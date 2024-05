Die Meister-Entscheidung in der ADMIRAL Frauen Bundesliga ist gefallen. Mit einem 2:1-Sieg bei Verfolger SPG SCR Altach/FFC Vorderland sichert sich Titelverteidiger spusu SKN St. Pölten Rush eine Runde vor Saisonschluss vorzeitig den Titel. Es ist der neunte Triumph der Niederösterreicherinnen. Seit der Saison 2014/15 geht der Titel damit in die niederösterreichische Landeshauptstadt. Die Serienmeisterinnen fixieren zudem auch das neunte Double der Vereinsgeschichte, nachdem die Wölfinnen vor zehn Tagen auch das Finale im SPORTLAND Niederösterreich Frauen Cup gegen den FK Austria Wien gewannen.

"Der Titel hat einen extrem hohen Stellenwert für uns"

Den besseren Start in die Partie in der Cashpoint Arena erwischen die Gastgeberinnen, die in der 18. Minute durch einen direkten Freistoßtreffer von Sabrina Horvat in Führung gehen. Diese hat auch bis zur Pause Bestand. Nach dem Seitenwechsel kommen die Titelverteidigerinnen stark aus der Kabine. Erst trifft Mateja Zver in der 47. Minute mit einem wuchtigen, flachen Abschluss zum 1:1-Ausgleich, der bereits zur vorzeitigen Meisterschaft reichen würde. Nur vier Minuten später trifft die Slowenin erneut, diesmal mit einem unhaltbaren Schuss ins lange Eck (51.) aus ähnlicher Position.

Durch den 2:1-Erfolg im Ländle liegen die St. Pöltenerinnen eine Runde vor Saisonschluss acht Punkte vor den Verfolgern Altach/Vorderland und dem First Vienna FC 1894.

Jennifer Klein, SKN-Kapitänin: "Die Spiele gegen Altach sind immer sehr schwierig, sie haben ein kämpferisches Team. Uns haben in der ersten Hälfte die gewissen Details gefehlt, da haben wir uns schwer getan. Matejas Abschlüsse heute warten brutal, wenn sie in solche Positionen kommt, lässt sie es sich selten nehmen. Der Titel hat einen extrem hohen Stellenwert für uns. Wir hatten einen gewissen Umbruch im Sommer mit einigen neuen Rollen, sind als Team aber gut und schnell zusammengewachsen."

Doppeltorschützin Mateja Zver: "In der ersten Hälfte waren wir nicht so im Spiel, haben die Zweikämpfe nicht gewonnen und viele Bälle verloren. Darum haben wir in der Pause dann unser System geändert und es ist deutlich besser geworden. Die Trainerin hat uns in der Pause gesagt, dass wir einfach unser Spiel spielen sollen. Wir haben heute am Ende gezeigt, dass wir den Titel wieder unbedingt nach St. Pölten holen wollen."

Cheftrainerin Liése Brancao: "Ein knapper Sieg, aber wir sind glücklich, dass es vorzeitig für den Meistertitel gereicht hat. Dieser Titel hat eine große Bedeutung - vor allem für die jungen Spielerinnen - denn wir haben heuer gesehen, dass wir immer weiter machen müssen und uns auf den bisherigen Erfolgen nicht ausruhen dürfen. Die Spielerinnen haben Charakter gezeigt, vor allem in den Phasen der Saison im Frühling, in denen wir nicht gewonnen haben. Heute genießen wir den Titel und ich denke, morgen bekommen die Spielerinnen frei."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL