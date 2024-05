Nach der knappen 2:3-Auftaktniederlage in Linz gegen Deutschland und dem 3:1-Auswärtssieg in Danzig gegen Polen hält die ÖFB-Elf mit drei Punkten hinter Tabellenführer Deutschland auf dem 2. Platz, der für eine direkte Qualifikation zur EM-Endrunde reichen würde. Marie Höbinger erwartet mit den Isländerinnen ein ähnliches Duell, wie beim letzten EM-Qualifikationsspiel in Polen: „Island hat ein ähnlich direktes Team, wie es Polen gewesen ist. Wir werden uns auf unsere Leistung konzentrieren müssen, in den Umschaltmomenten aufpassen und hoffen, dass wir ihnen unser Spiel aufzwingen können. Wir haben im Team eine super Energie, das spürt man in jeder Trainingseinheit. Wir wollen mit positiven Aktionen in das Spiel starten“, so die Liverpool-Legionärin.

Mit dem Premieren-Spiel in Ried ist das Frauen-Nationalteam damit zum zweiten Mal binnen acht Wochen in Oberösterreich zu Gast. Katharina Schiechtl blickt der Österreich-Tour ihres Teams positiv entgegen: „Es ist ein großer Vorteil, dass wir uns in verschiedenen Stadien zeigen können. So können wir die Fans in ganz Österreich mitnehmen, das ist eine coole Sache. Wir wollen die Fans in Ried morgen begeistern, damit sie uns pushen und vorwärtstreiben.“

Auch Barbara Dunst bestätigt vor dem morgigen Duell: „Spiele vor eigenem Publikum sind immer am geilsten. Wir haben in den letzten Monaten immer wieder gesehen, dass wir die Fans voll mitnehmen können. Das pusht uns und zeichnet uns aus, weil wir ein richtiges Mentalitäts-Team sind.“

Insgesamt zwei Duelle hat es mit Island bisher gegeben. Beim letzten Aufeinandertreffen im Juli 2023 in Wiener Neustadt setzte es eine knappe 0:1-Testspiel-Niederlage durch ein spätes Gegentor. Bei der EM 2017 setzte sich Österreich in der Gruppenphase mit 3:0 durch und erreichte später das Halbfinale.

Einlass in die Innviertel Arena in Ried ist um 16:30 Uhr. Vor dem Spiel wird zudem Teamstürmerin Nicole Billa für ihren 100. Einsatz beim Länderspiel in Polen geehrt.

Nur noch rund 350 Tickets im freien Verkauf

Für die Ried-Premiere der ÖFB-Frauen am Freitag sind noch rund 350 Tickets im Normalpreis-Sektor im freien Verkauf. Freie Kontingente gibt es zudem noch bei VIP-Tickets.

