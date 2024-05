Die Entscheidung um den Meistertitel in der 2. Frauen Bundesliga und dem damit verbundenen Aufstieg in die ADMIRAL Frauen Bundesliga ist eine Runde vor Saisonende entschieden. Dank eines 1:0-Heimsieges im Topspiel gegen den direkten Verfolger FC Pinzgau Saalfelden sichert sich der LASK heute eine Runde vor Saisonschluss vorzeitig das Ticket für das Oberhaus - siehe auch TABELLE! Den Treffer zum Aufstieg erzielt Kapitänin Jana Kofler mit dem "Goldtor" in der 37. Minute.

Kapitänin Jana Kofler schoss die LASK-Frauen in die ADMIRAL Frauen-Bundesliga, die Linzerinnen schafften damit den Durchmarsch.

"Vor der Saison hat uns keiner zugetraut, dass wir aufsteigen"

Erst vor einem Jahr sicherten sich die Frauen des LASK in der Oberösterreich-Liga den Titel und fixierten anschließend in den Relegationsspielen den Aufstieg in die 2. Frauen Bundesliga. Dank des 1:0-Heimsieges stehen die Linzerinnen mit 56 Punkten eine Runde vor Saisonschluss fünf Punkte vor Pinzgau.

LASK-Cheftrainer Benjamin Stolte: "Ein richtig geiles Gefühl. Vor der Saison hat uns keiner zugetraut, dass wir aufsteigen. Wir haben eine super Mischung aus jungen und erfahrenen Spielerinnen, das hat es am Ende ausgemacht. Pinzgau hat uns in den ersten 35 Minuten richtig in die eigene Hälfte gedrückt. Mit unserer ersten Standard-Situation ist uns dann die wichtige Führung gelungen. Am Ende haben wir den Sieg mit allem verteidigt. Emotionen pur. Das wird für immer in der Geschichte des LASK sein."

Mavie Schweitzer, LASK: "Ein überragendes Gefühl, das hat heute richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir weiterhin so guten Fußball spielen, dann können wir uns auch in der Bundesliga behaupten. Wenn wir als Team agieren, sind wir in der Bundesliga super dabei."

Neben dem bereits abgestiegenen SKV Altenmarkt stehen nun auch die Young Violets Austria Wien als Absteiger in der 2. Frauen Bundesliga fest. Der SV Horn und der Wiener Sport-Club kämpfen am letzten Spieltag um den rettenden neunten Platz.

Wacker Innsbruck steigt ab

Während der LASK den Aufstieg in die ADMIRAL Frauen Bundesliga fixieren konnte, steht auch der Absteiger aus dem Oberhaus in die 2. Frauen Bundesliga fest. Im direkten Abstiegsduell zwischen dem FC Bergheim und dem FC Wacker Innsbruck setzen sich die Salzburgerinnen mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer für Bergheim erzielt Emelie Kobler in der 22. Minute. Für den FC Wacker Innsbruck ist der Abstieg in die 2. Frauen Bundesliga damit eine Runde vor Saisonende besiegelt.

Yasar Demir, Cheftrainer FC Wacker Innsbruck: „Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir nicht gewinnen konnten, aber ich kann meinem Team heute keinen Vorwurf machen, vor allem wenn wir die Entwicklung seit der Winterpause betrachten. Wir sind mit Sicherheit nicht heute abgestiegen. Die Mädels haben heute alles probiert und bis zur letzten Minute gekämpft. Wir steigen ab, das müssen wir so hinnehmen. Unser Plan B wird sein, uns in der 2. Bundesliga neu zu formieren und nachhaltig das Ziel zu setzen, wieder in die Bundesliga zu kommen.“

