Zum letzten Mal in der laufenden Spielzeit ist die Hohe Warte Austragungsort eines Meisterschaftsspiels der ADMIRAL Frauen Bundesliga. Die Frauen des First Vienna FC 1894 treffen zwei Runden vor Schluss auf den SK Sturm Graz. Der Anpfiff ist am kommenden Samstag, den 18. Mai 2024, um 16 Uhr. Siehe auch HIER!

Wollen wie beim 2:1-Hinspielsieg im Trainingszentrum Messendorf auch im Retourmatch auf der Hohen Warte gegen den SK Sturm Graz wieder Grund zum Jubeln haben: Die Vienna-Frauen um Trainer Mark Dobrounig.

Entscheidende Phase

Zwei Runden vor Schluss und noch haben drei Teams die Möglichkeit die Meisterschaft zu gewinnen, um somit in der kommenden Saison 2024/24 in der Champions League an den Start zu gehen. An der Spitze der Tabelle der Frauen ADMIRAL-Bundesliga liegt vor der vorletzten Runde Titelverteidiger spusu SKN St. Pölten Rush mit 42 Punkten, fünf Zähler dahinter lauert die Vienna punktgleich mit der SPG SCR Altach/FFC Vorderland.

Für einen Showdown in der letzten Runde müssen die Vorarlbergerinnen am Sonntag (12:45 Uhr) im direkten Aufeinandertreffen gegen den Spitzenreiter gewinnen.

Vienna in Form

Die Vienna kehrt mit viel Zuversicht auf die Hohe Warte zurück. Am letzten Spieltag fuhren die Döblingerinnen einen souveränen 4:1-Auswärtssieg gegen Wacker Innsbruck ein.

Die Runde davor entschied das Team von Mark Dobrouinig das Wiener Derby für sich. Die Formkurve stimmt auf jeden Fall und macht Mut für das Saisonfinale.

„Wir werden mutig und konsequent sein müssen"

Für das letzte Heimspiel ist der SK Sturm Graz zu Gast in Döbling. Die “Blackies”, die von Ex-Vienna-Spieler Sargon Duran trainiert werden, liegen auf dem vierten Tabellenplatz. Nach einem späten Treffer durch Laura Krumböck konnten die Grazerinnen gegen den USV Neulengbach einen 1:0-Sieg am vergangenen Spieltag holen.

Cheftrainer Mark Dobrounig über das anstehende Spiel: „Mit Sturm erwartet uns ein starker Gegner. Sie haben viele gute Spielerinnen in ihren Reihen, die in allen Phasen des Spiels Gefahr ausstrahlen können. Wir werden mutig und konsequent sein müssen, mit dem Fokus die Momente im Spiel für uns zu nutzen. Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung unserer Fans, wir werden jeden einzelnen brauchen, um diese zusätzliche Motivation als Push am Platz zu nutzen.”

Zum 130. Geburtstag des First Vienna FC 1894 suchen wir deine schönsten Vienna-Erinnerungsstücke. Diesen Freitag, 17. Mai, von 15:00 bis 18:00 Uhr, hast du die erste Gelegenheit, Exponate abzugeben.



ℹ️ Nähere Infos findest du hier: https://t.co/sGEPdo9J62#ViennaFamily pic.twitter.com/DrEAqyPs1A — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) May 16, 2024

Fotocredit: