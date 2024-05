Die First Vienna FC 1894-Spielerin Nicole Ojukwu (geb.: 28.11.2005 in Wien) verlässt Österreich und schließt sich dem SC Freiburg im deutschen Breisgau an. Für die 18-Jährige beginnt damit ab der nächsten Saison ein neues Kapitel in ihrer Karriere. Der Wechsel der ÖFB-U20-Nationalspielerin in die Deutsche Bundesliga ist ein weiterer Beweis für die erfolgreiche Jugendarbeit der Vienna und die Plattform Hohe Warte.

Folgt dem Lockruf der Deutschen Bundesliga und wechselt von der Vienna zum SC Freiburg: Nicole Ojukwu.

Acht Tore in 42 Bewerbsspielen für Vienna

Nach einer herausragenden Saison, die mit dem Vizemeistertitel und einem Platz in der Champions League-Qualifikation gekrönt wurde, ist das Interesse den Vienna-Spielerinnen gewachsen. Auch der SC Freiburg wurde auf die beeindruckenden Leistungen aufmerksam und sicherte sich die Dienste von Nicole Ojukwu, einem der Top-Talente des Traditionsklubs von der Hohen Warte

Nicole Ojukwu spielte seit 2020 für Österreichs ältesten Fußballverein und arbeitete sich über den Vienna-Nachwuchs und einem Zwischenstopp in der ÖFB-Akademie in St. Pölten in die Startelf der Vienna. In den letzten zwei Spielzeiten der ADMIRAL Frauen Bundesliga war die Mittelfeldspielerin eine unverzichtbare Stütze des Teams. In insgesamt 36 Ligaspielen kam die 18-Jährige auf 33 Einsätze. Für die Vienna absolvierte sie insgesamt 42 Bewerbsspiele und erzielte acht Tore.

„Wird sich bald in einer der besten Ligen der Welt messen und dort die Fans begeistern"

Mark Dobrounig, Trainer der Vienna: „Mit Nicole verlieren wir eine außergewöhnliche Fußballerin und einen ganz besonderen Menschen. Durch ihren Fleiß, Ehrgeiz und Einsatz hat sie in den letzten zwei Jahren eine enorme Entwicklung in allen Bereichen vollzogen und war ein wesentlicher Bestandteil unseres Teams. Natürlich fällt uns der Abschied schwer, doch überwiegt die Freude darüber, dass sie sich bald in einer der besten Ligen der Welt messen wird und dort die Fans begeistern wird.

Wir gehen als Verein den Weg, zu unserem erfahrenen Kern die besten Talente des Landes auszubilden und für die internationalen Topligen vorzubereiten. Daher freut es uns sehr, dass nach Livia Brunnmair nun auch Nicole diesen Weg einschlagen wird. Wir bedanken uns bei Ify – sie wird immer ein Teil unserer Vienna-Familie sein!“

„Wechsel nach Freiburg ist für mich und meine Karriere großer Schritt"

Nicole Ojukwu selbst äußerte sich ebenfalls zu ihrem Wechsel: „Die Entscheidung, von der Vienna nach Deutschland zu wechseln und Wien zu verlassen, war keine leichte. Der Wechsel nach Freiburg ist für mich und meine Karriere aber ein großer Schritt. Ich möchte mich bei allen im Verein für die letzten Jahre und die Unterstützung bedanken. Die Vienna und dieses Team werden immer einen Platz in meinem Herzen haben. Wir sehen uns sicher wieder!“

Fotocredit: Vienna/Tom Seiss