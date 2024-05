Das österreichische Frauen-Nationalteam startet mit den Vorbereitungen auf das Länderspiel-Doppel in den European Qualifiers gegen Island am Freitag, den 31. Mai 2024 (18 Uhr, live auf ORF1, präsentiert von Raiffeisen) in der Innviertel Arena in Ried sowie dem Auswärtsspiel in Island am Dienstag, den 4. Juni (21:30 Uhr MEZ, live auf ORF Sport+) in Stadion Laugardalsvöllur in Reykjavik.

Torfrau Isabella Kresche nachnominiert

Zum Auftakt des dritten Lehrgangs des Jahres nominiert Teamchefin Irene Fuhrmann mit Isabella Kresche vom U.S. Sassoulo Calcio kurzfristig eine Torfrau nach. Die 25-Jährige reist am heutigen Montag ins Teamcamp nach Geinberg (Oberösterreich) und ersetzt Mariella El Sherif. Die Torfrau des SK Sturm Graz und Torhüterin der Saison 2023/24 in der ADMIRAL Frauen Bundesliga fällt aufgrund einer Sprunggelenksverletzung aus.

Nach einer ersten Trainingseinheit am Montagnachmittag wird das Frauen-Nationalteam am morgigen Dienstag, 28. Mai um 11 Uhr die einzige öffentliche Trainingseinheit am Sportplatz in Geinberg absolvieren.

Noch Rest-Tickets in Ried für Island-Heimspiel erhältlich

Fünf Tage vor dem ersten Länderspiel der ÖFB-Frauen in Ried gegen Island darf sich das Frauen-Nationalteam auf die Unterstützung von mindestens 3200 Fans freuen. Auf Grund der Ticket-Nachfrage wurde mit dem Sektor M ein weiterer Bereich im Rieder Stadion für die Fans geöffnet.

Länderspiele European Qualifiers

Fr., 31. Mai 2024: ÖSTERREICH - Island, 18:00 Uhr, Raiffeisen Arena, Ried – live in ORF1

Di., 4. Juni 2024: Island – ÖSTERREICH, 21:30 Uhr (MEZ), Reykjavik (ISL) – live auf ORF Sport+

Kader des ÖFB-Frauen-Teams

TOR: KRESCHE Isabella (U.S. Sassuolo Calcio/ITA/6), PAL Jasmin (1. FC Köln/GER/4), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/98)

ABWEHR: CROATTO Michela (RB Leipzig/GER/1/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/16/2 Tor), GEORGIEVA Marina (ACF Fiorentina/ITA/36/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/108/10), KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/102/5), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten Rush/19/1), SCHIECHTL Katharina (FK Austria Wien/72/10), WENGER Claudia (spusu SKN St. Pölten Rush/3/0), WIENROITHER Laura (FC Arsenal WFC/ENG/33/2)

MITTELFELD: DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/79/12), FEIERSINGER Laura (AS Roma/ITA/115/19), HICKELSBERGER-FÜLLER Julia (TSG 1899 Hoffenheim/GER/29/7), HÖBINGER Marie-Therese (FC Liverpool/ENG/36/7), PUNTIGAM Sarah (Houston Dash/USA/144/20), SCHASCHING Annabel (SC Freiburg/17/1), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/117/15)

ANGRIFF: BILLA Nicole (TSG 1899 Hoffenheim/GER/100/47), CAMPBELL Eileen (SC Freiburg/GER/15/7), PINTHER Viktoria (FC Zürich/SUI/39/2), PURTSCHELLER Lilli (SGS Essen 19/68/GER/10/1)

Auf Abruf:

BRUNMAIR Livia (1. FC Nürnburg/GER/0/0), BRUNNTHALER Melanie (spusu SKN St. Pölten Rush/0/0), BRUNOLD Carina (SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies), D´ANGELO Chiara (TSG 1899 Hoffenheim/GER/0/0), GURTNER Andrea (OFI Kreta/GRE/0), HILLEBRAND Sophie (spusu SKN St. Pölten Rush/0/0), KÖSSLER Elena (SK Sturm Graz/0/0), KRÖLL Valentina (SGS Essen 19/68/GER/0/0), LEITNER Annelie (SD Eibar/ESP/1/0), MÄDL Valentina (spusu SKN St. Pölten Rush/0/0), MAIERHOFER Sophie (SK Sturm Graz/22/1), MAYRHOFER Sandra (SoccerCoin USV Neulengbach/0/0), NASCHENWENG Katharina (FC Bayern München/GER/50/6), OJUKWU Nicole (First Vienna FC 1894/0/0), RUSEK Larissa (SoccerCoin USV Neulengbach/0), WEILHARTER Yvonne (FK Austria Wien/6/0)

Fotocredit: ÖFB