt. Auf Grund des 5:2-Sieges in der Hinrunde reicht dem FC Bergheim am Samstag bereits ein Remis für den Klassenerhalt. Für Wacker Innsbruck heißt es hingegen „Verlieren verboten“ um die Chance auf den Ligaverbleib zu wahren. Zum Saisonabschluss Ende Mai gastiert der FC Bergheim in Graz, Wacker Innsbruck empfängt Lustenau/Dornbirn.

Das zweite Samstagsspiel steigt auf der Hohen Warte in Wien-Döbling zwischen dem First Vienna FC 1894 und dem SK Sturm Graz. Die Wienerinnen dürfen sich nach dem Auswärtssieg in Innsbruck in der vergangenen Runde nach wie vor erster Verfolger von Tabellenführer St. Pölten nennen. Mit einem Sieg über Sturm und einer gleichzeitigen Niederlage der Drittplatzierten Altacherinnen wäre den Dobrounig-Elf eine Runde vor Schluss mindestens der Vizemeistertitel sicher. Für Sturm Graz gilt es, den aktuellen Tabellenplatz vier gegen Verfolger Austria Wien zu verteidigen. Die Top-Drei sind für die Elf von Sargon Duran nicht mehr zu erreichen. Das Hinspiel gewann die Vienna in Graz mit 2:1.

Das dritte und letzte Bundesliga-Spiel am Samstag bestreitet SoccerCoin USV Neulengbach zuhause gegen den FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen um 18:30 Uhr. Die Niederösterreicherinnen könnten die Saison noch in der oberen Tabellenhälfte abschließen. Hierfür benötigen die Neulengbacherinnen jedoch zwei Siege aus den verbleibenden beiden Saisonspielen, während die Wiener Austria keine Punkte mehr holen dürfte. Mit einem Sieg gegen Linz ist der Elf von Jürgen Weber zumindest Platz sechs sicher. Der FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen liegt derzeit mit 14 Zählern auf Rang acht, einen Punkt hinter der Spielgemeinschaft Lustenau/Dornbirn und fünf Punkte hinter dem kommenden Gegner aus Neulengbach. Das Hinspiel gewann Neulengbach in Linz mit 2:0.

Spieltag an Pfingstsonntag wird im Ländle eröffnet

Den Bundesliga-Sonntag eröffnet um 10:30 Uhr die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies zuhause gegen den FK Austria Wien. Die Wienerinnen befinden sich mit Sturm Graz noch im Fernduell um Platz vier, während die Vorarlbergerinnen noch um das Erreichen von Platz sechs spielen. Die Austria hat in der Bundesliga neun der letzten zehn Spiele nicht verloren (fünf Siege, vier Remis) und feierte im Hinspiel einen 4:1-Erfolg. Lustenau/Dornbirn sicherte sich vor allem mit starken Leistungen im April und Mai den vorzeitigen Klassenerhalt und liegt aktuell auf Platz sieben.

Zum Abschluss des 17. Spieltags hat Titelverteidiger spusu SKN St. Pölten Rush auswärts bei der SPG SCR Altach/FFC Vorderland um 12:45 Uhr den nächsten Matchball auf den neunten Meistertitel. Hierfür reicht den Wölfinnen im Ländle bereits ein Remis, um eine Runde vor Saisonschluss nicht mehr einholbar zu sein.

Die Vorarlbergerinnen wiederum können mit einem Sieg über St. Pölten bis auf zwei Zähler heranrücken und so sogar die Chancen auf den Meistertitel bis zum Saisonfinale am 26. Mai offenhalten. Seit der Saison 2014/15 gingen alle Titel in die Niederösterreichische Landeshauptstadt nach St. Pölten.

Die 16. Folge #mitHerz – das ORF-Frauenfußball-Magazin 2023/24 ist am Freitag, 17. Mai 2024 um 17:25 Uhr auf ORF Sport+ zu sehen. Folge 17 wird am Samstag, 25. Mai 2024 um 21:00 Uhr ausgestrahlt.

