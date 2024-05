Nach der ersten individuellen Trainingseinheit am gestrigen Montag ist das Frauen-Nationalteam am heutigen Dienstagvormittag ein erstes Mal gemeinsam auf dem Platz im oberösterreichischen Geinberg gestanden und hat die erste von insgesamt drei Trainingseinheiten vor dem ersten EM-Qualifikationsspiel mit Island in drei Tagen absolviert.

Nachdem das Frauen-Nationalteam Anfang April das erste Mal in der Raiffeisen Arena in Linz zu Gast war, wartet Freitagabend die nächste Stadion-Premiere: Diesmal in der Innviertel Arena in Ried im Innkreis.

"Die Vorfreude ist nicht nur bei mir als Oberösterreicherin sehr groß"

Am Freitag, 31. Mai 2024 (18:00 Uhr, live auf ORF1, präsentiert von Raiffeisen) ist das Frauen-Nationalteam um Kapitänin Sarah Puntigam erstmals in der Geschichte in der Rieder Innviertel Arena zu Gast.

Für die in St. Aegidi aufgewachsene Annabel Schasching steht mit dem Premieren-Heimspiel in Ried somit eine besondere Partie vor der Tür: „Ich freue mich, dass wir in Ried spielen, weil es ein richtig cooles Stadion ist und ich hoffe, dass wir von der Stimmung an das Deutschland-Spiel in Linz anschließen können. Die Vorfreude ist nicht nur bei mir als Oberösterreicherin, sondern generell im gesamten Team sehr groß. Das Publikum hat uns zuletzt sehr beflügelt, ich hoffe, dass das am Freitag wieder so sein wird.“

"Es ist immer gut, mit den eigenen Fans im Rücken zuhause zu starten. Ich hoffe auf die Unterstützung der Fans, damit wir den ersten Schritt machen können"

Große Vorfreude auf mindestens 3300 Fans herrscht auch bei Teamkollegin Verena Hanshaw: „Die Erwartungshaltung ist sehr groß. Uns ist bewusst, welche Chancen wir haben, wenn wir die beiden Island-Duelle positiv bestreiten. Der Fokus liegt jetzt einmal auf dem ersten Duell am Freitag in Ried. Es ist immer gut, zuhause zu starten, mit den eigenen Fans im Rücken. Ich hoffe, dass wir mit all unserer Kraft und auch der Unterstützung der Fans den ersten Schritt machen können und die Fans laut sind und uns pushen, weil es sich damit einfach viel besser spielt.“

Annabel Schasching warnt jedoch nicht zuletzt aufgrund der knappen 0:1-Niederlage gegen die Isländerinnen beim letzten freundschaftlichen Duell im Juli 2023 in Wiener Neustadt vor den Gästen: „Island ist ein Team, dass generell sehr über die Physis kommt und gerade in der Offensive über viel Schnelligkeit verfügt. Es wird ein intensives Spiel werden, wo der Zweikampf ganz oben stehen wird. Wir müssen uns auf eine gewisse Wucht einstellen, die uns erwarten wird, bin mir aber sicher, dass wir dagegen Lösungen haben werden. Der gesamte Lehrgang mit den beiden Spielen ist sehr wichtig, weil wir einen richtig großen Schritt in Richtung EM-Qualifikation machen können.“

Das Ziel für das Länderspiel-Doppel gegen die Weltranglisten 15. Ist klar gesetzt, wie Verena Hanshaw bestätigt: „Island ist ein extrem unangenehmer Gegner. Wir haben heute im Training bereits begonnen, uns genau auf das einzustellen. Es gilt clever zu sein und deren Schwächen zu nutzen und ihnen nicht in die Karten zu spielen.“

Noch rund 500 Tickets im freien Verkauf

Für die Ried-Premiere der ÖFB-Frauen am Freitag sind noch rund 500 Tickets im freien Verkauf. Restkarten gibt es noch auf der Nordtribüne im Bereich A und F, auf der Südtribüne im Block J und M sowie hinter dem Tor im Sektor G und H.

Annabel #Schasching: „Ich freue mich, dass wir in Ried spielen, weil es ein cooles Stadion ist. Die Vorfreude ist nicht nur bei mir als Oberösterreicherin groß. Das Publikum hat uns zuletzt sehr beflügelt, ich hoffe, dass das am Freitag wieder so sein wird.“#GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/gId3uL6eSq — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) May 28, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at