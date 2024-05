Die Österreich Frauen trafen im Zuge der EM-Qualifikation am Freitagabend erstmals in der Innviertel Arena in Ried auf die Island Frauen. In einem packenden Spiel der EM-Qualifikation trennten sich die Frauen-Nationalteams von Österreich und Island am Ende mit einem 1:1-Unentschieden. Nachdem Kapitänin Sarah Puntigam Rot-Weiß-Rot per Strafstoß in Führung gebracht hatte, glichen die Gäste aus Island in der zweiten Halbzeit ebenfalls per Elfmeter aus.

Österreich-Kapitänin Sarah Puntigam brachte Österreich per Strafstoß in Front.

Puntigam-Elfmetertor beschert Österreich knappe Halbzeitführung

Von Beginn an war die Spannung in der Luft vor einer großartigen Kulisse in Ried spürbar. Die erste gefährliche Aktion kam in der dritten Minute von Island, als ein Kopfball nach einem Eckstoß knapp am Tor vorbeiging. Kurz darauf kam Österreich zu einer guten Möglichkeit, als Lilli Purtscheller einen Fallrückzieher knapp neben das Tor setzte.

Das Spiel blieb weiterhin ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Nach einigen Minuten, in denen das Spielgeschehen etwas abflachte, erzielte Österreich schließlich die Führung. In der 24. Minute wurde Lilli Purtscheller im Strafraum von Alexandra Jóhannsdóttir gefoult, und die Schiedsrichterin entschied sofort auf Elfmeter. Sarah Puntigam trat an und verwandelte den Strafstoß in der 27. Minute souverän zur 1:0-Führung für Österreich.

Die Isländerinnen reagierten prompt und setzten die österreichische Defensive unter Druck. Sveindís Jónsdóttir hatte in der 28. Minute eine große Chance, doch ihr Abschluss ging deutlich über das Tor. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Isländerinnen erneut eine gefährliche Aktion, doch auch diesmal verfehlte der Ball das Tor. Damit ging es mit einer 1:0-Führung für Österreich in die Kabinen.

Auch Island-Ausgleich per Elfmeter

Nach der Pause begann das Spiel wieder mit hohem Tempo. Verena Hanshaw hatte in der 48. Minute eine gute Möglichkeit für Österreich, doch ihr Volleyabschluss ging am Tor vorbei. In der 59. Minute kamen die Isländerinnen zu zwei gefährlichen Aktionen, bei denen ihnen jedoch das nötige Glück im Abschluss fehlte. Eine entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 76. Minute. Gudny Árnadóttir zog in Richtung Strafraum und wurde dort gefoult – Elfmeter für Island. Kapitänin Glódís Viggósdóttir trat an und verwandelte den Strafstoß eiskalt zum 1:1-Ausgleich.

In den letzten Minuten des Spiels ging es hin und her. Österreich drängte auf den Siegtreffer und hatte in der 86. Minute durch einen Freistoß von Verena Hanshaw eine gute Möglichkeit, doch der Ball segelte knapp über die Querlatte. Island hatte in der 90. Minute noch eine große Chance, als Ólöf Kristinsdóttir zum Kopfball kam, doch Torhüterin Manuela Zinsberger lenkte den Ball über die Querlatte. Das 1:1-Unentschieden spiegelt schlussendlich den ausgeglichenen Spielverlauf wider.

UEFA Frauen EM-Quali 2025 Gruppe A4, 3. Runde

Österreich Frauen vs. Island Frauen 1:1 (1:0)

Freitag, 31.05.2024, 18:00 Uhr, Innviertel Arena Ried, Z: 3.788, SR: Lina Lehtovaara/Finnland.

Österreich Frauen (4-3-3): Zinsberger, Schiechtl (83. Hickelsberger-Füller), Dunst (83. Degen), Zadrazil, Georgieva, Kirchberger, Höbinger (78. Feiersinger), Puntigam (83. Wienroither), Hanshaw, Purtscheller, Campbell (64. Pinther). Trainerin: Irene Fuhrmann.

Island Frauen (4-3-3): Birkisdóttir, Jessen (58. Eiríksdóttir), Viggósdóttir, Sigurdardóttir, Jóhannsdóttir, Zomers (85. Kristinsdóttir), Vilhjálmsdóttir, Antonsdóttir, Arnardóttir, Árnadóttir, Jónsdóttir. Trainer: Thorsteinn Halldorsson.

Torfolge: 1:0 Puntigam (26., Strafstoß), 1:1 Viggósdóttir (76., Strafstoß).

