ADMIRAL Frauen-Bundesligist FK Austria Wien und Katharina Schiechtl (geb.: 27.02.1993 in Zams/Tirol) haben den gemeinsam Vertrag verlängert. Die 31-jährige, 72-fache ÖFB-Teamspielerin war in der abgelaufenen Saison absolute Stamm- und Führungsspielerin beim Tabellenfünften vom Verteilerkreis und soll diese Rolle auch in Zukunft einnehmen.

"Die Austria hat ambitionierte Ziele, mit denen ich mich identifizieren kann. Die Bedingungen stimmen und ich fühle mich hier sehr wohl. Ich freue mich, weiterhin Teil des Projekts zu sein und meine Erfahrung weiterzugeben", sagt Katharina Schiechtl, die sich aktuell mit dem ÖFB-Team auf das Island-Doppel in der EM-Qualifikation vorbereitet.

Die 31-jährige Defensivspielerin feierte ihr violettes Pflichtspieldebüt am 9. September 2023 in der ersten Cup-Runde und absolvierte im Anschluss alle 16 verbleibenden Spiele in der ADMIRAL Frauen Bundesliga sowie die vier Partien bis ins Finale im SPORTLAND Niederösterreich Frauen Cup über die volle Distanz.

Für das österreichische Nationalteam lief die 1,86 Meter große Abwehrakteurin bis dato 72 Mal auf, darunter beim Rekordspiel Österreich vs. Frankreich am 26. September 2023 im Viola Park vor 10.051 Fans.

Lisa Makas, sportliche Leiterin: "Wir sind sehr froh und glücklich, Kathi auch künftig bei uns zu haben. Sie ist eine absolute Vorzeigespielerin und vor allem für unsere jüngsten Spielerinnen ein Vorbild. Mit ihrer großen Routine und fußballerischen Qualität ist sie sowohl auf als auch neben dem Platz eine riesige Bereicherung für das gesamte Team."

Fotocredit: FAK by Daniel Shaked