STATEMENTS im Vorfeld der 17. Runde:

Liése Brancao, Trainerin spusu SKN St. Pölten Rush: „Das Spiel in Altach ist für mich ein richtiges Fest im Frauenfußball, denn es geht für beide Vereine um viel. Der aktuelle Tabellenführer gegen den Dritten, dazu in einem tollen Stadion, ich denke besser könnte es nicht sein. Wir freuen uns schon sehr auf dieses Spiel.“

Mark Dobrounig, Trainer First Vienna FC 1894: „Die Partie gegen Sturm wird ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen werden. Wir werden gut verteidigen und die Zweikämpfe annehmen müssen und versuchen, in der Offensive kreative Lösungen zu finden, um zum Torabschluss zu kommen. Wir hoffen, dass uns viele Fans unterstützen werden, wir werden jede einzelne Person brauchen.“

Bernhard Summer, Trainer SPG SCR Altach/FFC Vorderland: „St. Pölten ist eine Klasse für sich, weil sie immer dann da sind, wenn es darauf ankommt. Sie können gegen uns den Meistertitel fixieren und ich rechne damit, dass dies für sie ein klares Ziel am Sonntag ist. Für uns wäre es sehr wichtig, zu punkten, weil wir vorne dabeibleiben möchten.“

Sargon Duran, Trainer SK Sturm Graz: „Wir treffen auf eines der spielstärksten Teams der Liga, das noch um den Meister- bzw. Vizemeistertitel kämpft. Die Mannschaft ist voll mit Nachwuchs-Nationalspielerinnen und hoher Qualität. Wir werden in Wien gefordert sein und benötigen eine Top-Performance an diesem Tag.“

Stefan Kenesei, Trainer FK Austria Wien: „Nach den drei Spielen innerhalb einer Woche zuletzt hatten wir nun wieder genug Zeit zum Regenerieren und konnten uns gut auf den Gegner vorbereiten. Wenn man sieht, wie Lustenau/Dornbirn zuletzt performt hat, spielen wir gegen ein absolutes Top-Team der Liga. Wir werden auf der Hut sein und all das mitnehmen müssen, was uns speziell in der Rückrunde bisher ausgezeichnet hat. Es wird ein spannendes Spiel mit zwei Teams auf Augenhöhe werden. Ich hoffe, dass wir an den Erfolg der vergangenen Woche anschließen können.“

Jürgen Weber, Cheftrainer SoccerCoin USV Neulengbach: „Nach den letzten zwei Niederlagen kommt ein sehr unangenehmer Gegner auf uns im letzten Heimspiel zu. Gegen Bergheim und Innsbruck haben wir zuletzt daheim Lehrgeld bezahlt. Ich hoffe, dass wir am Samstag den Fokus zu einhundert Prozent auf den Platz bringen. Wir wollen den sechsten Platz absichern, dafür werden wir drei Punkte gegen Linz benötigen.“

Klaus Stocker, Trainer SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies: „Es wartet ein schwieriges Heimspiel gegen eine spielstarke Mannschaft. Wir werden uns wiederum gezielt vorbereiten und hoffen, dass wir noch Spielerinnen fit bekommen, um einen positiven Heimabschluss anzustreben.“

Christian Sterrer, Trainer FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen: „Nach der hohen Niederlage in St. Pölten sind wir jedenfalls auf Wiedergutmachung aus. Neulengbach hat heuer immer wieder sehr gute Spiele abgeliefert und es wird extrem schwer, dort etwas mitzunehmen, da sie sich sicher für die vergangenen zwei Niederlagen rehabilitieren werden wollen.“

Alexander Schriebl, Cheftrainer FC Bergheim: „Das nächste Spiel hat Finalcharakter und wird uns und den Innsbruckerinnen im Gedächtnis bleiben. Genau das macht den Reiz des Fußballs aus. Ich erwarte mir einen Riesen-Fight von beiden Teams. Wir werden alles daransetzen, um das bessere Ende für uns zu haben. Es ist schön und ein Privileg, diese Aufregung erleben zu dürfen.“

Yasar Demir, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Wir fahren nach Bergheim und wissen, dass alles andere als ein Sieg für uns uninteressant ist, um die Klasse zu halten. Deshalb werden wir taktisch clever agieren und entschlossen auf das Spielfeld gehen müssen. Wir werden alles daransetzen, das Spiel am Samstag zu gewinnen und werden sehen, ob es am Ende reicht und wir zum Saisonabschluss noch eine Chance auf den Ligaverbleib bekommen.“

Die Spiele der 17. Runde im Überblick:

Samstag, 18. Mai, 13:00 Uhr, FC Bergheim – FC Wacker Innsbruck (live auf ÖFB TV)

Samstag, 18. Mai, 16:00 Uhr, First Vienna FC 1894 – SK Sturm Graz (live auf ÖFB TV)

Samstag, 18. Mai, 18:30 Uhr, SoccerCoin USV Neulengbach – FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen (live auf ÖFB TV)

Sonntag, 19. Mai, 10:30 Uhr, SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies - Austria Wien (live auf ÖFB TV)

Sonntag, 19. Mai, 12:45 Uhr, SPG SCR Altach/FFC Vorderland - spusu SKN St. Pölten Rush (live auf ORF SPORT+)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL