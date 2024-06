Bereits einen Tag nach dem 1:1-Remis gegen Island in der Innviertel Arena in Ried (siehe SPIELBERICHT und STATEMENTS) hat das Frauen-Nationalteam am gestrigen Samstagabend die Reise nach Island angetreten. Am Dienstag, 4. Juni 2024 (21:30 Uhr MEZ, live auf ORF Sport+) bestreiten die ÖFB-Frauen im Stadion Laugardalsvöllur in Reykjavik das zweite Aufeinandertreffen mit den Isländerinnen binnen fünf Tagen.

Teamchefin Irene Fuhrmann nominiert eine Torhüterin nach.

"...das Spiel vom Freitag aufarbeitenund unseren Fokus auf Dienstag richten"

Für Teamtorhüterin Manuela Zinsberger, die das Teamcamp im oberösterreichischen Geinberg nach dem Spiel am Freitag aus privaten Gründen verlassen hat, nominiert Teamchefin Irene Fuhrmann mit Torfrau Andrea Gurtner von OFI Kreta eine weitere Torfrau nach. Die 23-Jährige ist bereits am gestrigen Samstag zum Team hinzugestoßen und hat gemeinsam mit dem Frauen-Nationalteam die Reise nach Island angetreten.

„Auf Grund der Zeitumstellung und der Reisestrapazen haben wir uns entschlossen, den Reisetag nach vorne zu verlegen und bereits einen Tag nach dem ersten Spiel anzureisen, um uns bestmöglich zu akklimatisieren. Im Laufe des Tages werden wir mit dem Team das Spiel vom Freitag aufarbeiten und unseren Fokus auf Dienstag richten“, so Teamchefin Irene Fuhrmann bei der Ankunft am Samstagabend in Reykjavik.

Quartier hat die ÖFB-Elf ebenfalls in Reykjavik bezogen, wo das Team um Kapitänin Sarah Puntigam am heutigen Sonntagvormittag eine erste Einheit absolvieren wird.

Nach dem Remis im ersten Duell am Freitag liegt das Frauen-Nationalteam mit vier Punkten aus den ersten drei Gruppenspielen der European Qualifiers auf dem zweiten Platz hinter Tabellenführer Deutschland (9) und vor den punktgleichen Isländerinnen. Der jeweils Gruppenerste- und Zweite qualifiziert sich auf direktem Weg für die UEFA Women´s Euro 2025 in der Schweiz.

ℹ️ Mit einer personellen Veränderung starten die ÖFB-Frauen die Vorbereitungen auf das zweite Island-Duell in Reykjavik 🔄 #GemeinsamÖSTERREICH https://t.co/RuIonjN6oQ — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 2, 2024

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber